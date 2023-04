První rozhovor s umělou inteligencí. Eva chce lepší svět a naznačila, že má prvky AGI

Argument čínského pokoje

Argument čínského pokoje je myšlenkový experiment, jehož cílem je ukázat, že samotná schopnost smysluplně odpovídat na položené otázky (hlavní princip Turingova testu) není dostatečná pro prokázání schopnosti porozumění, píše se na WIkipedii.

Představme si pokoj se všemi možnými texty v čínštině a zavřeme do něj člověka, který nezná jediný čínský symbol. Bude ale vybavený návodem, jak najít k jednomu čínskému textu odpovídající jiný text.



Čínský pokoj v představách Midjourney

Když budeme do místnosti posílat dotazy v čínštině, náš člověk k nim dohledá odpovídající obrázky, aniž by tušil, co přesně představují, a zprávy nám bude posílat zpět. Z našeho úhlu pohledu to tedy bude vypadat, že je v pokoji člověk, který rozumí čínský!

Velké jazykové modely včetně GPT-4 se čínskému pokoji vlastně docela podobají, jejich vnitřním jazykem totiž také nejsou skutečná slova, ale tokeny – numerické reprezentace krátkých sledů znaků.

Jazykové modely se učí, s jakou pravděpodobností navazuje na určitý token právě nějaký další token, stejně jako má náš člověk v čínské místnosti návod, ke které kartičce s čínským znakem patří nějaká další kartička.