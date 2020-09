První neoficiální test AMD Ryzen 7 5800X ukazuje, že to bude mít Intel zase o něco těžší

Už 8. října představí AMD novou generaci desktopových procesorů s architekturou Zen 3, které by dle předpokladů měly nést označení řady Ryzen 5000. Jak se datum uvedení blíží, uniká čím dál více informací. Tentokrát se objevil neoficiální test výkonu v databázi hry Ashes of the Singularity.

V databázi této hry se objevil systém s procesorem AMD Ryzen 7 5800X. Mělo by jít o osmijádrový procesor s podporou SMT, takže zvládne najednou zpracovat až 16 vláken. Frekvence bohužel nejsou známé, ale dle dřívějších spekulací by měl vylepšený 7nm+ proces umožnit AMD o trochu zvýšit frekvence při udržení stejné spotřeby. K tomu je třeba přidat i značné mezigenerační vylepšení architektury.

Pokud porovnáme tento model s procesorem Intel Core i9-10900K, který nyní patří mezi nejvýkonnější ryze herní procesory díky vysoké frekvenci v jednojádrovém zatížení, vede si novinka od AMD nečekaně dobře.

V průměru je AMD Ryzen 7 5800X o 16 % výkonnější než Intel Core i9-10900K. Musíme ale počítat s tím, že jde o jediný test, v jediné hře a vše je navíc neoficiální zápis do online databáze. Pokud se ale AMD podaří předstihnout Intel i v herním výkonu (týká se pouze nižších rozlišení), bude to pomyslný hřebíček do rakve.