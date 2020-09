První test: Asus Zenbook Flip S - nejnovější Core i7, Iris Xe grafika a 4K OLED v tenkém provedení

Asus čerstvě představil nálož nových notebooků s procesory Core 11. generace a jeden z nich vám můžeme rovnou ukázat. Nový Asus Zenbook Flip S si zaslouží pozornost hned z několika důvodů. Jednak používá procesor Intel i7-1165G7 s novou grafikou Iris Xe, současně ale také obsahuje dotykový 14" 4K OLED displej.

Písmenko S na konci označuje prémiové zpracování a ačkoli jsme si mohli vyzkoušet jen předprodukční kousek, rozhodně jsme o pocit luxusu nepřišli.

Asus Zenbook Flip S Core i7-1165G7 ● Iris Xe ● 16 GB 4266MHz LPDDR4X ● 14" 4K OLED lesklý dotykový+pero (jas 350 bílá/470 peak nitů, dE 2,03) ● 1TB SSD ● 2× USB-C Thunderbolt 4.0, USB 3.2, HDMI 1.4 ● 802.11ax, Bluetooth 5.0 ● 67,9 Wh ● 30,5 × 21,1 × 1,39 cm ● 1,2 kg předprodukční vzorek bez stanovené ceny

Kromě konvertibilního Zenbooku Flip S se představil i klasický Zenbook S. Ten se ale bude lišit displejem - dostane dotykový IPS displej s poměrem stran 3:2. Zenbook Flip S používá klasický poměr 16:9.



Série Zenbook S dostává tmavé provedení s měděnými akcenty

OLED jako hlavní hvězda

Toto není první notebook s OLED, už před rokem jsem recenzoval Zenbook Pro Duo, ale konečně se OLED zbavil problémů s přesností barev a funguje báječně. Dech vám vyrazí absolutní černá, díky které získáte potřebný kontrast i u nízkého jasu displeje, nebo naopak báječně syté výrazné barvy za hranicemi už tak rozšířeného barevného prostoru DCI-P3.

Pokud na displeji zapnete HDR režim, základní ne HDR barvy se přesně srovnají do prostoru sRGB (okem nerozeznatelná přesnost dE 2,03) a s jistotou se můžete pouštět do úprav fotek nebo videa. S vypnutým HDR využije displej i v základních barvách plný dostupný rozsah, takže dostanete jasné atraktivní podání.

Díky menší 14" úhlopříčce a současně 4K rozlišení si můžete být jisti, že hranu pixelu nezahlédnete a vše je krásně jemné. Struktura jednotlivých pixelů je u OLED panelů odlišná a RGB složky pro jeden pixel nemají stejné rozměry a umístění. Díky vysokému rozlišení to ale nikdy neruší.



Struktura OLED panelu na Asus Zenbook Flip S

Asus bude ve svých noteboocích používat také FullHD OLED panely, kde to možná bude zblízka vidět. Tady u 4K na 14" si můžete snad jen všimnout něčeho, co připomíná filmové zrno (nejspíš ty černé větší díry mezi modrými subpixely), ale rozhodně to nikdy neruší a displej si zaslouží to nejvyšší hodnocení.

Zatímco u tradičních IPS odpovídá spotřeba intenzitě podsvícení, v případě OLED hraje roli podíl jasných pixelů na obrazovce. S černým pozadím a pár ikonkami notebook spotřebovává třeba 8 W, stačí ale otevřít bílý Poznámkový blok přes celou obrazovku a spotřeba skočí na 15 W. Vřele tedy doporučujeme používat tmavý režim Windows. Při našem testování běžel film přes celou obrazovku a případně vždy na obrazovce bylo rozumně velké okno, abychom notebooku neškodili ani mu zbytečně nepomáhali.

Konečně pořádná grafika na procesoru

V notebooku jsme měli nejnovější Core i7-1165G7 s grafikou Iris Xe. Bohužel jsme u předprodukčního kusu dostali zákaz publikovat benchmarky, byť jsme notebook samozřejmě podrobně proklepli. Aniž bychom uváděli přesná čísla, i nevyladěný předprodukční kus nás přesvědčil, že nové procesory Core už působí jako důstojný protivník dnes tak oblíbených Ryzenů.

Výrazně větší náskok oproti AMD se ale podařil Intelu v grafické části. Nová grafika Iris Xe mění naše vnímání integrované grafiky jako něčeho pomalého a jen trpěného. Zase bohužel bez konkrétních hodnot, ale není divu, že Nvidia uvedla nedávno GeForce MX450. Jen před pár měsíci představená MX350 totiž téměř přestává dávat smysl.

Výkonem integrovaná grafika na procesoru překvapila to jsme netestovali ani finální verzi ovladačů a firmwaru notebooku.

Když dokážete odtrhnout oči od skvělého OLED displeje, zjistíte, že ani ten samotný notebook není vůbec špatný. Jako správný současný Asus skrývá v prostorném touchpadu také dotykový numerický blok a bohužel kvůli tenkosti opouští sluchátkový konektor.



Výdech chlazení míří pod displej. Klasický velký USB doplňuje velké HDMI a dva USB-C v novém standardu Thunderbolt 4.0

Dostanete tedy plné HDMI, klasické USB a dva USB-C v provedení Thunderbolt. Už jde ale o Thunderbolt 4 s plnou rychlostí 40Gb/s a podporou USB o rychlosti 20 Gb/s. Nový procesor podporuje také nový standard PCIe 4.0, SSD se tady ale připojuje jen ke staršímu PCIe 3.0. Popravdě to ale vůbec nevadí. SSD pro verzi 4.0 se zatím hodně zahřívají a zvyšují spotřebu, jsou také drahé a vnímaný výkon není o tolik lepší. Navíc s PCIe 3.0 může Asus použít v noteboocích dva M.2 sloty pro SSD. Tady v tak tenkém notebooku je ale prostor jen pro jedno SSD.



Spodní kryt lze sejmout, ale moc toho nevyměníte,

paměť i Wi-Fi je pevně na desce a slot pro M.2 SSD tu je jen jeden

Kameru nad displejem můžete použít pro přihlašování do systému a displej dokáže rozeznat 4096 úrovní přítlaku pera s podporou detekce sklonu. Notebook nabíjíte klasicky přes USB-C, ale dokáže si vzít nabíjení i z 5V nabíječky, tedy třeba obyčejné powerbanky.

Design notebooku kombinuje tmavé plochy s měděnými akcenty na hranách. S podobnou kombinací si Asus zahrává pravidelně, tady je těch měděných hran o něco víc, ale rozhodně to neruší a jen to dotváří prémiový charakter notebooku.

„Předprodukčnost“ jde poznat jen občas

Ač jde o nehotový předprodukční vzorek, překvapil nás vysoký výkon a perfektně nastavený displej. V rámci standardní aplikace MyAsus by měl jít nastavit profil výkonu a chlazení, náš notebooku ale byl jen v jednom nepojmenovaném nastavení. Výkon se tedy možná ještě zlepší, stejně tak jako chlazení. Náš notebook nikdy výrazně chlazením nehučel, spíše se jeho dolní část výrazně zahřála, že jste na ní téměř neudrželi prsty. Možná za to může i kovový kryt okolo ventilátoru, který dokáže přenést teplo z chladiče i do spodního krytu notebooku.

Jako recenzentovi mi samozřejmě vadí, když se na veškeré nedostatky může výrobce vymluvit poukazem na předprodukční povahu notebooku. Popravdě jsem ale tady nenašel nějaké očividné problémy, abych skřípal zuby. Naopak jsem žasl nad OLED displejem a výkonem procesoru a grafiky v tak tenkém těle.

Asus Zenbook Flip S se u nás začne prodávat zhruba v říjnu a cenu zatím bohužel neznám. Kvůli OLED displeji a prémiovému S v názvu si ale nemyslím, že půjde o nějak levný kousek. Přesto bych řekl, že jak uvidíte ten OLED displej na vlastní oči, peněženka se vám pootevře přece jen ochotněji.