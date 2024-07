První humanoidní robot pracuje v automobilce a není to Tesla

Hlavní mediální pozornost získávají humanoidní roboti Atlas od Boston Dynamics a Optimus od Tesly, to ale zdaleka neznamená, že by to byla jediná cesta k větší automatizaci. Navíc ani ne jediná pro automatizaci v automobilkách.

Už lednu se společnost Figure dohodla s americkou továrnou BMW, že zkusí nasadit humanoidní roboty Figure 01 do výroby automobilů. Nyní máme první aktualizaci s videem, na kterém je už vidět skládání dílů robotem, přičemž se robot dokáže vyrovnat i s nepřesným umístění součástek, které umí cvrnknout do správné pozice.

Jasně, Figure 01 není kdovíjak rychlý, ale nepotřebuje přestávky, spánek a dovolenou. Rychlost se potom postupnou optimalizací rozhodně zlepší.

Činnost na videu by dnes zvládl nejspíš i klasický robot s mechanickou rukou. Umístit tři části ze zásobníku do přípravku je docela snadné. Figure 01 ale používá zrak, umí se pohybovat a používat obě ruce. Klasický tovární robot má schopnosti silného slepého a jednorukého dělníka. Figure 01 už to přibližuje běžně schopnému, byť velmi pomalému dělníkovi.

O robotovi Figure 01 jsme už psali dříve, ale demo ukazující rozhovor s využitím OpenAI působilo trochu toporně. Nyní už máme první reálné nasazení v továrně BMW. Možná pak dřív, než Tesla zaměstná svého Optima, bude podobné roboty využívat Mercedes. Ten zkouší roboty Appolo od Apptronik.