Prohlížeč Edge od Microsoftu vychází ve verzi 81. Přináší dlouho očekávané Kolekce

Microsoft od přechodu na nové jádro v rámci prohlížeče Edge zrychlil vydávání aktualizací a dorovnal tak konkurenci. Nyní vydává verzi 81, která přináší dlouho očekávanou novinku – Kolekce.

Kolekce byly již delší dobu součástí betaverzí, až nyní se ale společně s vydání verze 81 dostávají do stabilního kanálu. Novinka se zaměřuje na možnost ukládání obsahu pro další použití. Od běžných oblíbených, které nalezneme v každém prohlížeči, se ale liší. Kolekcí totiž můžete mít několik, každou pojmenovanou, a do nich ukládat nejen webové stránky, ale i obrázky a vlastní poznámky.



Na existenci Kolekcí upozorní i vyskakovací okno.

Vše lze poté exportovat do Wordu, Excelu, či kopírovat jinam. Microsoft tak vytváří jakýsi poznámkovník uvnitř samotného prohlížeče. Překvapivě ale chybí možnost exportu právě do OneNote, který by se přímo vybízel. Naštěstí je ale dostupná alespoň možnost synchronizace mezi zařízeními. Ta ale není aktivovaná ihned po aktualizaci – je nutné navštívit Nastavení – Profily – Synchronizovat. A zde povolit právě Kolekce.

Aktualizace je nyní dostupná pro všechny v rámci automatických aktualizaci či skrze novou instalaci.

Zdroj: OnMSFT