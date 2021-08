Programování elektroniky: Zapomeňte na Kinect. Vyrobíme si bezdotykové ovládání Živák Motion

Za měsíc to bude už devatenáct let od chvíle, kdy do českých kin zamířil kasovní trhák Minority Report a svět se dozvěděl, že už v roce 2054, kdy se odehrává děj filmu, budeme pomocí telepatie předvídat kriminální činy a Tom Cruise bude doslova tančit před displeji.

Už totiž nebude potřeba klasická klávesnice a myš, protože je nahradí bezdotykové ovládání počítače a prosté šermování údy v prostoru.

Když se v roce 2010 na scéně objevil Microsoft Kinect a o dva roky později Leap Motion, který sliboval dokonce 200× přesnější ovládání než jeho konkurent z Redmondu, zdálo se, že se hollywoodská vize naplní dokonce o pár desítek let dříve.

Bezdotykové ovládání PC Živák Motion

Ale chyba lávky! Byť oba týmy svoje exotické ovladače nadále vyvíjejí – Microsoft v rámci Azure Kinect DK a Leap metamorfoval v Ultraleap –, faktem zůstává, že se nadále jedná o relativně okrajovou oblast IT, která žádnou díru do světa (zatím stále) neudělala.

Důvodů je hned několik počínaje tím, že jen to, že je něco exotického, ještě opravdu neznamená, že to je automaticky také ergonomické a touží po tom široké masy, no a konče technologií Živák Motion.

Živák Motion na videu:

Článek pokračuje popisem programu pro Arduino s využitím infračerveného detektoru pohybových gest a patřičných knihoven a programu pro multiplatformní prostředí Processing, který bude na straně PC zachytávat skrze sériovou linku zprávy o novém bezdotykovém gestu a pomocí třídy Robot v jazyku Java emulovat myš nebo klávesnici.