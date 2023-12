Prosincová aktualizace vymete výchozí tapetu. Spotlight zaujme její místo ve Windows 11

Máme za sebou poslední pravidelný servisní cyklus pro Windows a další produkty ze stáje Microsoftu. Minule došlo k definitivnímu uvolnění velkého balíku novinek pro Windows 11 22H2 a také se rozjela distribuce verze 23H2, která je sama o sobě zcela minoritní.

Teď si už věci sedají a hlavně se ladí stávající kód. Není to ovšem tak, že by do Jedenáctek nedorazily žádné novinky. Jen jsou většinou zaměřené na Copilot, který v Evropě používat nemůžeme. Microsoft dále avizuje, že bude postupně zapínat Spotlight jako výchozí řešení pro pozadí pracovní plochy.

Statickou výchozí tapetu tak vystřídají průběžně se měnící obrázky z Bingu. Kurátorská role jde Microsoftu dobře, obrázky jen trpí někdy přílišnou kompresí. Většinové publikum ale nejspíš uspokojí. Redmondští samozřejmě nebudou měnit tapety, které si lidé sami vybrali a nastavili.



Spotlight láká na povedené obrázky. Volitelně ho můžete používat od loňska

Spotlight se začne objevovat na počítačích, kde byla ponechána výchozí tapeta Windows 11. Nedokážeme ovšem říct, kdy přesně to bude ve vašem případě. Z testovacích sestavení do finální verze Jedenáctek míří ještě drobnost – více blíže nespecifikovaných oznámení o účtu Microsoft na domovské stránce Nastavení.

Ještě si připomeňme, že ve druhé půlce prosinci nás obvyklá volitelná servisní aktualizace pro Windows s funkčními novinkami nečeká, a to kvůli svátkům a dovoleným. Další servisní aktualizace, kterou si budete moct nainstalovat, vyjde 9. ledna.

Přehled vydaných aktualizací

Dne 12. prosince vydal Microsoft následující aktualizace pro podporované spotřebitelské edice svých operačních systémů:

KB5033375 pro Windows 11 verze 22H2 a 23H2 (sestavení 22621.2861 a 22631.2861),

KB5033372 pro Windows 10 verze 22H2 (sestavení 19045.3803).

Během prosincového servisního cyklu Redmondští opravili 36 zranitelných míst v kódech svých softwarových produktů.



Známé problémy s aktualizacemi

Windows 11 verze 22H2 + 22H3

Formát barevných typů písem COLRv1 se nezobrazuje správně. Windows ho využívají k vykreslování 3D emoji.

Použití zásad FixedDrivesEncryptionType nebo SystemDrivesEncryptionType v BitLockeru v režimu CSP může vést k tomu, že aplikace pro správu mobilních zařízení zobrazí chybu 65000, že je vyžadováno zašifrování úložiště. To reálně zašifrované zůstává, domácností se popsaná chyba nedotýká.

Pokud Windows 11 23H2 nainstalujete z fyzického média či instalačního obrazu ISO, nemusí jít během instalace spustit nástroj Předčítání.

Windows 10 verze 22H2

Použití zásad FixedDrivesEncryptionType nebo SystemDrivesEncryptionType v BitLockeru v režimu CSP může vést k tomu, že aplikace pro správu mobilních zařízení zobrazí chybu 65000, že je vyžadováno zašifrování úložiště. To reálně zašifrované zůstává, domácností se popsaná chyba nedotýká.

Microsoft shrnuje změny, které do Windows 11 přináší aktualizace KB5033375:

Zdroje: Security Update Guide | Windows support (1, 2)