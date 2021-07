První škálovatelný vícečipový kvantový procesor je na světě. Umožní stavbu obřích kvantových počítačů

Jedním z hlavních problémů kvantových počítačů jsou procesory. Podobně jako je problém s výtěžností a funkčností větších křemíkových čipů, je problém vyrobit větší kvantové procesory s více quibity, které poté trpí na chybovost takového rázu, že už je nelze použít na výpočty.

A právě na škálování se zaměřili inženýři ze společnost Rigetti Computing, což je mimochodem jedna ze tří společností, která uzavřela kontrakt s Amazonem v oblasti dodávky kvantových počítačů do cloudu AWS. Mezi další patří IonQ a D-Wave.

Vědci z této společnosti vytvořili první vícečipovou architekturu pro kvantové procesory, díky čemuž lze kvantové počítače využitelně škálovat na vyšší výkony. Rigetti Computing očekává, že díky tomu do konce tohoto roku postaví funkční 80quibitový kvantový počítač, čímž by předběhl veškerou konkurenci. Tento kvantový počítač by ale byl dostupný pouze přes cloud.

Nová architektura umožní snadné spojování více vyrobených čipů s více quibity do jednoho velkého kvantového procesoru. Aktuálně probíhá závod o to, kdo se dostane z řádu desítek quibitů na tisíce quibitů, což umožní řešit i ty největší problémy a nejnáročnější výpočty, které by klasické počítače nespočítaly ani za celou historii vesmíru.

Společnosti IBM, Google nebo také Fujitsu už dříve oznámily, že je nyní cílem se dostat přes 1 000 quibitů během následujících let, nejdříve možná už v roce 2023.