Půlrok s OLEDem. Monitory s OLED panelem jsou na dobré cestě, ale já osobně si ještě nějaký rok počkám

Postřehy a praktické poznatky z života s OLED monitorem, aneb co se v běžné recenzi nedočtete.

Půl roku jsem používal monitor MSI MPG 271QRX QD-OLED jako svůj hlavní monitor pro práci, hraní i zábavu. Mezitím jsem testoval další OLEDy a na následujících řádcích shrnu poznatky z dlouhodobého používání a postřehy či příhody, které se do běžných recenzí nedostanou. To vše napomůže zodpovědět otázku, zda je pro vás monitor s OLED panelem tím pravým.

MSI MPG 271QRX-QD nabízí 30 obchodů za ceny od 21 242 Kč Srovnat ceny

Většinou se OLED monitory doporučují zejména pro hraní her, nicméně má náplň práce zahrnuje psaní článků i rešerši textů. Každý den po dobu zhruba osmi hodin jsem na monitoru tedy dělal činnosti, na které monitor není vyloženě určený a které mohou způsobovat vypalování pixelů. Dále jsem sledoval multimédia a pár hodin denně hrál zejména Counter-Strike 2. Využíval jsem tedy přednosti monitoru, ale také jsem jej dostával mimo jeho komfortní zónu, jaké jsou dojmy?



Dlouhodobě testovaný monitor MSI MPG 271QRX-QD se ukázal jako skvělá a univerzální volba, trpí však na nějaké nedostatky OLEDů obecně. Osobně jsem při běžném používání narážel spíše na přednosti technologie a moc nedostatků mě netrápilo.

Překvapivé přednosti i nedostatky

MPG 271QRX-QD používá QD-OLED panel od Samsungu, má QHD rozlišení na 27" a maximální obnovovací frekvenci 360 Hz. U těchto panelů se často hovoří o odlišném subpixelovém rozložení oproti LCD monitorům, což má vliv na ne zcela ostrý text a občasné barevné lemy na kontrastních hranách. Popravdě tento jev můj mozek dokázal odfiltrovat po chvíli používání a nepředstavoval pro mě problém.



Konstrukce OLED monitoru je oproti LCD jednodušší, je to dáno především faktem, že OLED nepotřebuje separátní podsvícení, ale svítí přímo pixely. Díky tomu jsou tyto monitory velmi tenké mimo středové části s elektronikou.

Totéž se řeší s povrchovou úpravou. U QD-OLED panelů se dočkáte téměř výhradně lesklé povrchové úpravy a samotný panel při zobrazení černé ve světlé místnosti emituje fialovou barvu. Tedy při zhaslé obrazovce nebo při černém objektu na displeji jej vidíte mírně nafialovělý, pokud vám nad hlavou nebo za zády svítí světlo či dopadá sluneční záření. I tento jev můj mozek po chvíli odfiltroval a fialovou jsem už téměř nezpozoroval. Částečně to je dáno rovnou obrazovkou, prohnutá by odrážela světlo z více úhlů, což by mohlo více rušit.