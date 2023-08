Průtok vzduchu počítačovou skříní. Tady jsou základní principy a hromada měření, která je potvrzuje

Ať už potřebujete optimalizovat současnou sestavu, nebo vybíráte kompletně novou tichou stolní počítačovou sestavu, ventilátory a jejich rozmístění ve skříni potřebují pečlivé doladění. Výhodou ventilátorů je, že je můžete velmi jednoduše přehazovat mezi pozicemi ve skříni nebo dokoupit další či jiné ventilátory. Výsledek změny je možné velmi rychle otestovat.



Tak vypadala sestava pro test předních ventilátorů (výsledky v tabulce níže). Zadní ventilátor pracoval na 70 %, procesorový chladič Noctua na 60 % maxima. Měnily se pouze otáčky předních ventilátorů a grafická karta byla nastavená na 60 % do 80 °C, potom se křivka rychle zvedala, což replikuje běžné nastavení – hráč většinou chce tichou grafiku, ale při výkyvech či vysoké teplotě nechce přijít o výkon.



Takto jsem dimenzoval sestavu na test pasivního chlazení, všechny křivky ventilátorů jsem nastavil tak, aby jejich hlučnost nepřesáhla 40 dBa. Taková sestava díky funkci fan stop může fungovat i zcela bezhlučně

Přetlak či podtlak?

Při přemýšlení nad průtokem vzduchu v desktopové skříni by se měl uživatel nejprve zamyslet nad tím, jestli bude chtít podtlak či přetlak vzduchu. V jednoduchosti jde o to, zda budete ventilátory pumpovat více vzduchu do skříně, nebo ze skříně ven. Pokud si nejste jisti, který typ proudění vzduchu máte ve svém desktopu, pomůže třeba vonná tyčinka a její kouř.



Na velikosti záleží i nezáleží; větší ventilátor bývá lepší, ovšem počítačová skříň na něj musí být dimenzovaná. Pokud si můžete zvolit na jednu pozici ze dvou velikostí ventilátorů, vždy upřednostněte tu větší

V případě přetlaku budete více vzduchu tlačit do skříně, takže vzduch z ní nebude unikat pouze ventilátory, ale i volnými průduchy jako třeba nevyužitou perforovanou horní plochou skříně. Tento princip má několik výhod, protože vzduch dovnitř půjde jen skrze prachové filtry (pokud jsou přítomny). Také necháte teplý vzduch samovolně stoupat ven ze skříně.