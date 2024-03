Proměníme 3D tiskárnu v ohřívač a míchač ranní kávy a zbastlíme si PrusaCupHeater

Máte doma 3D tiskárnu? Ne, nemáte! Zkraje roku jsme si ukázali, že vám v dílně ve skutečnosti leží docela univerzální CNC stroj.

Technicky zdatná děcka jej velmi snadno promění třeba v kreslící plotr na tvorbu falešných omluvenek do školy, my si dnes ale ukážeme něco mnohem praktičtějšího, co nadchne každou kancelářskou krysu, která miluje korporátní kuchyňky a kávovary. Tentokrát totiž 3D tiskárnu a její klíčovou součástku proměníme v ohřívač a míchač kávy.

Lžička + G-code = robotická míchačka kávy

Jak na to? Pokud jsme si minule ukázali, že stačí na tiskovou hlavu přimontovat propisku, která pak začne kreslit, prostě ji tentokrát nahradíme za úchyt s kovovou lžičkou. O vše ostatní se postará vlastní G-code, tedy proud textových instrukcí, které CNC strojům sdělují, co právě mají dělat.

Video: Ten nejšílenější způsob, jak ohřát a zamíchat ranní kávu

Dost řečí, podívejte se na video, ve kterém program nejprve nahřeje tiskovou podložku na 60 °C, poté s ní vyjede vpřed, chvíli počká, abychom na střed položili hrnek s kávou, no a pak jej bude průběžně promíchávat lžičkou, aby byla kávička co nejchutnější.

Možná nejpitomější způsob míchání kávy, ale...

Komentovaný G-code míchacího programu najdete na mém GitHubu a stačí jej pouze upravit pro potřeby vlastní tiskárny, velikosti hrnku a uchopení lžíce.

No dobrá, uznávám, že to je asi ten nejpitomější a nejpomalejší způsob, jak zamíchat ranní kávu, nicméně i tato šílenost je docela milou demonstrací tvárnosti G-codu a skutečnosti, že máte v dílně opravdu docela univerzální robotickou platformu, která může automatizovat prakticky libovolný pohyb v osách X, Y, Z a E (extruder).

PrusaCupHeater: Destička, která nahřeje hrnek

Co kdybychom si ale z prvního experimentu vypůjčili jen samotnou tiskovou desku – heatbed –, která je vyzbrojená odporovým topným tělískem? Stačí ji připojit ke zdroji stejnosměrného napájení a začne se mírně zahřívat.

Video: Ohříváme kávu na Heatbed tile

A přesně to zkraje roku zbastlila česká komunita, která se při exkurzi ve fabrice Josefa Průši dostala k náhradním pididestičkám Heatbed tile pro tiskárnu Original Prusa XL a proměnila ji v PrusaCupHeater.

Ale nebojte, destičku si může pořídit úplně každý, k dispozici je totiž jako náhradní díl i v e-shopu za šest stovek!

Heatbed tile má rozměry 90×90 mm a na spodní straně kontakty pro připojení stejnosměrného napájení. Ty správné snadno ověřite s multimetrem v ruce, budou totiž vykazovat elektrický odpor okolo 18 ohmů.



Heatbed tile pro Original Prusa XL

Podle Ohmova zákona platí, že: