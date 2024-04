Programování elektroniky: Zahoďte hladová Arduina. Přichází éra mikrobaterií a čipů, které skoro nic nespalují

Když máte v redakci na starost víkendovou dílnu, kolegové vás nepřetržitě zásobují nejrůznějšími zbytky ze svých vlastních pitev a testů a kancelář se vám před očima pomalu mění v kontejner na elektroodpad.

Stojí to ale za to, občas vám totiž na stole přistane opravdu něco zajímavého. Třeba obnažené pozůstatky Chipolo CARD Spot. Chipolo vyrábí Bluetooth lokátory pro peněženky a klíčenky, no a jak už název napovídá, CARD Spot je případ tenké kartičky velikosti kreditky, kterou zasunete právě do peněženky.

Baterie s tloušťkou 1,25 mm

Výrobce se chlubí, že lokátor s tloušťkou pouhých 2,4 mm vydrží na baterii až dva roky a kdykoliv jej budete moci prozvonit z mobilní apky, v nitru kartičky je totiž zároveň dostatečně hlasitý bzučák.



Základní deska Bluetooth lokátoru Chipolo na jeho 550mAh thin-film baterie

Aby to mohlo celé fungovat, Chipolo muselo sáhnout po těch nejtenčích bateriích na trhu. V případě CARD Spot se jedná o 3V model CP124653 z asijské fabriky GN, no a byť se chlubí tloušťkou pouhých 1,25 mm, nabízí poměrně slušnou kapacitu 550 mAh a také proudy. Baterii lze trvale vybíjet až 150 mA a krátkodobě až 200mA pulzy.

Baterie s tloušťkou 0,42 mm

Podobným lithiovým bateriím na bázi oxidu manganu (chemie LiMnO₂) říkáme thin-cell/thin-film a jestli dumáte, jak je možné, že se je inženýrům podařilo stlačit na tak titěrné rozměry, vězte, že model CP124653 patří ještě k těm relativně velkým. Je to Otesánek!



Tenkostěnné baterie od Renaty

Další specialista na thin-filmy, Renata SA ze švýcarského Itingenu, se totiž chlubí 3V modelem CP042350 s tloušťkou úctyhodných 0,42 mm! Jejich baterie neváží ani jeden gram, to vše už ale za cenu mnohem nižší kapacity 28 mAh a vybíjecího proudu 0,625 mA – krátkodobě ale až 12,5 mA.

Mikrobaterie

Nicméně ani thin-filmy nejsou těmi nejmenšími bateriemi na trhu. Své o tom vědí třeba inženýři z Itenu na severním předměstí Lyonu. Ti se totiž vrhli rovnou do vývoje 2,5-3V mikrobaterií, se kterými se pochlubili na nedávném veletrhu Embedded World 2024.

Moc se o nich neví. Web zatím až na obvyklou marketingovou vatu zeje spíše prázdnotou – pořádný datasheet tu nenajdete –, a tak se musíme spokojit alespoň s jednoduchou tabulkou několika dostupných variant.