Webový prohlížeč Brave, známý zejména svým zaměřením na ochranu soukromí, instaloval některým uživatelům na jejich počítače VPN služby, aniž by s tím vyjádřili souhlas. O nepříjemné kauze informoval magazín The Verge a řada dalších zahraničních médií.

Problém se týká pouze zařízení s operačním systémem Windows a byl odhalen, když uživatelé zjistili, že na jejich systémech byly nainstalovány služby Brave VPN Service a Brave VPN Wireguard Service, aniž by o to žádali nebo s tím jakýmkoli způsobem souhlasili​.

Nevyžádaná instalace

Server Ghacks uvádí, že počínaje rokem 2022 znamenalo stažení prohlížeče Brave do počítače se systémem Windows také stažení VPN služeb této společnosti, a to bez ohledu na to, zda o ně uživatelé stáli. Služba Firewall + VPN je placená, a zůstává neaktivní, pokud si ji uživatel nepředplatí za 9,99 dolarů měsíčně. Přesto to od firmy, která si zakládá na transparentnosti, není zrovna transparentní krok.

Viceprezident firmy v příspěvku na GitHubu podrobně popisuje současné chování a plán na jeho změnu. Nainstalované služby VPN je možné najít ve správě služeb – jsou označeny jako Brave VPN a Brave Wireguard. Pokud máte v počítači prohlížeč Brave, můžete si přítomnost nevyžádaných služeb ověřit následujícím způsobem:

Pomocí klávesové zkratky Win+R otevřete okno Spustit. Zadejte services.msc a potvrďte stiskem tlačítka OK, nebo klávesy Enter. Hledejte služby Brave VPN Service a Brave VPN Wireguard Service. Pokud jim chcete preventivně zamezit v možnosti spuštění, poklepejte na ně tlačítkem myši a v nabídce Typ spouštění zvolte Zakázáno.

Prohlížeč Brave instaloval na počítače bez souhlasu uživatelů nevyžádané VPN služby

Vyzkoušeli jsme uvedený postup na jednom z redakčních notebooků, na kterém máme už zhruba půl roku nainstalovaný prohlížeč Brave (aktuálně ve verzi 1.59.120). Uvedené služby jsme ve Správci služeb nenašli, z čehož usuzujeme, že nebyly instalovány všem uživatelům.

Co dál?

Jako optimální chování se nám jevilo stažení a instalace uvedených služeb až poté, co si je uživatel aktivuje a zaplatí za ně. V tuto chvíli je otázka, proč jsou uvedené služby vlastně instalovány, bez odpovědi. Společnost Brave v této souvislosti nepodala žádné vysvětlení. Možná to udělala proto, aby uživatelé mohli začít používat VPN okamžitě, a ne až po restartu.

V tuto chvíli není jasné, zda budou nevyžádané služby odstraněny i z již stažených verzí Brave. Je možné je odstranit ručně, ale dokud Brave nezmění chování při instalaci, následná aktualizace by je pravděpodobně obnovila. Jednou z možností – rovněž podrobně popsanou na GitHubu – je odinstalovat Brave a znovu jej nainstalovat bez práv oprávnění správce, aby program nemohl instalovat další služby.

Ať už byl k instalaci uvedených služeb jakýkoli důvod, vyvolal tento krok vlnu negativních reakcí a řada médií ho prezentuje jako kontroverzní počin. Instalace softwaru bez souhlasu uživatelů je obecně považována za neetickou, což v případě prohlížeče, který klade důraz na ochranu soukromí, platí dvojnásob.