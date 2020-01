PWA je způsob, jak z webu udělat aplikaci. Funguje tak nově Google Travel, ale také další weby. PWA je i na Živě

Google v minulém roce zabil samostatnou aplikaci trip, která sloužila pro plánování výletů. Funkci převzal přímo vyhledávač a samostatná sekce Google Travel. Ta nyní místo klasické aplikace získala podobu PWA, lze ji tak nainstalovat na všechny systémy.

Web Google Trips (česky Cesty) sdružuje informace o vašich nadcházejících cestách, které vyzobává z Gmailu, a zároveň doporučuje, kam byste se mohli podívat na základě vašeho vyhledávání apod. Zároveň integruje průvodce, vyhledávač letenek a hotelů.



Takto vypadá Google Travel, česky Cesty.

Místo vytváření aplikace se ale Google rozhodl udělat z webu PWA, tedy „progresivní webovou aplikaci“, která je sice téměř běžnou webovou stránkou, lze ji ale snadno nainstalovat. Na počítači i mobilních telefonech se tak otevře v novém okně, kde se chová jako klasická nainstalovaná aplikace a objeví se i na domovské stránce/ploše a ve výpisu aplikací a programů.

PWA jsou již desítky, instalace je snadná

To je ostatně i hlavní výhoda PWA, kdy je možné si webové stránky snadno přidat do telefonu, aniž by zabíraly zbytečné místo. Mohou navíc využívat i offline úložiště (pokud se tak vývojář rozhodne) a další vychytávky. Instalaci přitom podporují všechny velké systémy, tedy Windows 10, macOS, Android i iOS.



PWA si můžete přímo nainstalovat do zařízení.

Na počítači v Chromu na vás přímo v adresním řádku vyskočí výzva k nainstalování, na Androidu pak výsuvná lišta při spodním okraji displeje. Obojí přitom udělá to stejné – přidá odkaz na plochu ke spuštěn aplikace. Tyto přitom mohou vývojáři přidávat i přímo do obchodů, setkávat se tak s nimi budeme zřejmě čím dál častěji.