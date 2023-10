Programujeme flow kameru. Stejnou najdete ve své počítačové myši a na dronech

V dalším pokračování našeho seriálu o programování elektroniky si na dvou příkladech v Arduinu a Processingu ukážeme, jak v praxi funguje optical flow sensor.

Pokud jste o ničem podobném v životě neslyšeli, vězte, že je to ve své podstatě maličká černobílá kamera, pomocí které vaše počítačová myš vidí, že s ní právě teď šoupáte po stole.

Jak funguje kamera ve vaší počítačové myši:

00:00 Optical flow senzor v myši MX Master 3

V nitru myši MX Master 3

Pojďme si to ukázat na nějakém konkrétním příkladu, který možná máte sami ve své pracovně. V redakci šoupám po stole s myšákem MX Master 3 od Logitechu. Když ho otočím na záda, na spodní straně uvidím soustavu usměrňovacích čoček.



Otvor pro soustavu čoček snímače myši MX Master 3 od Logitechu

Pokud bych celou myš rozložil, záhy odhalím, že čočky vedou až na hlavní desku plošných spojů s podlouhlým čipem, který má označení PMW3816DM.

Naprosto identický senzor najdete i na ostatních modelech od Logitechu, jedná se totiž o snímač optického toku pro počítačové myši řady PMW z tchajwanského fabriky PixArt Imaging. Vedle MX Master 3 jej používá přinejmenším také MX Master 2S, MX Anywhere 3 a další.



Čip optického toku PMW3816DM na základní desce myší Logitech. Na kameru se nyní dáváme shora, samotný snímač a jeho čočky jsou tedy v průřezu pod deskou

Čip neustále porovnává maličké fotografie

Jak vlastně takové snímání pohybu myši funguje? Když nahlédneme do podrobné technické dokumentace čipů z rodiny PMW (třeba PMW3360DM‐T2QU pro herní myši), zjistíme, že se jedná o jednoduchou černobílou kameru s maticí 36×36 pixelů a infračerveným přisvětlením.

Povrch stolu pod soustavou čoček tedy při pohybu ozáří vcelku běžná IR LED a kamera sejme snímek s titěrným rozlišením 1,3 kilopixelů.



Optický snímač moderní myši je vyzbrojený maličkou černobílou kamerou, která porovnává změny v po sobě jdoucích obrázcích. Přejel jsem myší po obrázku psa v klobouku

Na selfíčka pro Instagram to sice asi nebude moc praktické, nicméně pro detekci pohybu, jeho rychlosti a směru to bohatě stačí. Procesor snímače totiž ve své podstatě jen stále dokola porovnává staré snímky s těmi novými a sleduje, jak se mění obraz.

Pokud bude postupně uhýbat směrem dolů, myš se musí pohybovat naopak nahoru, pokud bude uhýbat doleva, myš se pohybuje doprava a tak dále.



Kamera myši provedla rozdílovou analýzu a vypočítala, že se obrázek posunul diagonálně směrem doleva a dolů. Pohyb ukazatele na počítači tedy bude opačný

Právě proto občas optické myši zazlobí, když s nimi budete klouzat po některých površích, které nemají žádnou optickou strukturu. V takovém případě totiž mohou mít všechny pixely našeho titěrného zachyceného snímku stejnou hodnotu a procesor se při detekci nedokáže chytit žádného měnícího se bodu.

Drony používají flow čidla ke stabilizaci polohy

Snímače optického toku dnes nicméně neslouží pouze v počítačových myších, ale jsou stejně tak nedílnou součástí mnoha komerčních dronů, robotických vysavačů a nejrůznějších průmyslových strojů, které potřebují bezkontaktně neustále měřit relativní pohyb.



Kvadrokoptéra DJI Air 3 a její čidla pro analýzu terénu

Drony podobné flow kamery nejčastěji používají ke své vlastní stabilizaci. Pokud máte některou z kvadrokoptér od DJI a žasnete, jak stabilně se dokáže vznášet, jako by byla doslova přibitá k nebi, k držení polohy ji vedle přesných jednotek IMU (gyroskopy/akcelerometry) pomáhá právě obrazová analýza pixelů povrchu.

