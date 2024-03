První dojmy z HP Spectre Fold, notebooku s ohebným displejem. HP jen opatrně zkoumá terén

Hned v úvodu musím přiznat, že tohle není novinka. HP představilo Spectre Fold už v září 2023. Pro český trh se s ním nepočítá, a tak jsem se s notebookem potkal na živo až teď na konferenci HP Amplify. K produktovým obrázkům přidám i pár fotek a dojmů.

Jaký je

Daří se mu držet prémiový dojem, kartáčované kovové panely vypadají skvěle. Displej je nádherný, syté barvy OLEDu jsou působivé. Mírné zvrásnění ohybu vidíte jen z boku, při přímém pohledu na displej jej nevnímáte (při prohlížení dokumentů a webu vůbec, ve videu si při tmavých scénách občas všimnete).



HP hrdě opakuje, že jde o recyklovanou hliníkovou slitinu.

Rozevřený 17" displej drží ve vzpřímené poloze stojan vtipně integrovaný do podstavy. Na pohled působí subtilně, ale když za nej zaberete, působí dostatečně pevně. Skvělé je, že je vždy po ruce, vždy k dispozici, nemusíte skládat nějaké origami z krytu, jako u některých konkurentů.



V zavřeném stavu se stojan maskuje jako běžná gumová nožička, ale stačí zatáhnout...

Horší je, že displej podrží pouze v jediném úhlu. Na rovné desce stolu bude stát spolehlivě, jen do počítače nesmíte nějak zásadně strčit. Na nouzovou práci v terénu s počítačem na klíně tohle zkrátka není určené, tam musíte displej ohnout a používat jej jako klasický notebook.

Viditelná půlka displeje má pak úhlopříčku 12,3", spodní polovinu displeje zakrývá magneticky přichycená klávesnice. Zajímavý je trik, kdy můžete klávesnici posunout o kousek dolů. Odhalená část displeje tak zvedne úhlopříčku na 14", můžete si tak protáhnout webovou stránku nebo dokument, jen si musíte zvyknout, že je displej ohnutý.



Odsunutím klávesnice se její „područka“ (část s touchpadem) zlomí přes okraj notebooku a dotkne se stolu, což je nezvyklé, ale i na to se dá zvyknout.



Delší zkušenost chybí, ale na první vyzkoušení se jeví jako běžná notebooková klávesnice. Jen s tím rozdílem, že ji můžete utrhnout z magnetů a odnést tak daleko, jak dosah Bluetooth dovolí.



Když notebook zavřete, klávesnice zůstane uvnitř a přirozeně tak vyplní radius ohnutého displeje (viz šipka) a zároveň se bezdrátově dobíjí. Notebook je pochopitelně silnější než konvenční model se srovnatelnou výbavou.

Notebook lze zavřít i bez klávesnice a na jedné straně tak ušetříte pár milimetrů tloušťky, na straně s ohnutým displejem se nezmění nic.

12th gen.

Výbava odpovídá špičkovému kancelářskému notebooku …před dvěma lety. Zatímco dnes HP začíná prodávat novou generaci notebooků s procesory Intel 14. generace, Spectre Fold má Core i7 12. generace. Co se výkonu týče, není to zásadní nevýhoda, spíš jde o to, že u takhle drahého stroje čekáte to nej.

HP Spectre Fold ve zkratce Displej: 17" dotykový OLED s rozlišením 1920 × 2560 pixelů a poměrem stran 3:4, v ohnutém stavu a s přicvaknutou klávesnicí má viditelná část displeje úhlopříčku 12,3"

17" dotykový OLED s rozlišením 1920 × 2560 pixelů a poměrem stran 3:4, v ohnutém stavu a s přicvaknutou klávesnicí má viditelná část displeje úhlopříčku 12,3" Operační systém: Windows 11 Home

Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7-1250U, grafika Intel Iris Xe, platforma Intel Evo

Intel Core i7-1250U, grafika Intel Iris Xe, platforma Intel Evo Paměť: 16 GB RAM (LPDDR5-5200 MHz), 1 TB SSD (PCIe 4.0, NVMe TLC M.2)

16 GB RAM (LPDDR5-5200 MHz), 1 TB SSD (PCIe 4.0, NVMe TLC M.2) Konektivita: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2× Thunderbolt 4, bezdrátová klávesnice, dotykové pero

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2× Thunderbolt 4, bezdrátová klávesnice, dotykové pero Rozměry a hmotnost: 277 × 376 × 8,5 mm (rozložený), 277 × 191 × 21,4 mm (složený), hmotnost 1254 g bez klávesnice, 1624 g s klávesnicí

277 × 376 × 8,5 mm (rozložený), 277 × 191 × 21,4 mm (složený), hmotnost 1254 g bez klávesnice, 1624 g s klávesnicí Baterie: 94,3 Wh, výdrž až 14 hodin 30 minut při přehrávání videa (s odpojenou Wi-Fi a jasem displeje na 150 nitech)

94,3 Wh, výdrž až 14 hodin 30 minut při přehrávání videa (s odpojenou Wi-Fi a jasem displeje na 150 nitech) Cena: 5 000 dolarů

Také to ukazuje, jak dlouho asi vývoj nového konceptu trval – začalo se s tehdy aktuální 12. generací, ale když byl notebook na podzim 2023 představený, už byly dávno na trhu stroje se 13. generací a Intel představoval 14. generaci.

Cena a opatrné našlapování

Cena 4999,99 dolaru je vysoká i na poměry ohebných notebooků. Po přepočtu a přidání daně jsme na 140 tisících Kč. Přitom benefity jsou pouze dva: 17" displej v 12" balení a to, že máte něco výjimečného, icebreaker, kterým můžete nastartovat konverzaci na schůzce s obchodním partnerem.

Nicméně cena nás nemusí zásadně trápit, HP totiž pustilo Spectre Fold pouze na prioritní trhy, mezi které Česko nepatří.





Všemi těmito způsoby se dá Spectre Fold používat.

Ohebné displeje v noteboocích jsou… Něco nového. Viditelná revoluce po dlouhých letech neviditelné evoluce. Jenže také jsou drahé, nedokonalé, místo ohybu je nerovné, integrace do notebooku je komplikovaná, zavřené notebooky jsou tlusté, přitom praktický přínos je diskutabilní. Na vlastní kůži si to vyzkoušeli následující:

Asus ZenBook 17 Fold už se neprodává Lenovo ThinkPad X1 Fold je na trhu už ve druhé generaci LG Gram Fold se prodává pouze v Koreji Dell Ori se nedostal z fáze prototypu

Jak to bude s HP Spectre Fold? Zatím se prodává, ale zástupci HP jsou v komentářích opatrní. Je vidět, že je to experiment, od kterého nic zásadního nečekají. Našlapují opatrně, zkoumají trh, o druhé generaci si povídat nechtěli.