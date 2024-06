První notebook bez displeje – místo něj má bouli a v ní brýle. Krásný koncept brzdí starý hardware

Na spodní půlce klávesnice, v horním víku displej. Ne že by se notebooky za dobu své existence nevyvíjely, ale tohle základní pravidlo (až na pár výjimek) platí pořád a vlastně definuje to, co notebook je. Startup Sightful to teď zkusí změnit.



Jeho zakladatelé nejsou žádní zelenáči – potkali se v nadějném projektu AR brýlí Magic Leap, Tamir Berliner (vlevo) prodal svůj izraelský startup PrimeSense společnosti Apple, Tomer Kahan byl u prodeje startupu N-Trig Microsoftu.

Boule místo displeje

AR laptop společnosti Sightful se jmenuje Spacetop G1 a místo displeje má brýle pro rozšířenou realitu. Otevřete vyboulené víko, nasadíte brýle, a pak už si jen rozložíte okna na 100" virtuální plochu. Tenhle koncept v poslední době proslavil Apple, řešení od Sightful je lehčí (alespoň ta část, kterou máte na hlavě), výrazně levnější, ale na svobodě pohybu ubírá kabelem připoutaný notebook.

Okna s aplikacemi jsou ukotvená v prostoru bez ohledu na to, jak otáčíte hlavou. Jde o AR brýle, takže stále vidíte i dění kolem sebe – klávesnici, šálek s kávou, přicházejícího kolegu…

Kontroverzní hardware a software

Nápad na AR laptop je přinejmenším zajímavý, ale výbava znamená tvrdou srážku s realitou. Procesor Qualcomm Snapdragon 855 byl naprostá špička – ve smartphonech roku 2019. Doplňují jej grafika Adreno 650, 16 GB RAM a úložiště o kapacitě 256 GB. Co se konektorové výbavy týče, jsou tu pouze dva USB-C, vzhledem k mobilnímů původu hardwaru nechyní ani 5G konektivita. Baterie stačí na pět hodin provozu.



Produktová fotka a vpravo prototyp, který dostal k dispozici magazín The Verge. Na základně je maličký OLED s rozlišením 262 × 928 pixelů, který zobrazuje stavové informace. Místo se našlo i na webkameru.

Brýle mají dva OLED panely s rozlišením 1920 × 1080 pixelů, zorný úhel je 50°, reproduktory v nožičkách mají výkon 6 W a míří rovnou do uší. Základna s klávesnicí měří 30 × 23 cm, tloušťka je 1,3 cm, boule pro blýle však má lehce přes 6 cm. Celý přístroj i s brýlemi váží 1,5 kg

O operačním systému Spacetop OS mnoho nevíme, ale podle všech indicií jde o variaci na Android. To zaručuje dostatek aplikací, největší změnou je způsob práce, rozložení oken do jedné virtuální plochy.

Začátky jsou těžké

Výsledek? První dojmy z AR laptopu Sightful Spacetop zveřejnil americký magazín The Verge a moc pozitivní nejsou. Uživatelské prostředí je trhané, i když jen posouváte webovou stránku. Operační systém opakovaně havaroval – třeba i při pokusu přehrát video na YouTube. I sám výrobce doporučuje laptop uživatelům, kteří se pohybují hlavně na webu – výkon na hry nebo třeba střih videa tady jednoduše chybí. Hlavním lákadlem je multitasking na velké virtuální ploše, ale procesor neutáhne mnoho otevřených webových stránek.

I tak The Verge vidí v konceptu potenciál. Kromě popsaných problémů prý byla zábava takový počítač používat.

Teaser od Sightful:

Cena a dostupnost

Sightful nabízí k prodeji tisíc kusů Spacetopu. Zájem můžete projevit na webu, ale spíše než objednávku to připomíná průzkum uživatelských preferencí. Rezervace je naplánovaná na říjen 2024 a bude stát 100 dolarů, notebook pak bude stát dalších 1900 dolarů, celkem a s daní asi 55 tisíc korun, což je za prototyp docela hodně. K prvním zákazníkům se mají AR notebooky v půlce prosince 2024.

Nechme se překvapit, jak se startupu povede dostat odvážnou myšlenku mezi lidi. V tiskové zprávě doplňuje jméno Spacetop přívlastkem gen 1, takže