Proton má chatbot Lumo. Je prý jediný, kde jsou vaše konverzace soukromé

Svůj chatbot nedávno představila švýcarská firma Proton AG, kterou můžete znát mj. díky službám Proton Mail nebo Proton VPN. Důraz klade na soukromí. Obsahy účtů šifruje a nemá k nim přístup. A právě soukromí je hlavním tahákem chatbotu Lumo.
První verze byla spuštěna před koncem července a před pár dny vyšla verze 1.1. Dle výrobce je významně výkonnější a schopnější. Na základě interního testování prezentuje následující výsledky:
- o 170 % se zlepšilo porozumění kontextu,
- o 40 % se zlepšilo porozumění dotazů na kódování a s tím generování kódu,
- o 200 % lepší je plánování úkolů, které vyžadují více kroků.
Lumo je konvenční chatbot. Rozdíl oproti konkurenci spočívá v obchodním modelu
Lumo má otevřený zdrojový kód. Nejdřív Proton zveřejnil kód webového klientu, nyní mobilní aplikace. Používá také otevřené jazykové modely: Nemo, OpenHands 32B, OLMO 2 32B a Mistral Small 3. Provozuje je na vlastních serverech, jejich přesné umístění neprozrazuje. Nacházejí se někde v Evropě.
Ke konverzacím výrobce přístup nemá, protože nevlastní dešifrovací klíč. Na základě vašich konverzací chatbot netrénuje. Proton zveřejnil také bezpečnostní model služby, aby svá slova doložil. Tvrdí, že Lumo je jediná AI, kde jsou vaše konverzace skutečně privátní.
Takhle Proton srovnává Lumo s konkurencí
Proton kritizuje velké technologické společnosti za sledovací praktiky – jejich AI podle něj konzumují osobní data v masivním měřítku. Chatbot si vyzkoušíte na adrese lumo.proton.me. Bezplatná verze je omezená.
Lumo Plus stojí 10 eur měsíčně při roční platbě, případně 13 eur měsíčně bez ročního úvazku. Kromě neomezeného chatování nabízí vyhledávání na webu a přístup k pokročilejším modelům. Použité vyhledávače výrobce nejmenuje. Jen říká, že vybral ty, které respektují soukromí. Více se o zásadách soukromí dočtete v dokumentu na oficiálním webu.