Stručně řečeno, palubní počítač zvyšuje a snižuje tah motorů takovým způsobem, aby optická flow analýza vracela vždy co nejmenší posun v osách X a Y – tedy aby se dron vůbec nepohyboval a stabilně se vznášel na pevné pozici.

Flow kamera PMW3901 za čtyři stovky

Pojďme si v praxi ukázat, jak se s takovými kamerami vlastně pracuje. Abych se držel příběhu, objednal jsem si opět snímač od PixArt Imaging, tentokrát ale model PMW3901 na prototypovací desce z Aliexpressu CJMCU-3901. Včetně poštovného mě přišla na necelé čtyři stovky.



Prototypovací modul CJMCU-3901 s čipem flow kamery PMW3901

Za pár týdnů mi dorazila klasická žlutá bublinková obálka a v ní fialová destička zhruba s rozměry SD karty. Deska má vyvedené piny s oblíbenou prototypovací roztečí 2,54 mm pro snadné pájení. K provozu vyžaduje 3V napájení a bude s námi komunikovat skrze sériovou sběrnici SPI. K dispozici je také signál označený na desce jako MOT, který změnou stavu indikuje pohyb. Může tedy sloužit jako přerušení, které probudí řídící čip apod.

Desce vévodí černá kostička samotné kamery, do které stačí zacvaknout přibalený objektiv. Snímač s plným označením PMW3901MB-TXQT je vybavený černobílou kamerou s rozlišením 35×35 pixelů se zorným polem 42° a slibuje, že si poradí s analýzou libovolného povrchu ve vzdálenosti od 80 mm do nekonečna, pokud jej bude ozařovat světlo s intenzitou alespoň 60 luxů. Samotný čip bude během snímání odebírat 9 mA elektrického proudu.

V Arduinu ji oživíme na pár řádcích kódu

Specifikaci bychom tedy měli, tak to pojďme celé nastartovat. Bude to vlastně brnkačka, vše za mě totiž udělá knihovna pro Arduino Bitcraze PMW3901, kterou najdete na GitHubu. Kameru tedy jen stačí připojit k libovolnému 3,3V prototypovacímu počítači a napsat pár řádků kódu.

Já nakonec zvolil maličký modul XIAO ESP32C3 od Seed Studia. Už jsme s jeho pomocí oživovali třeba svítí LED žížaly, a jak už jeho název napovídá, mozkem je Wi-Fi mikrokontroler Espressif ESP32-C3 postavený na architektuře RISC-V.



Schéma zapojení dnešního prototypu pomocí signálů sběrnice SPI

Knihovna nabízí dva příklady. Ten první spustí nekonečnou smyčku a bude do sériové linky stále dokola vypisovat relativní posun v osách X a Y v po sobě jdoucích měřeních. Bude tedy dělat úplně to samé, co jsme si ukázali ve schématu s obrázkem psa v klobouku.

Druhý příklad slouží pouze k testu, že kamera snímače funguje tak, jak má, do sériové linky (nebo na připojený LCD) totiž pošle celý snímek s rozlišením 35×35 pixelů a v podobě 8bitových hodnot šedi (0-255).

XIAO ESP32C3 pošle data do počítače, kde je zpracuje grafická aplikace

Oba příklady použiju i já, nicméně na druhé straně nebude sériový terminál v PC, který by jen vypisoval těžko interpretovatelné numerické hodnoty relativních posunů v osách X a Y, ale grafický program, který bude rovnou pohybovat obrázkem dronu v okně grafického programu, anebo nakreslí celý snímek.



Flow kamera PMW3901 a řídící počítač XIAO ESP32C3 na nepájivém prototypovacím poli

Tímto programem bude jednoduchý skript v prostředí Processing, ve kterém jsme v našem seriálu už také několikrát pracovali, takže jen zopakuji, že to je vlastně takové Arduino pro desktop.

Processing má stejně jako Arduino hlavní funkci setup a nekonečnou smyčku loop nahrazuje její analogie draw. Dalším rozdílem je programovací jazyk. Zatímco Arudino používá C/C++, Processing ve výchozím stavu Javu.

První příklad: Přečtení a zobrazení snímku

Zdrojové kódy v Arduinu budou díky vysokoúrovňové knihovně opravdu velmi krátké. Kameru tedy připojíme k řídícímu počítači pomocí sběrnice SPI, nastartujeme ji a přepneme do režimu ukládání celých snímků.



První ukázka pro Arduino a výstup v sériové lince

Pozor, tento režim slouží opravdu jen ke kalibraci/testování a je velmi pomalý, takže všech 1225 pixelů získáme pouze zhruba jednou za 10 sekund.

Jakmile z čidla dorazí celá matice, budeme ji posílat skrze sériovou linku a jako běžný text řádek po řádku, přičemž každý z nich bude mít tuto podobu:

číslo-řádku px px px px…

Takže třeba:

0 50 50 50 150 150 50…

Z hodnot je patrné, že právě dorazil první řádek nového snímku (0. index) a následuje jeho 35 hodnot v osmibitových odstínech šedi. První tři pixely jsou tmavé (50), ale pak se něco děje, jas totiž vzroste na hodnotu 150.



Celý snímek jako textová data odeslaná sériovou linkou. Žlutý sloupec představuje indexy řádků, aby druhá strana věděla, který zrovna zpracovává

V produkční verzi by bylo lepší data odesílat binárně, celý snímek totiž bude při přenosu zabírat 2-3× méně místa, ale numerické hodnoty odstínů šedi jsem nechal v prostém textu čistě pro názornost, jak se budou v matici měnit jednotlivé pixely.

Teď to zpracuje a zobrazí Processing

Skript v Processingu na začátku otevře sériové spojení skrze USB s naší destičkou XIAO a bude neustále dokola číst řádky a plnit jimi svoji vlastní paměť na snímek, který se bude konečně ve smyčce draw stále dokola překreslovat v okně programu.



V Arduinu jsme dali kameře povel, ať pořídí surový snímek, odeslali jsme jej sériovou linkou do PC a skript v Processingu zobrazil 32×32 pixelů jako čtverečky s odpovídajícím odstínem



A takto vypadá realita pomocí mobilního fotoaparátu. Všimněte si, že flow kamera vrací pro přepaly (střešní okna) hodnotu 0 (černé pixely) a snímek je zrcadlově převrácený

Takže když dorazí třeba řádek uvozený číselnou hodnotou 15, Processing bude vědět, že má aktualizovat 15. řádek ve své paměti a tak dále. Aby byl snímek dostatečně velký, každý pixel vyjádříme čtverečkem s rozměry 20×20 pixelů.



Test všech testů: záznam psa v klobouku pomocí flow kamery

Framebuffer umí sejmout i čip ve vaší myši

Mimochodem, funkci sejmutí framebufferu (celého snímku) nabízejí prakticky všechny čipy od PixArt Imaging včetně těch, které najdeme v počítačových myších. Čistě teoreticky – kdyby toho využívaly jejich firmwary – bychom je tedy mohly proměnit v primitivní černobílé kamery jako v našem testu.

Podívejte se na komentované zdrojové kódy a pod nimi budeme pokračovat další ukázkou, kde se už vrhneme na měření samotného pohybu v osách X a Y.

Zdrojové kódy najdete také na GitHubu

Zdrojový kód pro Arduino

// Knihovna pro ovladnuti kamery PMW3901 // https://github.com/bitcraze/Bitcraze_PMW3901 #include <Bitcraze_PMW3901.h> // Objekt kamery PMW3901 // Kamera musi byt pripojena na piny sbernice SPI // Parametrem je pin CS, // ktery jsem v pripade desky XIAO ESP32C3 pripojil na jeji pin D3 Bitcraze_PMW3901 kamera(D3); // Pole 1225 bajtu pro 35x35px snimek z kamery uint8_t snimek[35 * 35]; // Hlavni funkce setup se spusti hned po startu void setup() { // Nastartujeme seriovou linku do PC co nejvyssi rychlosti // Zalezi na pouzitem cipu Serial.begin(500000); // Nastartujeme kameru a prepneme ji do rezimu ukladani celych snimku kamera.begin(); kamera.enableFrameBuffer(); } // Funkce loop predstavuje nekonecnou smycku programu void loop() { // Precteme cely snimek z kamery do pole snimek // Muze to trvat az nekolik dlouhych sekund kamera.readFrameBuffer((char *)snimek); int x, y, pozice; // Prochazime snimek po radcich for (y = 0, pozice = 0; y < 35; y++) { // Na zacatku kazdeho radku odesleme do seriove linky jeho cislo a mezeru, // aby druha strana vedela, jaky radek snimku zrovna dorazil // Takze treba "0 ". Data posilame pro nazornost jako prosty text, // binarne by to bylo rychlejsi Serial.print(y); Serial.print(" "); // Ted vypiseme aktualni radek jako radu cisel oddelenych mezerou // Kazde cislo predstavuje barvu pixelu jako 8bit odstin sedi (0-255) for (x = 0; x < 35; x++, pozice++) { Serial.print(snimek[pozice]); Serial.print(" "); } // Zalomime radek a pokracujeme // Cely radek tedy predstavuje 35+1 hodnot, pricemz ta prvni je cislo radku // Druha strana totiz potrebuje vedet, kde zacina novy snimek (dorazil radek 0) Serial.println(); } }

Zdrojový kód pro Processing

// Vestavena knihovna pro praci se seriovou linkou import processing.serial.*; Serial serial; // Objekt spojeni skrze seriovou linku String prichozi_data; // Promenna pro textova prichozi data int[][] snimek = new int[35][35]; // Pole pro snimek 35x35 pixelu boolean mame_novy_snimek = false; // Kontrolni pormenna, jestli uz mame cely novy snimek // Hlavni funkce setup se jako v Arduinu spusti hned na zacatku void setup() { size(700, 700); // Velikost okna // Nastartujeme seriovou linku s prvni mdostupnym portem (COM na Windows) // Predpokladame rychlost 500 000 b/s // Prichozi data se budou cachovat po radcich serial = new Serial(this, Serial.list()[0], 500000); serial.bufferUntil('

'); // Nadpis okna surface.setTitle("Flowkamera PMW3901 -- test čtení framebufferu"); } // Funkce pro prekreslovani okna void draw() { // Pokud mame novy snimek // nakreslime ho, pricemz kazdy jeho pixel bude predstavovat // ctverecek s rozmeru 20x20 pixelu if (mame_novy_snimek) { for (int y = 0; y < 35; y++) { for (int x = 0; x < 35; x++) { fill(snimek[y][x]); rect(x*20, y*20, 20, 20); } } // Resetujeme pomocnou promennou mame_novy_snimek = false; } } // Funkce, kterou Processing vola, pokud dorazi nejaka nova // data po seriove lince void serialEvent(Serial _serial) { // Data nam Processing cachuje po celych radcich, // takze precteme novy radek prichozi_data = _serial.readString().trim(); // Rozdelime radek po mezerach a hodnoty prevedeme na cela cisla int[] hodnoty = int(split(prichozi_data, " ")); // Prvni hodnota je cislo radku int cislo_radku = hodnoty[0]; // Hodnot musi byt 35+1 if (hodnoty.length == 36) { // Naplnime hodnotami konkretni radek nasi pameti pro snimek for (int x = 1; x < 36; x++) { snimek[cislo_radku][x-1] = hodnoty[x]; } } // Pokud dorazil radek cislo 34, je to konec snimku, a tak pro kontrolu vypiseme // zpravu do konzole Processingu a dame vedet funkci draw, ze muze prekreslit okno if(cislo_radku == 34){ println("Snimek hotovy!"); mame_novy_snimek = true; } }

Druhý příklad: Detekce pohybu v osách X a Y

V druhé ukázce se už vrhneme na detekci pohybu. Stejně jako na obrázku se psem v klobouku dáme čipu PMW3901 povel, aby nám změřil relativní pohyb v osách X a Y a to vždy od našeho posledního měření. Mezi dvěma po sobě jdoucími měřeními bychom tedy měli počkat alespoň pár milisekund, aby se nějaký dostatečný pohyb vůbec vytvořil – zvláště, pokud bude pomalý.



