První kousek prohlížeče uvidíte do 300 ms. Microsoft Edge rychleji vykresluje dalších třináct oblastí

Microsoft znovu zrychlil uživatelské prostředí Edge. Tento příběh sledujeme další dobu. Loni výrobce oznámil, že opustí React UI a přejde na technologii WebUI 2.0. Uživatelské prostředí k tomu rozmělnil do více celků a třeba kontextové nabídky se od té doby otevírají min. o 40 % rychleji.

V zimě zrychlilo dalších 14 míst prohlížeče. V dubnu se pak Microsoft pochlubil rychlejším načítáním webů a spouštěním programu.

Dlouhodobé optimalizování vyústilo v první načtení prvku pod 300 ms, hlásí nyní redmondští. Metrika First Contentful Paint (FCP), o které je v tomto případě řeč, indikuje, jak dlouho prohlížeči trvá načíst první část obsah webové stránky. Může to být kus textu nebo třeba obrázek. Zkrátka cokoli, co se na obrazovce objeví jako první.



Rozdělení okna patří k funkcím, které reagují svižněji

Z uživatelského hlediska je metrika důležitá, protože vidíte, že se něco děje (a nečekáte zbytečně). Jen v tomto případě Microsoft nepoužívá FCP k popisu vykreslení stránky, ale uživatelského prostředí. Zobrazení první části obsahu, které trvá déle než 300 ms, se podle firmy negativně podepisuje na uživatelském zážitku. Odkazuje se na oborové výzkumy.

Od zimy se mj. díky WebUI 2.0 podařilo zrychlit načítání dalších třinácti oblastí. Redmondští pro příklad jmenují nastavení prohlížeče, čtení nahlas, rozdělení okna do dvou částí a pracovní prostory. Svou práci dokládá na videu, viz níže.

Vývojový tým s optimalizacemi neskončil. Další na řadě budou funkce jako náhled tisku nebo práce s doplňky. Cítíte, že je Edge rychlejší než jiné prohlížeče? Nebo jsou tato vylepšení pod vaši rozlišovací schopnost?

Měření změny v rychlosti načítání prvků v Edgi: