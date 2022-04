ProtonMail nabízí kratší adresy @proton.me. Jsou zdarma, ale musíte si pospíšit

Proton Technologies už pomalu plní sliby z letošní roadmapy. Švýcarská společnost minulý týden vydala novou aplikaci ProtonMail pro iOS. Vedle toho ale uvedla také novinku, kterou dopředu neohlašovala. U zmíněné šifrované elektronické pošty nabídne kratší adresy.

ProtonMail už od založení v roce 2014 nabízí uživatelům standardní doménu @protonmail.com. Více než třetina uživatelů, kteří letos odpovídali na dotazník o spokojenosti se službou, však uvedlo, že by uvítali i kratší adresu. Přání bylo vyslyšeno, a nově si tak mohou zažádat také o @proton.me.

Stačí se přihlásit na webu a nahoře bude lišta s tlačítkem pro aktivaci nového aliasu. Kdo má adresu jan.novak@protonmail.com, získá jan.novak@proton.me. Úpravy nejsou možné. Stejně tak nelze kratší adresu získat rovnou při registraci nové schránky, standardní bude vždy dlouhá doména.

Kdo chce používat zkrácenou verzi, měl by si pospíšit. Zdarma ji totiž půjde aktivovat jen do 30. dubna, pak půjde o výhodu dostupnou jen pro uživatele placených tarifů. Účet Plus stojí 5 eur (125 Kč) měsíčně, ušetřit lze předplatným na rok či dva dopředu. Placený tarif má větší kapacitu (5 GB vs. 500 MB) a mj. umožňuje schránku propojit i s vlastní doménou druhého řádu, takže protonovou adresu ani nemusíte využívat.

Oživeno: ProtonMail nabízí také ještě kratší alias @pm.me. Aktivuje se v Nastavení | Obecné | Zkrácený tvar domény. U něj ovšem platí omezení, že s bezplatným účtem slouží jen pro příjem zpráv. Abyste s ním mohli e-maily také posílat, budete muset přejít na prémiový tarif.