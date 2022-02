Průmysl loni trápily hlavně ransomwary LockBit a Conti. Mají na svědomí polovinu incidentů

Útoky ransomwaru se v loňském roce rozšířily do průmyslového sektoru natolik, že se tento typ incidentů stal hrozbou číslo jedna. Dle zprávy kyberbezpečnostní firmy Dragos byly roce 2021 nejaktivnější dvě skupiny ransomwaru: LockBit a Conti.

Dragos se zabývá kybernetickou bezpečností v průmyslovém odvětví a zdůrazňuje, že se tento sektor stal atraktivnějším cílem jak pro finančně motivované útočníky, tak i státem sponzorované hackerské skupiny. Sledování aktivity hrozeb vykazuje v loňském roce skokový nárůst ransomwarových incidentů.

Ransomware v průmyslovém segmentu

Dle Dragosu byly nejčastějšími cíli sítě ve výrobním sektoru, kde 211 útoků znamenalo 65% podíl. Následuje 35 úspěšných kompromitací firem z oblasti potravinářství a výroby nápojů a 27 útoků proti subjektům z odvětví dopravy.

Bezpečnostní experti poznamenávají, že výrobní sektor je vystaven útokům mimo jiné i proto, že „je často nejméně vyspělý ve své obraně“. Pohled na zabezpečení těchto společností často odhaluje znepokojivý trend. Mnoho organizací má velmi omezený přehled o infrastruktuře, nedokáže správně segmentovat sítě a má mnoho zařízení s externím připojením.

Výše uvedené problémy jsou základem pro úspěšné útoky a umožňují útočníkům přejít z počítačové sítě do výrobních zařízení, nicméně prolomení do tohoto segmentu nebývá jejich hlavním cílem. „Ačkoli ransomware cílí především na podnikové IT systémy, existuje řada případů, kdy má přímý dopad na provozní technologie a na integrovaná informační a provozní prostředí.“

V čele jsou LockBit a Conti

Ze skupin ransomwaru útočících na průmyslovou infrastrukturu jsou zdaleka nejaktivnější LockBit a Conti, které představují 51 % incidentů. Podle Dragosu jsou tyto skupiny ransomwaru zodpovědné za 166 útoků, přičemž LockBit má na svědomí 103 incidentů a Conti 63.

V 70 % všech analyzovaných ransomwarových incidentů byly cíle ve výrobním sektoru, přičemž nejvíce postiženými subsektory byla kovovýroba, automobilový průmysl, výroba plastů a obalů. Odborníci jsou přesvědčeni že tato hrozba bude i v letošním roce narušovat průmyslové provozy a provozní technologie.