Propojte miliony domácích notebooků a PC a vyrobíte superpočítač. Dnes zkoumá koronavirus i vesmír

Když správci projektu SETI@Home zkraje března oznámili, že na konci měsíce vypnou své servery, zprávička probublala i do některých masmédií a širší veřejnost se dost možná poprvé dozvěděla o existenci jakési komunity šílenců, jejichž počítače po nocích hučí na plný plyn, aniž by těžily kryptoměny nebo kódovaly 4K video z dovolené.

Dělají to tak už desítky let – vlastně od dob, kdy měl průměrný počítač výkon starého mobilního telefonu, který byste dnes věnovali k dožití leda tak své babičce nebo dětem.

Internetový superpočítač

Tehdejší výpočetní výkon byl velmi drahý, průmyslové supermašiny byly ještě nedostupnější, a tak se zhruba v polovině 90. let vědci začali zaobírat otázkou, jak v jeden obrovský počítačový klastr proměnit tisíce běžných domácích PC.

Princip podobného distribuovaného superpočítače je vlastně docela jednoduchý. Dejme tomu, že bude chtít klimatolog spočítat nějaký velmi náročný model atmosféry. Složitý úkol tedy rozdělí na malé dílky, které si pak ze sítě automaticky stáhnou programy na počítačích dobrovolníků, podle výkonu procesoru je během několika hodin až dnů vypočítají a výsledek odešlou zpět.

Vědec, který by jinak čekal v pořadí na univerzitní superpočítač, jehož provoz stojí nemalé peníze, se vše dozví za zlomek času a ke všemu zadarmo.

SETI@Home hledal ufony...

Jedním z prvních velkých a úspěšných projektů distribuovaných výpočtů byl právě SETI@Home, tedy pokus nalézt v ohromných kvantech zachyceného rádiového šumu z teleskopů vzory, které by mohly odpovídat umělému signálu. Signálu, jehož zdrojem není pulsar ani jiný přírodní jev.



SETI@Home pomáhal pomocí výkonů tisíců běžných počítačů na internetu hledat umělé rádiové signály v datech z teleskopů

Vědci z Berkeley naprogramovali jednoduchý program, vypustili jej do světa, a jelikož byl tehdejší internet na sklonku 90. let ještě poloprázdný, nadšená komunita hozenou rukavici zvedla, začala hledat mimozemšťany, a aby ji to nadšení vydrželo, autoři celý systém vybavili gamifikačními statistikami, kdo je nejlepší, který tým zpracoval více dávek dat a tak dále.

Ale žádné nenašel

Uplynulo 21 let, ale kalifornský experiment žádné zelené mužíčky nenašel. Přesto se však nejedná o prohru a zbytečně vynaložené peníze. Právě naopak! SETI@Home dokázal, že distribuovaný superpočítač složený z různorodých pracovních stanic rozesetých po celém světě může fungovat a vedle mimozemského rádiového vysílaní tedy může spalovat watty elektrické energie i něčím na první pohled možná prospěšnějším.



V programu BOINC stačí vybrat projekty, kterých se chcete účastnit, a spustit analýzu

A tak se zrodila celá nová softwarová platforma BOINC – Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, která dnes zastřešuje desítky výzkumů prakticky ze všech vědních oborů počínaje matematikou a astronomií a konče vědami o Zemi a medicínou.

Jeden z těchto výzkumů se jmenuje Rosetta@Home, modeluje proteiny, před pár týdny se zapojil do analýzy aktuálního koronaviru a pomohl jej úspěšně zmapovat. Představíme si jej v následující kapitole.