Průša představil úplně novou 3D tiskárnu. Prusa Core One bude soupeřit s populárním Bambulabem

V komunitě se o tom šuškalo už nějaký měsíc a teď to máme konečně oficiálně! Český Prusa Research představil novou 3D tiskárnu CORE One s tiskovým objemem 250×220×270 mm. Stavebnice bude k dispozici za 25 990 Kč, sestavený stroj za 32 990 Kč.

Oficiální upoutávka nové mašiny:

Cenově dostupný CoreXY z Prahy

Jak už název napovídá, jedná se o uzavřenou konstrukci CoreXY, kterou v posledních letech zpopularizoval především asijský Bambulab, protože ji začal nabízet za poměrně nízkou cenu a v balení, ve kterém přiblížil 3D tisk i naprostým zelenáčům. Kutilové si pak často stavějí CoreXY tiskárny na bázi svobodné specifikace Voron, která má svoji silnou komunitu i v Česku.



Prusa CORE One

Prusa Research doposud u malých tiskáren sázel na klasické bed slingery a CoreXY nabízel až ve vyšší řadě relativně velkých strojů Prusa XL. Hlad komunity a právě popularita asijské konkurence jej ale donutila, aby vyrobil také něco menšího a cenově dostupnějšího.

Fanoušci bed slingerové řady MK4 se ale prý nemusejí ničeho obávat. CORE One ji nemá nahradit – je to naopak další člen do rodiny, která tak dnes čítá celé spektrum tiskových technologií.



Core ONE je zase o něco rychlejší než MK4S

Konstrukce CoreXY má spřažený pohyb os X a Y, což zpravidla umožňuje velmi rychlý a přesný tisk. Uzavřená konstrukce s vnitřní regulací teploty si zase poradí i s tiskem z nejnáročnějších materiálů včetně nejrůznějších polykarbonátů (PC) a nylonu (PA).

Kompaktní rozměry, technologie z MK4S a kamera jako příslušenství

Další výhodou jsou kompaktní rozměry. Protože se o pohyb v osách XY stará tisková hlava a tisková deska naopak obsluhuje osu Z (vertikální pohyb), nevysouvá se dopředu a dozadu jako u bed slingerů, a tak celá mašina zabere mnohem méně místa. V případě CORE One je to až o 50 % méně než u MK4S z letošního léta.



Pohled z kamery, která je ale pouze volitleným příslušenstvím

CORE One přebírá hromadu technologií z MK4S. Používá tedy vylepšenou tiskovou hlavu Nextruder, samozřejmostí je plná automatická kalibrace před tiskem, odečet vibrací pro rychlý tisk (input shaper) a další. Možná se mohla do rozpočtu vejít ještě integrovaná kamera, která je dnes u zakrytovaných tiskáren prakticky samozřejmost. Můžete si ji ale pořídit jako příslušenství do USB-C.

Ano, bude upgrade z MK4 na CORE One

Díky tomu, že MK4S a CORE One sdílejí mnoho technologií, Prusa Research nabídne i konverzní kit z bed slingeru na CoreXY! To se jen tak nevidí a je to už opravdu upgrade na druhou.



Upgrady z jedné mašiny na druhou jsou součástí DNA Prusa Research. CORE One nebude výjimkou

Podívejte se, jak v principu fungují konkrétní tiskárny s pohybem CoreXY: