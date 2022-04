První 868MHz Wi-Fi pro Raspberry Pi stojí 70 dolarů, ale nabízí až kilometrový dosah

Už je to dlouhých šest let, co Wi-Fi Alliance pojmenovala svůj nový přírůstek 802.11ah marketingovým označením HaLow. Certifikace nových zařízení zároveň začala až na sklonku loňského roku. Tempo je pomalé, potenciál ale obrovský.

HaLow se na rozdíl od vašeho rychlého domácího bezdrátového internetu soustředí na sítě internetu věcí a v Evropě pak na kmitočet 868 MHz. Čili, někdejší vize byla taková, že každý domácí router bude vedle obvyklých komunikačních protokolů 802.11bgn/ac/ax vyzbrojený ještě přijímačem 802.11ah, který bude pro přenos jednodušších dat používat elektronika internetu věcí, nejrůznější senzory, chytrá domácnost ap.

Pásmo 868 MHz totiž slibuje mnohem vyšší dosah až okolo kilometru za cenu nižší rychlosti 150 kb/s až 15 Mb/s. Stručně řečeno, zatímco vy byste si doma užívali třeba rychlého Netflixu na Wi-Fi 5/6, čidlo ve včelím úlu na opačné straně zahrady, kam signál klasické Wi-Fi nedosáhne, by běželo právě na HaLow.

První HaLow pro Raspberry Pi

Na papíře vše vypadalo hezky už v onom roce 2016, nicméně horší to bylo s reálnými produkty. Dlouhé roky prakticky žádné neexistovaly a o místo na poli IoT se začaly bít ostatní bezdrátové protokoly. Vlastně to vypadalo, že je HaLow nadobro mrtvé. Situace se ale konečně trošku mění, byť to má k ideálnímu stavu ještě hodně daleko.



První rozšiřující deska s HaLow pro Raspberry Pi

Krásným příkladem je rozšiřující deska/HAT pro Raspberry Pi AHPI7292S (datasheet) od tchajwanské Alfy. Je to totiž první HaLow vysílač na světě pro Raspberry Pi s čipem Newracom NRC7292 a rádiovým front-endem Qorvo RFFM6901.

Zatím hodně drahé

Podstatné je to, že po zacvaknutí do Raspberry Pi a stažení obrazu s upraveným linuxovým systémem proměníte britskou Malinu v HaLow Wi-Fi AP, nebo stanici. Jelikož je zatím ostatního železa s HaLow jako šafránu, výrobce počítá s tím, že si koupíte rovnou dva kusy rozšiřujících desek a 802.11ah vyzkoušíte jednoduše tak, že vytvoříte bezdrátové pojítko právě mezi dvojicí Raspberry Pi.



Výrobce poskytuje systémový obraz a návod, jak spustit jeden HaLow AP a HaLow klient pro vytvoření 802.11ah sítě

Tuzemské kutily nicméně zklame cena, která je zatím opravdu vysoká. Hat s HaLow má naskladněný třeba americký e-shop Rockland za 70 dolarů. A jelikož potřebujete k reálnému testu nejméně dvě desky (a k nim ještě Raspberry Pi), investice se i s připočtením DPH, cla a poštovného vyšplhá na tisíce.

Nelze než doufat, že se časem HaLow rozšíří i na další, a hlavně levnější prototypovací stavebnice. Makerské scéně by jistě udělalo radost, kdyby se protokolu 802.11ah chopili třeba inženýři z Espressifu, kteří světu dali velmi populární a úspěšné Wi-Fi mikrokontrolery řady ESP8266 a ESP32.