Prohlížeč Seznam.cz prošel faceliftem a v některých testech je rychlejší než Firefox

Microsoft v polovině ledna konečně udělal to, s čím měl přispěchat už v létě před pěti lety. Představil světu svůj nový Edge, který se zbavil příliš exotického jádra a podobně jako třeba Opera používá Chromium.

Chromium, tedy svobodná a komunitní verze prohlížeče Chrome od Googlu, dnes tvoří základ hromady dalších programů a i v souvislosti s novým Edgem si zaslouží připomenutí také ten český. Jeden takový upravený Chrome se totiž už déle než pět let rodí také u nás.



Prohlížeč od Seznamu v číslech

Denně jej spustí na 630 tisíc Čechů, měsíčně pak zhruba 1,3 milionů a dohromady si v něm za stejnou dobu prohlédnou 2 miliardy webových stránek. Řeč je samozřejmě o prohlížeči od Seznamu, který firma zprvu uvedla pro Android (10/2013), o rok později pro Windows (12/2004) a za další měsíc konečně i pro iPhone.

Bez doplňků

Byť lze občas slyšet výtky, že když budou všichni stavět své prohlížeče nad Chromiem, budou se navzájem podobat jako vejce vejci a vytratí se pestrobarevnost, není to až tak pravda. Jistě, prohlížeče jsou dnes na první pohled opravdu téměř identické, to však platí i o Firefoxu, který jinak s ostatními nemá prakticky nic společného.



Téměř všechny prohlížeče dnes už na první pohled vypadají stejně. Designový tón dnes diktuje Chrome, a tak se přizpůsobil i Seznam.

Byť je tedy prohlížeč od Seznamu postavený na Chromiu, nenabízí některé jeho základní funkce – třeba doplňky. Ne snad, že by je v Seznamu neuměli naprogramovat, ale jejich podporu z Chromia odstranili spíše z bezpečnostních důvodů.

Integrovaný překladač, odložení na později a základní synchronizace

Jejich absenci nahrazují vlastními funkcemi, nad kterými mají plnou kontrolu. Do prohlížeče tedy sice nedoinstalujete doplněk jazykového překladače, ale není to potřeba, on už tam totiž je a u cizích webů automaticky nabídne překlad do češtiny.



Integrovaný překladač v praxi

Nechybí ani funkce odložení článku na později, která zase supluje funkci doplňků a služeb jako třeba Pocket – byť přirozeně v mnohem jednodušší podobě. A jelikož tento prohlížeč dělají v Seznamu, po přihlášení se samozřejmě v hlavním panelu zobrazí také ikonka s obálkou a počtem nepřečtených zpráv v Seznam E-mailu.



Odložení článku na později a upravený postranní panel s lištou dalších nástrojů. Zde se Seznam inspiroval zase Operou.

I když program nenabízí doplňky, na základní synchronizaci, která je dnes integrální součástí všech prohlížečů postavených nejen nad Chromiem, se naštěstí nezapomnělo – byť podporuje jen oblíbené stránky, hesla a otevřené panely napříč přihlášenými zařízeními.

Hromada drobností, třeba hanbatý automat

A pak je v prohlížeči schovaná hromada drobných (ale praktických) udělátek. Třeba automatický anonymní režim, který se aktivuje pokaždé, když do adresního řádku vyťukáte nějaké to URL hanbatého webu pro dospělé. Prohlížeč v takovém případě vaši návštěvu neuloží do paměti. To by se mohly naučit i ostatní prohlížeče.



Pokud omylem navštívíte nějaký hanbatý web, prohlížeč automaticky aktivuje anonymní režim, který má jako u ostatních výrazné tmavé tma

Podobnou vychytávkou, která se postará o bezpečnější surfování, je kontrola adresy ve vlastním blacklistu, který si Seznam.cz buduje ve spolupráci s některými českými bankami. Když se tedy pokusíte otevřít podvodnou adresu tuzemské falešné banky, prohlížeč vás na to upozorní.

Podobné auditní funkce dnes samozřejmě nabízí i ostatní velké prohlížeče, specialitou Seznamu je ale důraz na lokální nebezpečný obsah cílící v podstatě výhradně na české uživatele, kde může oproti ostatním zareagovat o něco rychleji. A když už jsme u té bezpečnosti, prohlížeč vás také upozorní, pokud budete chtít zadávat hesla na stránce, která nepoužívá šifrované spojení HTTPS.

Možná bude i vlastní hlasový asistent

Součástí prohlížeče je už nějaký pátek Krasty – asistent, který může k právě načtené stránce dohledat nejrůznější užitečné informace. Funguje podobně jako kontextuální asistent v mobilním Chromu, nicméně jeho výhoda opět spočívá v tom, v čem jsou unikátní třeba Mapy.cz – je to český produkt, a tak i Krasty dohledá užitečné informace výhradně z lokálních zdrojů.



Mobilní podoba prohlížeče od Seznamu pro Android. I ta na přelomu roku prošla výraznějšími změnami designu.

Krasty sám o sobě není žádnou novinkou, zmínku si ale zaslouží hlavně proto, že v Seznamu koketují s myšlenkou vlastního hlasového asistenta a obecně hlasového ovládání. Zatím se však jedná o projekt ve velmi rané fázi vývoje, a tak si na nějaké to představení ještě budeme muset nějaký čas počkat.

Skvělá podpora technologií až na drobnosti

Na závěr se pojďme podívat, jak si prohlížeč stojí oproti Chromu v několika benchmarcích. Začněme na stránce HTML5test, která změří, jak si program dokáže poradit s podporou co nejširšího spektra moderních webových technologií.

Teoretické nejvyšší skóre činí 555 bodů a poslední verze stabilního Chromu 79, Opery 66 a nového Microsoft Edge dosáhnou 535 bodů. Firefox 72 se pak ve stejném testu zastaví na 513 bodech. A Seznam? 531 bodů!



Podpora webových technologií podle HTML5test

To je skvělý výsledek, zároveň se ale nabízí otázka, proč nemá jako ostatní 535 bodů. Když nahlédneme do detailního výpisu, zjistíme, že Seznam ztratil několik bodů třeba na absenci podpory hlasových technologií a syntézy řeči, takže nenabízí třeba diktování.

V zátěžovém testu lepší než Firefox

Vedle testu šíře podpory webových technologií to chce ještě nějaký zátěžový test, který ukáže, jak prohlížeč dokáže rychle zpracovávat náročné javascriptové úkoly, vykreslovat grafiku nebo manipulovat objekty na stránce.

Stejně jako v případě testu nového Edge z minulého týdne jsme zvolili Basemark Web 3.0. Čím vyšší skóre, tím opět lépe, přičemž absolutní hodnoty vždy odpovídají jen konkrétnímu počítači a nejsou přenositelné.



Zátěžový test Basemark Web 3.0

Zatímco na mém domácím laptopu (Intel Core i5-8250U) získal prohlížeč od Seznamu 510 bodů, nejnovější Chrome s o něco novějším jádrem 602 bodů. Pro pořádek by to chtělo ještě srovnání s Firefoxem. Ten na stejném železe nakonec získal jen 350 bodů.

Prohlížeč od Seznamu tedy není vůbec špatný. Pokud má vaše máma na titulní stránce Seznam.cz a o poštu se jí stará jeho E-mail, není vůbec co řešit.