Prohra Elona Muska. Soud mu zrušil nesmyslnou odměnu 1,3 bilionu od Tesly

Není neobvyklé, že ředitelé firem dostávají za uspokojivé výsledky vysoké odměny. Elon Musk si ale před lety v Tesle domluvil takovou odměnu, že překonala všechny dosavadní rekordy: 55,8 miliardy dolarů (1,3 bilionu Kč). Částku se rozhodl rozporovat jeden z akcionářů automobilky a soud mu nyní dal za pravdu, že byla přehnaná.

Případ se táhne do roku 2018, kdy správní rada Tesly uzavřela se svým ředitelem Elonem Musk dohodu o balíčku odměn. Spočívala v tom, že pokud se automobilce pod Muskovým vedením podaří dosáhnout stanovených cílů, tak CEO v následujících deseti letech dostane několik bonusů, které dohromady budou činit 55,8 miliardy dolarů. Klasickou mzdu v Tesle nedostává.

V základu je to celkem běžný postup, avšak stanovená částka byla astronomická. Nejen, že šlo o největší odměnu v historii Tesly, ale dokonce v historii USA - žádná jiná firma nikdy nikomu tak velký bonus nepřiznala. Pro porovnání, jsou to násobky toho, co běžně dostávají jeho kolegové v čele Googlu, Applu, Amazonu či Microsoftu. Tato odměna nakonec přispěla k tomu, že se Musk stal nejbohatším mužem planety.

Naštvaný akcionář

Jednomu z akcionářů automobilky, Richardu Tornettovi, se tehdy částka zdála přehnaná a podal žalobu. Správní radu obvinil obvinil z toho, že jednala na vlastní pěst a akcionáře oklamala, do Muska se navíc opřel, že si nedovoleně diktoval podmínky.

Začal tak dlouhý soudní spor, ve kterém správní rada argumentovala, že se těmito penězi snažila Muska, jenž má hned několik podniků a aktivit, udržet v Tesle. Sám Musk se při jednom soudním slyšení nechal slyšet, že částka eventuálně pomůže financovat meziplanetární cestování, tak má smysl. „Je to způsob, jak dostat lidstvo na Mars. Tesla tomu může pomoci,” tvrdil.

Tento argument ale u soudců příliš nezeronoval, protože i kdyby Musk postavil skvělou raketu, poškození akcionáři Tesly budou dál poškození. SpaceX jim může být úplně jedno.

Měli najít jiného ředitele

Verdikt po pěti letech sporů nakonec padl tento týden. Soudkyně státu Delaware (Tesla je v tomto státě registrovaná) Kathaleen McCormicková rozhodla, že částka skutečně byla přehnaná a nespravedlivá vůči akcionářům. Musk podle soudkyně klíčové osoby v Tesle de facto ovládal a akcionáři při hlasování o bonusu neměli dostatek informací.

McCormicková také v rozhodnutí uvedla, celá logika věci byla špatně. Spíš než obětovat tolik peněz na udržení člověka, jehož myšlenky létají všude možně a ani není majoritním vlastníkem, měla správní rada prostě najít jiného ředitele.

Musk: Tesla zváží přesun do Texasu

„Nikdy nezakládejte své firmy ve státě Delaware,” reagoval Musk na rozhodnutí na své síti X a postěžoval si, že právní podmínky například v Texasu nebo Nevadě by byly lepší. Později napsal, že Tesla o přesunu do Texasu, kde má své fyzické ředitelství, skutečně hlasovat bude, avšak není jasné, jak vážně to myslel.

Verdikt, proti kterému se mu může odvolat, každopádně znamená, že o část sumy Musk přijde. S Teslou musí vyjednat novou formu odměny, což může ohrozit jeho obrovské bohatství. Avšak situace se zcela jistě ještě bude vyvíjet, protože Musk momentálně vlastní 13 procent Tesly (část prodal, aby mohl koupit síť X) a nedávno uvedl, že by podíl chtěl zvednout na 25 procent.

