První testy výkonu GeForce RTX 3060 Ti ve hře i při těžení Ethereum

Uvedení nové desktopové grafické karty s architekturou Ampere od Nvidie se pomalu blíží a protože do 2. prosince zbývá už jen pár dní, začínají se o chystané GeForce RTX 3060 Ti objevovat i podrobnější informace.

Tentokrát unikly první výsledky výkonu jak ve hře Ashes of the Singularity, tak i v programu Geekbench nebo při těžení kryptoměny Ethereum. Jak se dalo očekávat, GeForce RTX 3060 Ti skončila těsně za GeForce RTX 3070 Ti (7 900 vs. 8 000 bodů), bude ale pochopitelně záležet i na dalších hrách, kde rozdíly mohou být znatelnější. I tak lze předpokládat, že výkon mohl být třeba o 10 % nižší než u GeForce RTX 3070.

Na obrázcích se můžete podívat i na výsledky v programu Geekbench 5 (326 tisíc bodů v OpenCL), ale mnohem zajímavější jsou detaily při těžení kryptoměny Ethereum.

Na fóru Chiphell se totiž objevilo několik snímku a z testování výkonu, které pro těžaře vypadají hodně zajímavě. Karta má sice standardně TDP 200 W, ale díky podvoltování jádra se spotřebu podařilo dostat na pouhých 120 W a zároveň přetaktovat paměti na 1,2 GHz. V této konfigurace měla GeForce RTX 3060 Ti výkon při těžení 61 MH/s, tedy ještě o trochu více než AMD Radeon RX 5700 s TDP 160 W. Právě spotřeba elektřiny přitom hraje při dlouhodobém a škálovaném těžení se spoustou grafických karet významnou roli při výpočtu navrácení investice.

Video z uvedení karet GeForce RTX 3000: