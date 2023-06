První kroky s novým NASem. Šest jednoduchých kroků pro lepší bezpečnost

Pokud vás předchozí texty přesvědčily, že NAS bude dalším technologickým přírůstkem do rodiny, neopomíjejte několik pravidel pro jeho bezpečné používání. Pamatujte, že jde o skladiště dat, včetně těch citlivých, o která nechcete přijít.

Změna výchozího účtu

Pro většinu čtenářů Živě a Computeru je to samozřejmost, ale stejně to stojí za zopakování. Pokud je úložiště dodáváno s výchozím účtem, vždy změňte jeho přihlašovací údaje – jak jméno, tak heslo.

To by nikdy nemělo obsahovat slova jako admin, root nebo user. Heslo tady volte unikátní a skládající se alespoň z osmi znaků včetně těch speciálních. A pokud to výrobce NASu umožňuje a zároveň máte úložiště přístupné z internetu, zvažte aktivaci dvoufázového přihlašování, které vyžaduje i potvrzení na telefonu.

Správa práv

Nezapomínejte na to, že k uloženým datům budou mít přístup i další členové domácnosti – ať už partner, manželka nebo potomci. V žádném případě by neměli všichni uživatelé používat stejný účet s administrátorským oprávněním s přístupem ke všem datům.