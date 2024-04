Programy mizí, geekovství umírá. Nedostatky Windows nemusí tolik suplovat třetí strany

Stárnu, počítač je pro mě víc nástroj než hračka. Ladit donekonečna softwarové vybavení už ani není potřeba.

Je mi třiatřicet, počty programů na mém počítači se pozvolna, ale jistě snižují, a geekovství umírá. Nedávno jsem narazil na starší obrázky nabídky Start a prohlédl si připnuté dlaždice. Jednou za čas jsem si Start vyfotil, abych si příště pamatoval, jak jsem měl dlaždice rozestavěné. Staré obrázky mi připomněly, kolik samostatných nástrojů pro Windows jsem dříve používal.

Čím hlouběji do minulosti kráčím, tím více programů napočítám. Jednoduše nejsou potřeba, a to z více důvodů. Geekovská identita se drolí a nedá se to popřít. Vývojem prochází jak technika, tak lidé. Možná jsem byl jako teenager idealista a stal se ze mě větší praktik. Počítač je nástroj k práci a jsem rád, že se smysluplné používání obejde bez složitostí.

Éra nájezdů utilit z CD přílohy

Našel jsem v počítači dokonce seznam nainstalovaných aplikací. Datum vygenerování v něm nevidím, podle mnoha položek spojených se softwarem od AMD ve verzi 2015 odvozuji, že tento seznam pochází právě z daného roku. Kromě toho mám i snímky nabídky Start z éry Windows 8.

Hlouběji do minulosti se dostanu leda mentálně, když mi to hlava dovolí. Nemám dobrou paměť, ale na něco si přece vzpomenu. Se zájmem jsem si v době raného dospívání četl Computer, vystřihoval návody a instaloval nespočet programů z přikládaných CD.

Vyzkoušel jsem takhle hromadu multimediálních přehrávačů, prohlížečů fotek a doplňků, bez kterých by byl počítač jednak o dost nudnější, ale také méně užitečný. Moje nadšení z objevování mě přivedlo k osobnímu hobby. Během středoškolského studia jsem si založil blog a pravidelně na něm upozorňoval na nové verze různých programů pro Windows.



Windows 10 i 11 úložiště čas od času pročistí samy.

Nabízí také analýzu bezpečnosti počítače, tak na co shánět dodatečný nástroj?

Díky tomu si mě všimli v médiích a moje kariéra před více než desetiletím mohla začít. Nutně se ale od té doby proměnila. Změnil jsem se já a připadá mi, že psaní o samostatných nástrojích není úplně pasé, ale jednoznačně ustoupilo do pozadí. Technologie tvoří lidé a pro lidi. Víc si teď všímám právě lidí.