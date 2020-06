První počítače s čipy Arm od Applu mají být MacBooky Pro a iMacy

Apple včera na hlavní prezentaci WWDC představil budoucnost operačního systému macOS 11 „Big Sur“, který už poběží i na zařízeních s jeho vlastními procesory. Apple se teď ve dvouletém období bude postupně zbavovat Intelu. Kterých Armových počítačů se ale dočkáme nejdříve?

Dle známého analytika Ming-Chi Kuo se na konci tohoto roku (to potvrdil i sám Apple) dočkáme dvou zařízení, která budou už postavená na Armu. Mělo by jít o 13palcový MacBook Pro a také 24palcový iMac, který by díky tomu měl dostat i nový vzhled.

První návrhy designu naznačují, že by mohl Apple použít jednoduchý design ve stylu iPadu Pro. Vzhledem k tomu, že mají být čipy od Applu i přes vyšší výkon úsornější, bude možné konstrukci udělat tenčí a jednodušší.

Zatím není jasné, jestli se dočkáme redesignu i v případě MacBooku, protože většinu šasi v současnosti tvoří baterie, která u iMacu není. Určitě se dočkáme tenčích MacBooků Pro s delší výdrží, ale otázka zní, jestli už tento rok.