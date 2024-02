První kroky s on-line grafickým editorem Canva. Grafikem snadno, rychle a zdarma*

Canva je univerzální nástroj pro snadné a rychlé vytváření grafických materiálů, jako jsou prezentace, plakáty, grafika pro sociální média a další.

Canva je online aplikace pro grafický design, která vám pomůže s vytvářením grafiky a obrázků pro sociální sítě, videi a animacemi, plakáty, webovými stránkami, brožurami a multimediál­ními prezentacemi. Jednou z jejích největších výhod je snadná pochopitelnost i pro naprosté začátečníky.

Registrace

Canvu najdete na adrese www.canva.com, kde budete automaticky přesměrováni na stránku s českým rozhraním. Pokud by se tak nestalo, zvolte v rozbalovací nabídce v levém dolním rohu stránky jako jazyk Čeština. Nejprve budete potřebovat účet, což znamená, že se budete muset zaregistrovat. Klepněte tedy na tlačítko Registrovat v pravém horním rohu úvodní stránky.

K registraci můžete použít svůj účet Google nebo Facebook, případně se můžete zaregistrovat prostřednictvím e-mailové adresy. Zvolíte-li poslední možnost, budete požádáni o zadání e-mailové adresy a jména. Vzápětí obdržíte do své schránky e-mail se šestimístným číselným kódem, který musíte do deseti minut vložit do průvodce registrací.

Pokud se budete registrovat firemním či školním e-mailem, bude vám nabídnuta možnost zapojení do týmů, v jejichž rámci můžete spolupracovat se svými kolegy. Jestliže je to něco, po čem aktuálně tak úplně netoužíte, klepněte na tlačítko Možná později. Nakonec dostanete na výběr, k jakým účelům hodláte Canvu využívat – jestli jako student, pro osobní účely, jako velká, nebo naopak malá firma, učitel či nezisková organizace.