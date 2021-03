První iMac s čipem Apple M1 je na světě. Postavil si ho sám fanoušek z jednotlivých dílů

Apple zatím uvedl vlastní procesor M1 v zařízeních MacBook Air, MacBook Pro a Mac mini. Tento rok bychom se měli dočkat dalších zařízení s novější verzí tohoto čipu postavené na Armu, avšak jeden z fanoušků Applu už nechtěl čekat.

Youtuber Luke Miani si totiž postavil „první iMac“ právě s čipem Apple M1. Použil k tomu zničený iMac 2018, který měl ale funkční displej. Místo původních poškozených komponent použil novou základní desku a části z Mac mini s čipem M1.

Vše se podařilo správně spojit, je však nutné podotknout, že řešení má řadu problémů. Bezdrátový signál je kvůli celohliníkovému uzavření slabý, počítač nelze zapnout bez sundání displeje a k portům Macu mini se nedá dostat.

Aby se tyto problémy vyřešily, bylo by nutné udělat řadu náročnějších úprav, které by například vyvedly před adaptéry jednotlivé porty, kabelové prodloužení startovacího tlačítka a stejně tak by bylo nutné vyřešit rozvedení antén pro bezdrátové sítě. V tomto případě se jedná skutečně jen o jednoduché „vložení“ Mac mini do starého iMacu.

Nová generace iMacu by již měla mít přepracovaný a mnohem tenčí design ve stylu velkého iPadu právě díky tomu, že bude používat čip Applu. Tím nejspíše bude už novější generace s označením Apple M2 nebo podobným.