Druhá ukázka pro Arduino a výstup v sériové lince. Vypisují se nám změny souřadnic XY

Mezi dvěma měřeními ve smyčce loop proto stanovíme vždy 100 ms prodlevu a náš detektor tak bude pracovat s obnovovací frekvencí zhruba 10 Hz.

Teď to opět zpracuje a zobrazí Processing

Ukázka pro Processing tentokrát bude mnohem komplexnější, aby to totiž bylo co nejzábavnější, pohybem kamery budeme ovládat fiktivní dron v okně.



Kamera leží nehnutě na stole, snímá strop a nic se neděje, takže statický je i náš dron na herním plátně

Ve výchozím klidovém stavu se bude nacházet přesně uprostřed, jakmile se ale budeme s kamerou namířenou k zemi pohybovat doprava, doprava se začne pohybovat i náš dron na monitoru, protože ke své aktuální pozici XY připočte změnu, kterou změřila flow kamera.



Držím zařízení v ruce, kamera začala detekovat drobné vibrace a dron nám mírně osciluje okolo středu. Míru vibrací znázorňuje i graf při spodním okraji okna



Provádím krouživý pohyb v osách XY a na herním plátně se mi kreslí velmi přesná trajektorie. V grafu při spodním okraji vidím proměnlivost relativní rychlosti

Abychom měli o pohybu větší přehled, posledních 100 změn se bude kreslit jako trajektorie, jejíž barva bude odpovídat relativní rychlosti – tedy velikosti změny – v daném měření. Hodnota těchto změn se bude do třetice kreslit i ve formě grafu/plotru při spodním okraji okna. Pokud se v tom už ztrácíte, ničeho se nebojte, hezky to totiž ilustruje video níže.

Kód pro Processing mi z velké části vytvořil AI pomocník ChatGPT Plus:

Další pohybovou ukázku najdete také ve videu v úvodu článku.

Flow kameru za čtyři stovky jsme tak dnes na několika málo řádcích kódu proměnili v polohovací zařízení a ukázali si, jak v principu fungují i její sesterské čipy od stejného výrobce pro počítačové myši.



Spouštíme vizualizační skript v Processingu

Níže se můžete podívat na zdrojové kódy pro Arduino a opět pro Processing. V případě Processingu jsme ale tentokrát na plochu kreslili i maličký obrázek dronu, který si musíte zajistit svépomocí.

Zdrojový kód pro Arduino

// Knihovna pro ovladnuti kamery PMW3901 // https://github.com/bitcraze/Bitcraze_PMW3901 #include "Bitcraze_PMW3901.h" // Objekt kamery PMW3901 // Kamera musi byt pripojena na piny sbernice SPI // Parametrem je pin CS, // ktery jsem v pripade desky XIAO ESP32C3 pripojil na jeji pin D3 Bitcraze_PMW3901 kamera(D3); // Hlavni funkce setup se spusti hned po startu void setup() { // Nastartujeme seriovou linku do PC co nejvyssi rychlosti // Zalezi na pouzitem cipu Serial.begin(500000); // Nastartujeme kameru kamera.begin(); } // Funkce loop predstavuje nekonecnou smycku programu void loop() { // Pomocne promenne pro relativny zmenu X a Y od posledniho mereni int16_t deltaX, deltaY; // Precteme hodnty zmen v osach X a Y kamera.readMotionCount(&deltaX, &deltaY); // Vypiseme je do seriove linky oddelene mezerou Serial.print(deltaX); Serial.print(" "); Serial.print(deltaY); Serial.print("

"); // Pockame 100 ms, abychom dokazali zachytit dostatecne velkou relativni zmenu // a vse zopakujeme delay(100); }

Zdrojový kód pro Processing

Ve stejné složce jako tento skript se musí nacházet obrázek camera-drone.png. V našem případě má rozměry 64×64 a transparentní pozadí. Hromadu takových obrázků najdete třeba v katalogu flaticon.com.

Zdrojové kódy najdete také na GitHubu