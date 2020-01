Půl roku bylo ticho. Teď nám zástupce Huawei otevřeně popsal budoucnost bez Googlu

Od 16. května 2019 má Huawei vážný problém, nesmí používat služby od Googlu. Od té doby proběhlo už několik velkých tiskových konferencí, ale problém jako by neexistoval, na pódiu se o něj nikdo ani slůvkem neotřel. O to více mě překvapil James Zou, prezident značky Honor pro marketing a prodej v zámoří. Na pekingské Media Tour o problému promluvil velmi otevřeně a podrobně.

Řešení má tři pilíře: 5G ve vlastních čipsetech, vývoj kvalitních zařízení a software a služby. Dnes se zaměříme právě na pilíř poslední a značně záludný.

„Více než 10 let jsme se podíleli na budování open source systému s Googlem. Kdybychom věděli, co přijde po 10 letech, rozhodli bychom se tehdy jinak,“ povzdechl si na úvod James Zou a dodal: „Domácí trh je dost velký na to, aby firma přežila, ale ambice jsou pochopitelně daleko větší.“

Prvně trocha teorie. AOSP je základ Androidu, který může použít každý a Huawei k němu má přístup v současnosti i do budoucnu. Problém je s vrstvou GMS (Google Mobile Services), kterou už Huawei vinou politického rozhodnutí použít nesmí. GMS obsahuje různorodá API – moduly, které zásadně usnadňují vývoj aplikací. Je to například lokalizační API, mapy, fotoaparát, Google ID, Google Pay, reklamní systém a řada dalších.

Huawei tedy pracuje na náhradě GMS. Jmenuje se HMS, Huawei Mobile Services. Vlastně to není nic až tak výjimečného, bez GMS jsou aplikace od Facebooku, tablety od Amazonu a bez Googlu se musí obejít celá Čína, která celé roky buduje vlastní a od ostatního světa tolik odlišný na Androidu postavený ekosystém. „Díky za to, jinak bychom měli hóóódně velký problém,“ glosuje Zou.

Huawei tedy se svou HMS strategií nemusí startovat od nuly, ale jednoduché to rozhodně nebude. V září firma ohlásila Huawei Developer Program a investici 1,5 miliardy dolarů, které mají zajistit portaci aplikací do Huawei App Gallery, což je protějšek obchodu s aplikacemi Google Play Store. Jednání se ještě loni rozeběhla i v Česku, ale mnoho hmatatelných (a na App Gallery dohledatelných) výsledků zatím nevidno.

Google ne, Facebook možná, Microsoft ano

Aplikace od Amazonu a Facebooku lze na App Gallery přenést prakticky beze změn. S otazníkem však je politický rozměr takového postupu, protože i tyto firmy jsou americké… Například Netflix dostal výjimku, takže svůj software Huawei poskytnout smí.

Situace je nejasná, plynule se mění a nejlépe to ilustruje laptop Honor Magic Book, který byl v Pekingu představený o dva dny dříve. Počítalo se s tím, že bude uveden a prodáván s operačním systémem Linux. Ale doslova pár dní před premiérou dostal výjimku také Microsoft, takže se Magic Book představil s Windows.

Uživateli je jedno odkud stahuje. Záleží na aplikacích

Co už dnes obsahuje HMS? „Těch modulů už je nespočet, ale jmenujme aspoň některé: Huawei Pay, Huawei ID, Nokia Here location, pracujeme s Nokií, která je z Evropy, takže odpadá problém s Amerikou. Spolupracujeme také s TomTomem, tohle je velká příležitost pro evropské firmy,“ vysvětluje James Zou.

Uživateli vlastně může být jedno, jestli mapy v mobilu vyrobí Google, Nokia nebo Huawei. Hlavně když budou dobré. Máte účet na Gmailu? Nevadí, ke schránce se připojíte z jiného mailového klienta. Ostatní aplikace se mají na budoucích telefonech Huawei a Honor stahovat z Huawei AppGallery. Troufám si tvrdit, že taková změna se dá naučit velmi snadno. Problém ale je s dostupnými aplikacemi. Jak se asi bude tvářit teenager, kterému dáte do ruky telefon bez YouTube?

Lidé z Huawei před těmito problémy nezavírají oči: „Těžíme z počtu zařízení, která už jsou mezi lidmi. Toho můžeme využít a tuto strategii HMS prosadit. Ale pořád tu jsou výzvy, například bude těžké nahradit YouTube. Jde to, v Číně není YouTube, ale lidé mimo Čínu jsou na YouTube zvyklí.“

YouTube je ukázkový příklad problému a podobných aplikací a služeb bude daleko více. Jistě, k některým se dá přistupovat přes webový prohlížeč, tam ale trpí uživatelský komfort, chybí některé funkce. „HMS strategie“ je problematická i pro vývojáře aplikací. Každou aktualizaci ladit v GMS a HMS verzích stojí čas a peníze.

S podfukem raději nepočítejte

„My jako Huawei nemůžeme předinstalovat aplikaci YouTube, ale uživatel to udělat může. Problém je, že ten uživatel k tomu nemá Play Store, takže by instalační soubor sháněl jinde, a to s sebou nese bezpečnostní rizika, nebezpečí zavlečení malwaru. Mohli bychom nad tím mávnout rukou, že jde o problém konkrétního uživatele, ale tohle nechceme. Problém by se tak jako tak obrátil proti značce Huawei/Honor,“ vysvětluje další nuance problému James Zou.

Krátce po premiéře smartphonu Huawei Mate 30 Pro (první telefon kompletně bez Googlu) se objevil hack, který dodatečně přidal GMS služby a aplikace. Firma opět mohla hrát mrtvého brouka, ale místo toho aktivně upravila software telefonu, aby hack znemožnila. „Kdybychom podpořili takové triky, na mezinárodní úrovni bychom si zadělali na ještě větší problémy,“ doplňuje Zou.

Mašinérie už se rozjela

James Zou byl v průběhu celé přednášky a následné diskuze nezvykle přímý. A to i v případech, kdy by „si mohl přihřát čínskou polívčičku.“ Když se jej italští kolegové zeptali, zda si myslí, že se americká politika může obrátit proti americkým firmám (což by se v případě úspěchu HMS strategie nepochybně stalo), reagoval velmi otevřeně: „Vy se mně snažíte zahnat do kouta. Nechtějte po mě prosím, abych komentoval politickou situaci.“

Později a v trochu jiné souvislosti však přece jen připustil, že Trumpova administrativa podkopala důvěru v americké technologie: „Každá vláda a zainteresovaná firma po téhle kauze bude přemýšlet o plánu B.“

Povede se?

„Plán B“ v podání Huawei už se rozjel. Investice do budování HMS aplikací se rozpouštějí a už i v Česku začala firma prodávat Mate 30 Pro, první telefon bez Googlu. Vzhledem ke svému hendikepu je nesmyslně drahý, ale troufnu si tvrdit, že tady nejde primárně o prodej, ale o součást dlouhodobého zvykání trhu na něco nového. Trumfem značky jsou špičkové technologie, konkrétně tento telefon má (aspoň podle DxO) nejlepší fotoaparát současnosti.

Může se Huawei povést nastíněný převrat? Vlastní appstore jistě poskládat může, s haldou peněz přesvědčí řadu vývojářů, ale bude to roky trvat a nikdy nebudou všichni. Skeptici ukazují na Microsoft, který chtěl proniknout do mobilů s vlastním operačním systémem Windows Phone, a na Samsung, který se snažil zbavit závislosti na Googlu s platformami Bada a Tizen. Ani tito technologičtí giganti neuspěli, takže proč by měl uspět ten čínský?

Huawei jistě má motivaci, odhodlání, jasnou strategii, vývojové kapacity (globálně 5. největší investice do R&D) i peníze, ale žádná trpělivost není bezbřehá a žádná pokladnice bezedná…