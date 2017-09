První notebook s Core i5-8250U: otestovali jsme nový Acer Swift 3

Osmá generace procesorů Core se Intelu opravdu povedla. Po mírných krůčcích mezi dřívějšími generacemi procesorů se letos opravdu jedná o velký skok. Ale jak už to bývá, velký skok se projeví při speciálním nasazení.

Acer Swift 3 Core i5-8250U 1,6 GHz (3,4 GHz TurboBoost) ● 8 GB LPDDR3 ● 256 GB NVMe SSD ● 14" Full HD, IPS, lesklý ● Nvidia GeForce MX150, 2 GB GDDR5 ● Intel 802.11ac + BT ● čtečka otisků prstů ● USB 2.0, 2× USB 3.0, USB-C 3.1, HDMI, čtečka SD, audio ● 48 Wh ● 33,8 × 23,4 × 1,8 cm ● 1,8 kg ● Windows 10 Home Čekáme na upřesnění ceny

model SF314-52G-5848 NX.GQUEC.001

Nový procesor Core i5-8250U dorazil v notebook Acer Swift 3. Kromě nového procesoru je v něm i nová grafika Nvidie MX150, která má v levnějších noteboocích nahradit starší 940MX. Swift 3 přitom představuje u Aceru střední třídu. Podobně jako levnější Swift 1 se může pochlubit celokovovým provedením, na rozdíl od jedničky si ale trojku můžete koupit s dedikovanou grafikou nebo tradičním plotnovým diskem. Proto je Swift 3 také o něco tlustší a větší. Jeho 14“ displej se nechlubí tenkými rámečky, a navíc jej kryje odolné sklo Gorilla Glass, takže je docela lesklý. Navzdory krycímu sklu ale není displej dotykový.



Swift 3 stále využívá osvědčené celokovové šasi s dobrou odolností a prostorem pro vše potřebné

Pochválit musím konektory, kde najdete hned čtyři USB porty, z toho jeden v provedení USB-C. Nechybí ani čtečka otisků prstů pro snadnější přihlašování do systému. Swift 3 budí kovovým provedením a výbavou důvěru. Že nejde o prémiový stroj, poznáte především z průměrného displeje, který je tady jen zbytečně lesklý bez dotykové vrstvy.



Velký úhel rozevření displeje se nám líbí, lesklý nedotykový displej už méně. Celkem čtyři USB porty by měly pro příslušenství stačit

Co nás ale na tomto notebooku zajímalo především, je pochopitelně nový procesor a grafická karta. Osmá generace procesorů Core především zvyšuje počet jader. I základní Core i5 se chlubí čtyřmi fyzickými jádry, které se s Hyperthreadingem promění na osmi logických jader. Procesor přitom zabírá stejný prostor jako starší Core i5 a má i stejné parametry spotřeby. Stejné spotřeby Intel dosahuje nižším taktem jader oproti dvoujádrovému předchůdci, vylepšil ale TurboBoost, kdy se může krátkodobě zvýšit takt zatíženého jádra, takže v tomto režimu dosáhne nový procesor vyšší frekvence.

Klávesnice se už u Aceru moc nemění. Vypínač v rohu klávesnice nevadí, stísněné šipky kombinované s dalšími klávesami už vyžadují cvik

Při běžné práci to tak znamená, že Core i5 sedmé a osmé generace mají velmi podobný výkon v kancelářském nasazení. Jedna dvě spuštěné obyčejné aplikace nedokáží plně rozprostřít zátěž přes všechna jádra a v testech to tak vypadá velmi podobně. Pokud ale začneme testovat výkon se zapojením všech dostupných jader, například při kompresi videa, je nárůst ve výkonu obdivuhodný. A to nejen mezi generacemi Core i5. Nové Core i5-8250U je tak ve zpracování videa o 36 procent rychlejší než Core i7-7500U. Po mezigeneračních nárůstech v jednotkách procent je reálný skok o desítky procent skutečně úchvatný.



Parametry nového procesoru a grafické karty

Nové Core i5 tak vymazává z trhu starší Core i7. Není důvod si připlácet za Kaby Lake Core i7, když novější Core i5 jej ve výkonu hravě překoná. Starší Core i5 má stále smysl, pokud chcete hlavně počítač na kancelářské nasazení a nechcete platit vysokou cenu.

Byl jsem také zvědavý na grafiku Nvidia MX150, která v konfiguracích nahradí GeForce 940MX a výkonem si brousí zuby i na 950M. MX150 už spadá do rodiny grafik s jádrem Pascal a ve stolních počítačích se označuje jako GT 1030. Nvidia ale své nové grafiky nastavuje velmi pečlivě, takže velký výkon od levné grafiky nečekejte. U MX150 především brzdí paměti GDDR5 použitá 64bitová sběrnice. MX150 má maximální udávanou spotřebu 25W a výkon na úrovni 950M, která má ale spotřebu až 40W.

Naměřili jsme 3D Mark _ SSD

Ice Storm 85386 Cloud Gate 13321 Sky Diver 10984 Fire Strike 3253 PC Mark 8 Home OpenCL 3781 Home 3378 Creative OpenCL 4906 Creative 3421 Work OpenCL 4866 Work 3421 Výdrž Film 10:40 Kancelář 11:15

Pro aktuální hry ale u MX150 počítejte jen s nejnižšími detaily, občas budete muset nastavit i nižší rozlišení než FullHD. MX150 je rychlejší než 950M s DDR3, ale pomalejší než 950M s GDDR5. Počítač s grafikou MX150 nemůžu bez výhrad označit jako herní, ale díky nižší spotřebě tuto grafiku častěji najdete v obyčejných počítačích. Pro studentský notebook a hraní her jako League of Legends nebo Overwatch to ale stačit bude.

Oficiální cenu nám Acer řekne až v září, očekáváme ji někde nad 23 tisíc. Aktuálně totiž Acer prodává Swift 3 s Core i5-7200U bez dedikované grafiky za 22 700 Kč. Verze s Core i7-7500U a větším diskem pak stojí 27 700 Kč, opět bez dedikované grafiky. Jak budeme znát oficiální cenu, do článku ji doplníme.

Nový Swift 3 s moderní výbavou dobře ukazuje, že nepotřebujete drahý prémiový stroj, abyste získali kvalitní komponenty. Pevné robustní tělo si poradí i s méně opatrným zacházením a výkon i v této nižší konfiguraci nepředstavuje slabé místo. Nová generace procesorů Core má dobře nakročeno do budoucnosti a po mnoha letech představuje výrazný skok oproti předchozí generaci. Proto i základní Core i5 dokáže výrazně porazit starší Core i7.