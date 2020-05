Půjčte si virtuální realitu třeba na párty. Vyzkoušeli jsme novou českou službu

Když se řekne virtuální realita, většina z nás si asi představí drahé řešení, ke kterému je nutné mít i výkonný počítač. V takovém případě jde o high-endové modely typu HTC Vive Pro, Valve Index a další, které stojí kolem 30 tisíc. Přičemž potřebný počítač bude mít podobnou hodnotu. I když mají tyto systémy výhody v kvalitě obrazu a grafiky ve hrách, vyžadují standardně kabelové připojení.

Na druhou stranu se však minulý rok objevil Oculus Quest, což je stále populárnější mobilní řešení, které funguje samostatně a nepotřebuje připojit k počítači. Uvnitř je totiž klasický mobilní čipset, který je třeba v moderních mobilních telefonech, a pochopitelně i baterie. Ostatní komponenty jsou na vysoké úrovni. Za tímto produktem stojí Facebook, který neustále rozšiřuje množství dostupných aplikací. I tento kousek má ale poměrně vysokou cenu – přibližně 16 tisíc korun.

Co když si ale chcete virtuální realitu jen vyzkoušet nebo půjčit jen na omezenou dobu, protože stejně víte, že byste každý den ve VR nehráli? Právě pro tyto případy se v rámci zážitkové nabídky Adrop.cz spojili tvůrci VRgineers a Quanti a vytvořili kompletní řešení.

VR pro tebe

Se službou VR Pro tebe vám příjde velká krabice, která obsahuje zmíněný Oculus Quest, dva ovladače Oculus Touch a speciální modul. Právě tento modul je velmi důležitý. Standardní Oculus Quest totiž nezobrazí to, co vidí uživatel zároveň, na televizi. To je celkem problém, pokud si chcete virtuální realitu užít ve více lidech a střídat se. Zatímco vy budete bláznit v prostoru, ostatní nechápou, co vidíte.

Oculus Quest sice umožňuje vysílání přes Chromecast, ale kvalita není nijak závratná, problémem je též zpoždění. A navíc potřebujete i ten Chromecast zařízení v televizi. V balení VR Pro tebe je tak krabička, která připomíná minipočítač, uvnitř je ale hardware založený na Mikrotiku.

Krabička se přes HDMI propojí s televizí a zásuvkou a vede z ní také USB-C kabel, přes který se VR brýle nabíjí. Součástí konstrukce jsou i dvě velké antény. Tato krabička totiž udržuje rychle spojení s brýlemi pomocí 5GHz Wi-Fi s přednastavenými optimalizacemi. Do HDMI a televize tak už putuje streamovaný obraz a ostatní tak můžou vidět to, co vy.

Pokud jde o rychlost a kvalitu, ta je opravdu velmi slušná. Zpoždění sice existuje, ale je maximálně kolem jedné vteřiny a rozdíl z pozice pozorovatele poznáte jen u velmi rychlých her typu Beat Saber, Fruit Ninja a podobně.

Jednoduché spuštění

Cílem této služby je i naprosto jednoduché použití se zaměřením na uživatele, kteří virtuální realitu nikdy nezkoušeli. Po připojení tak na televizi okamžitě vidíte český návod v pár krocích.

Brýle jsou okamžitě připojené a funkční, jediné co musíte, je nastavit ochranné pásmo, ve kterém se můžete bezpečně pohybovat. Oculus Quest má totiž trackování 6 DoF, takže se můžete volně pohybovat v prostoru (to neplatí pro starší Oculus Go).

Označování probíhá už s nasazenými brýlemi interaktivně, protože se vám ukazuje přes integrované kamery i pohled na skutečnou realitou kolem vás, takže okolo sebe označíte kraje a případně i úroveň podlahy, pokud by detekce proběhla špatně.

Hry zdarma

Po rychlém nastavení máte okamžitě k dispozici několik předinstalovaných a koupených her, kterým vévodí i slavný český Beats Saber (nedávno byla celá firma koupena Facebookem).

Nechybí zde Job Simulator, kreslení v prostoru od Googlu (Tilt Brush VR), Fruit Ninja VR, virtuální lezení po skalách (Climb VR), střílečky GunClub, SuperHot VR, stolní tenis a pár další (The Room VR, Angry Birds - Isle of Pigs)). Nabídka by si ale rozhodně zasloužila rozšířit, protože kvalitních her pro Oculus Quest už je opravdu mnoho.

Kvalita Oculus Quest

I když už mám zkušenosti s většinou high-end VR brýlí, Oculus Quest jsem měl na delší dobu poprvé. A musím uznat, že kvalita obrazu je opravdu skvělá a vyrovná se i dražším headsetům. Ostatně není se čemu divit – rozlišení displejů je 1 440 × 1 600 pixelů a frekvence 72 Hz. Při hraní her jsem nepociťoval žádné závratě, byť si osobně myslím, že výměna po půl hodině a předání někomu jinému je asi ideální.

Helma je totiž poměrně těžká a při delším pobytu už se možná nějaké menší účinky „plavby na moři“ začínají objevovat. Pokud jde o samotnou konstrukci, ta je skvěle vychytaná, velmi rychle se nasazuje a upevňuje, integrované reproduktory jde dobře slyšet a nastavení rozteče je také rychlé. Ovladače jsou lehounké a poměrně přesné i na Beat Saber, ale tak přesné jako laserové trackování u HTC Vive nebo Valve Index to není.

Na jedno nabití vydrží brýle pouze kolem 2 až 3 hodin, a poté se připravte i na dlouhé dobíjení, což poměrně omezuje délku použití na nějaké párty s více přáteli.

Novou výhodou Oculus Quest je to, že lze pomocí kabelu Oculus Link provozovat i high-end virtuální realitu přes kabel, tedy pokud máte výkonný herní stroj. Na to ale tato služba není zaměřená.

Na vyzkoušení a jednorázovou zábavu

Cena za zápůjčku VR pro tebe přes portál Adrop.cz je poměrně vysokých 1 990 korun na den, na dva dny pak výhodnějších 2 990 korun. Základní 64GB verze Oculus Quest přitom vyjde v našich obchodech na 16 tisíc korun.

Této službě by tak rozhodně slušela nižší cena, ale musíme si uvědomit, že cílovkou jsou skutečně především lidé, kteří ještě VR nezkusili nebo si VR chtějí jen jednorázově půjčit. Vzhledem k tomu, že některé VR herny stojí třeba i 500 korun na hodinu, už to tak nevýhodně nevypadá. Služba samozřejmě zahrnuje i hygienické čištění po jednotlivých zápůjčkách a zmíněné předinstalované hry.

Pokud ale plánujete VR provozovat častěji, určitě bude výhodnější si Oculus Quest rovnou koupit.