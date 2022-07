První test GeForce RTX 4090 ukazuje, že je skoro dvakrát výkonnější než RTX 3090

Doposud se pouze spekulovalo nad tím, jaký asi výkon bude mít nová generace desktopových grafických karet od Nvidie. Známý informátor kopite7kimi se ale velmi zjednodušeně a krátce vyjádřil, jak to bude s výkonem nejvyššího modelu.

Podle jeho stručného vyjádření zvládne karta GeForce RTX 4090 v syntetickém benchmarku 3DMark Time Spy Extreme (4K) překročit skóre přes 19 tisíc bodů. Vzhledem k tomu, že současná GeForce RTX 3090 ve stejném testu dosáhne jen na přibližně 10,5 tisíce bodů, jde téměř o dvojnásobný výkon. Samozřejmě v tomto konkrétním speciálním testu. Ani GeForce RTX 3090 Ti ale v tomto testu nijak zvlášť nezáří a má v průměru kolem 11 500 bodů.

RTX 4090, TSE >19000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

GeForce RTX 4090 by v takovém případě byla téměř o 70 % výkonnější než GeForce RTX 3090 Ti. A to je opravdu obrovský mezigenerační skok. Uvidíme, jak na tom bude reálný výkon ve hrách a především s použitím ray tracingu, který už pomalu a jistě začíná být standardem u moderních her s pokročilou grafikou.

Bylo by zajímavé, pokud bychom se dočkali přiblížení standardu 4K@60 se zapnutým ray tracingem a maximálními detaily u her jako je Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion a podobně bez nutnosti „odlehčení“ obrazu v podobě DLSS nebo FSR.