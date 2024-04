Prvně pády a olej stříkající z achilovky, pak těžko uvěřitelná akrobacie. Legendární robot Atlas odchází do důchodu

Je to už deset let, co nás robot jménem Atlas uchvacuje svými pokroky. Teď společnost Boston Dynamics oznámila, že projekt končí. O důvodech se nijak nerozepisuje, ale asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že spíše než konec, je to začátek něčeho nového.

Atraktivní průřez dekádou vývoje robotické hvězdy:

V rámci projektu inženýři firmy (věděli jste, že ji od roku 2021 vlastní korejský Hyundai?) nasbírali cenné know-how, které se bude tolik hodit právě v této době, kdy do vývoje humanoidních robotů tečou stamilióny dolarů. Ve velkém investuje Tesla, po ukončení autonomního automobilu do oblasti nakukuje také Apple. Boston Dynamics má náskok několika let, know-how a data, která budou mít cenu zlata.