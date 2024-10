Edge je nejlepší prohlížeč pro Windows. Tohle je 10 skvělých funkcí

Kdybyste mi před pár roky řekli, že nejlepší webový prohlížeč pro Windows bude ten od Microsoftu, vysmál bych se vám. Jenže v Redmondu vzali spolehlivý základ vyvíjený primárně Googlem, a vytvořili z něj prohlížeč ušitý na míru svému operačnímu systému. Integruje se s ním lépe než nejrozšířenější Chrome, hlavně ale nabízí užitečné funkce navíc.

Edge je součástí každé instalace Windows, Microsoft ho poskytuje i pro další platformy. Oproti Chromu, který dnes platí za vzorový prohlížeč, přetéká drobnými i většími vylepšeními. Hodnocení je do určité míry subjektivní, při komplexní analýze výkonu, nabízených funkcí, systémové integrace a uživatelského zážitku mně ale Edge z prohlížečů pro Windows vychází jako nejsilnější zástupce.

Vybírám pro vás desítku funkcí, které považuji za nejpovedenější a které by vás mohly přesvědčit, abyste Edgi třeba aspoň dali šanci. Seznam by mohl být delší, ale to by vás ze čtení nejspíš bolela hlava. Vybral jsem primárně takové funkce, které nejrozšířenější konkurenti v čele s Chromem běžně nenabízejí.

Copilot

AI asistent se v Edgi objevil před zhruba rokem a půl a Chrome na jeho nástup ani po této době adekvátně nezareagoval. Microsoft vsadil na generativní AI, přičemž pro některé úkony se opravdu hodí. Typicky je přínosná ve shrnutí obsahu stránky. Když je článek dlouhý, Copilot vám shrne obsah do pár bodů.