První Navi 12 v akci. AMD pro Apple vyrobilo nadupaný mobilní Radeon Pro 5600M

Pomalu již vyhlížíme nové grafiky architektury RDNA2, ale AMD včera překvapilo ještě jedním zástupcem současné generace. A ne tak ledajakým. Pro Apple a jeho MacBook Pro 16 vyrobilo nový Radeon Pro 5600M, který jako první využívá plnotučný highendový čip Navi 12. Ten jsme čekali spíš v desktopu (bájný Radeon RX 5800), nikoliv notebooku.

Radeon Pro 5600M má 40 CU (2560 stream procesorů) a poprvé u této architektury vidíme i rychlé paměti HBM2 na místo GDDR6. Čip dostal k dispozici 8 GB VRAM s propustností 394 GB/s. Celkový výkon novinky je ale přiškrcen na 5,3 TFLOPs.

Srovnání mobilních Radeonů Radeon RX 5300M Radeon RX 5500M Radeon Pro 5600M Radeon RX 5600M Radeon RX 5700M CU 20 24 40 36 36 SP 1280 1536 2560 2304 2304 ROP 32 32 64 (?) 64 64 TMU 80 96 160 144 144 boost 1250 MHz 1300 MHz 1035 MHz 1265 MHz 1720 MHz kapacita VRAM 4 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB HBM2 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 sběrnice 128bit 128bit 2048bit 192bit 256bit propustnost 192 GB/s 192 GB/s 394 GB/s 288 GB/s 384 GB/s výkon FP32 3,2 TFLOPs 4,0 TFLOPS 5,3 TFLOPs 5,8 TFLOPs 7,9 TFLOPs jádro Navi 14 Navi 14 Navi 12 Navi 14 Navi 10

Důvod? AMD cílilo na co nejnižší spotřebu, TGP celé karty je tak pouze 50 W. Pomohly dražší paměti HBM2, které jsou účinnější, a také nižší takty jádra. V boostu má karta jen 1035 MHz. Proto hrubý výkon v FP32 je nižší než u klasického Radeon RX 5600M (nikoliv tedy variantě Pro) i RX 5700M. V praxi ale může být novinka v závislosti na úloze rychlejší. A je otázkou, co by potenciálně nabídl Navi 12, kdyby TGP bylo třeba 200 W.

Jak už víte z úvodu, Radeon Pro 5600M je prozatím dostupný jen jako nejvyšší upgrade u MacBooku Pro 16. Cena je však velmi vysoká. Notebook se standardně dodává s 4GB verzí Radeonu Pro 5500M a příplatek za vyšší model činí 21 000 Kč! Přirážky jsou ale u Applu tradičně mnohem vyšší, než by odpovídalo běžným tržním cenám komponent.