První Google Store otevírá v New Yorku. Najdete v něm všechno kromě pokladen

Zatímco má Apple své Apple Story po celém světě a neustále otevírá další, Google zkusí svůj první. Ten své dveře otevře již tento čtvrtek na 76 Ninth Avenue v New Yorku. Obchod poskytne celoroční provoz, a budete v něm moci zakoupit nejen hardware, ale najdete zde i technickou podporu.

Obchod zabírá spodní patro budovy Chelsea a splňuje „platinové“ hodnocení Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) – tedy nejvyšší standard v systému zelených budov. A takových je po celém světě, jak uvádí Google na svém blogu, jen 215. Koupíte v něm nejen telefony Pixel, Pixelbooky a příslušenství Nest a Fitbit, ale i množství značkového zboží, jako jsou trička, čepice, hračky pro psy a další s logem společnosti. Chybět nebude ani příslušenství pro produkty Googlu od výrobců třetích stran.

Takhle se světu představuje první Google Store:

V obchodě nebudou žádné pokladny. Pro platbu budete muset kontaktovat jednoho z pracovníků, kteří jsou vybaveni terminálem. S hotovostí tedy asi nepochodíte.

Apple Stores mají tzv. Genius Bar s odborníky, kteří poradí. Google Store nabídne službu Here to Help, která bude fungovat prakticky totožně – ať už máte prasklý displej, nebo si nemůžete poradit s nastavením produktu, vše zde vyřešíte na počkání. Také Google chce v novém obchodě pořádat workshopy, tady je inspirací program Today at Apple.

Zajímavostí je kruhová konstrukce Imagination Space, jejíž součástí jsou exponáty společnosti a ve které jsou vaše slova překládá do 24 jazyků současně. To samozřejmě díky podpoře strojového učení a Překladače Google. Nechybí ani prostor pro hraní na platformě Google Stadia, nebo další instalace pro tvorbu fotek s nastaveným telefonem Pixel.