Progresivní webové aplikace se ve Windows 11 opět přiblíží těm nativním

Proč jsou pro Microsoft webové aplikace důležité? I ony mohou být vkládány do Storu. Už v dobách Windows Phonu výrobce vedl iniciativu pro naplnění katalogu aplikací s tím, že i on sám do něj vkládat různé webové aplikace. Dnes jich ve Storu najdeme celou řadu, mj. TikTok.