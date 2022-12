Prohlédněte si tahy štětcem na Slovanské epopeji. Google zahájil velkou výstavu The HeART of Czechia

Digitální výstava kulturních artefaktů The HeART of Czechia láká na více než 2 500 českých děl digitalizovaných ve vysokém rozlišení. Za vrchol sbírky pořadatelský tým považuje Slovanskou epopej od Alfonse Muchy. Cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, namalovaných v letech 1912–1926, si prohlédnete v takovém detailu, že uvidíte tahy štětcem a nerovnosti plátna.

Jde o první sbírku na platformě Google Arts & Culture, která se v takovém rozsahu orientuje na české kulturní dědictví. Jde o soubor více než 80 výstav. Kromě Muchy zprostředkovává díla Františka Kupky, Toyen, Emila Filly, Josefa Čapka nebo Jana Preislera.

Kromě ohlížení se do minulosti přibližuje také současné umělce, např. skláře Martina Janeckého. Proslavil se realistickými plastikami, které tvoří bez použití forem. Vedle sbírek sestavených z fotek a videí pro The HeART of Czechia vznikla dvacítka sbírek ve Street View, kde se tedy virtuálně projdete po zajímavých místech.



Výstava The HeART of Czechia ukazuje důležitá díla českých autorů a autorek

Navštívit můžete historickou budovou Národního divadla, podíváte se na vzducholoď Gulliver nebo si prohlédnete výstavu Mucha ve Valdštejnské jízdárně. Součástí projektu je také puzzle. Na digitální výstavě se podílelo 19 tuzemských kulturních institucí. Zaštítil ji ministra pro evropské záležitosti Mikuláš Bek při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Zdroj: tisková zpráva