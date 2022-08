Programování elektroniky: Vytiskli jsme obří Mriju a proměnili ji v ovladač leteckého simulátoru

Jedním z nejnovějších buzzwordů průmyslu 4.0, digitalizace a internetizace prakticky všeho je digital twin – digitální dvojče.

Tedy počítačová reprezentace nějakého skutečného předmětu z fyzického světa, která se používá pro jeho snadnou simulaci třeba ve virtuálním prostředí. Dnes si to vyzkoušíme v praxi na ikonickém letounu Antonov An-225 Mrija.

Propojené digitální dvojče

Mrija se stala jednou z prvních obětí ruské invaze na Ukrajinu, díky své výjimečnosti ji ale kutilové už před lety a v mnoha variantách přetvarovali do počítačového 3D modelu. Jeden z nich je k dispozici zdarma na webu Sketchfab a poslouží nám jako digitální dvojče, které bude poletovat nad virtuálním Brnem.



Digitální Mrija od MaTtea0 ze SketchFabu a vytištěná Mrija z Thingiverse. Dnes oba dva světy propojíme bezdrátovou komunikací

Fyzikou Mrijou bude další model z Thingiverse, který vyrobíme na běžné domácí 3D tiskárně. Bude to macek s rozpětím křídel 44 centimetrů, ale nebojte se, tak velkou tiskárnu nepotřebujete, model se totiž skládá z téměř dvacítky jednotlivých dílů, které složíte dohromady.

Podívejte se na video, jak ovládáme digitální Mriju v PC pomocí té vytištěné, která má vlastní počítač, Wi-Fi a gyroskop:

Do hry zapojíme čip gyroskopu

Takže máme jeden digitální a jeden „skutečný“ Antonov An-225, oba světy ale ještě musíme propojit, aby to celé mělo nějaký smysl. Součástí Mriji z umělé hmoty tak bude box místo podvozku, ve kterém bude schovaná česká prototypovací deska ESP32-LPkit s Wi-Fi mikrokontrolerem ESP32 a konektorem pro připojení jednočlánkového lithiového akumulátoru, destička totiž disponuje i nabíjecím obvodem.



Schéma zapojení dnešního projektu

Do schránky ještě zabudujeme jednoduchou šestiosou IMU jednotku MPU-6050 od InvenSense TDK a drobný monochromatický 0,91“ OLED s rozlišením 132×32 pixelů a řadičem SSD1306. Obě součástky komunikují na sběrnici I²C, zapojení tedy bude naprosto jednoduché a znázorňuje jej schéma na obrázku.

Klonění, klopení a bočení

Když schránku zacvakneme do spodní části letounu Mrija a ten čumákem namíříme na monitor počítače, náš firmware po spuštění provede kalibraci gyroskopu a připojí se k předdefinované síti Wi-Fi.



Letecké úhly v praxi

Když poté na počítači spustíme skript v prostředí Processing, se kterým jsme pracovali i v předchozím dílu našeho seriálu o programování elektroniky, program se skrze lokální síť spojí s mikrokontrolerem ESP32 a skrze webový komunikační protokol WebSocket začne číst textová data o aktuálním natočení našeho fyzického letounu v prostor, jak jej změřil gyroskop MPU-6050.

Natočení okolo podélné osy X říkáme klonění – roll

říkáme Natočení okolo příčné osy Y říkáme klopení – pitch

říkáme Natočení okolo svislé osy Z říkáme bočení – yaw

Když nakloníme plastovou Mriju, natočí se i ta digitální v počítači

Podle zjištěných úhlů Processing analogicky nakloní digitální model Mriji ve virtuálním prostředí oblohy pár set metrů nad Brnem. Z vytištěného letounu tedy uděláme jakýsi bezdrátový letecký joystick, který může přenášet data kamkoliv na internet.

Potřebné knihovny pro Arduino

Celý program pro čip ESP32 v Arduinu se nám vejde i s komentářem na necelé dvě stovky řádků, o vše se totiž postará trojice klíčových knihoven:

arduinoWebSockets pro práci se stejnojmenným protokolem zejména na čipech ESP8266/ESP32

MPU6050_tockn pro práci s kombinovaným gyroskopem MPU-6050 a zjištění úhlu natočení od základní roviny získané úvodní kalibrací

Adafruit_SSD1306 pro práci s maličkým OLED displejem



Sériový výstup našeho programu, pokud bude deska připojená k PC

Potřebné knihovny pro Processing

Na straně Processingu, což je vlastně takové Arduino pro desktopy, pak použijeme tyto dvě knihovny:

Sound pro přehrávání zvukové stopy s ruchem letadla

Websockets for Processing pro bezdrátové spojení s čipem ESP32 skrze lokální síť



Přenos náklonu z fyzické Mriji na tu digitální v prostředí Processing

Zatímco zvukovou knihovnu doinstalujete vyhledáním z nabídky Sketch – Import Library – Manage Libraries, weboscketovou knihovnu stáhnete z GitHubu a rozbalíte do adresáře s knihovnami pro Processing. Na Windows je to zpravidla složka Processing\libraries v adresáři pro dokumenty uživatele.

Zdrojové kódy

Zdrojové kódy dnešního projektu jsou poměrně jednoduché a pečlivě okomentované, namísto slovní vaty se proto podívejte přímo na ně.

Všechny zdrojové kódy a 3D model letadla najdete na GitHubu našeho seriálu o programování elektroniky.

Zdrojový kód pro Arduino

/* Firmware pro Mriju, Arduino a mikrokontroler ESP32 Po pripojeni napajeni se cip: 1) Spoji s 128x32 OLED displejem s I2C radicem SSD1306 2) Spoji s I2C gyroskopem MPU6050 3) Pripoji se k preddefinovane Wi-Fi 4) Na TCP portu 80 nastartuje websocketovy server Ve smycce bude cekat na pripojeni klienta Pokud k tomu dojde, zacne mu posilat uhly natoceni gyroskopu jako prosty text ve formatu X.XXX,Y.YYY,Z.ZZZ Pouzite externi knihovny pro Arduino: 1) https://github.com/tockn/MPU6050_tockn 2) https://github.com/Links2004/arduinoWebSockets 3) https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306 */ #include <WiFi.h> // Wi-Fi komunikace #include <ESPmDNS.h> // LAN MDNS #include <esp_wifi.h> // Vynuceni plneho vykonu Wi-Fi #include <WebSocketsServer.h> // Websockets #include <Wire.h> // I2C #include <MPU6050_tockn.h> // Gyroskop MPU6050 #include <Adafruit_SSD1306.h> // OLED displej // SSID a heslo Wi-Fi (2GHz), // ke ktere se bude pripojovat fyzicka Mrija // Pro jednoduchost natvrdo soucasti firmwaru const char *ssid = "nazev-wifi-site"; const char *password = "heslo-k-wifi"; // Trida gyroskopu MPU6050 mpu6050(Wire); // Trida websocketoveho serveru na TCP portu 80 WebSocketsServer websocket = WebSocketsServer(80); // Trida SSD1306 I2C OLED displeje 128x32 px Adafruit_SSD1306 display(128, 32, &Wire, -1); // Pomocne promenne pro aktualizaci dat z gyroskopu // a zasilani skrze websocket kazdych x milisekund uint32_t casOdeslanychDat = 0; uint32_t prodlevaMeziOdeslanim = 100; // ms // Funkce setup se spusti na zacatku programu void setup() { // Nastartovani seriove linky Serial.begin(115200); delay(1000); // Nastartuj sbernici I2C Wire.begin(); // Nastartuj displej Serial.print("Startuji displej na I2C adrese 0x3C... "); if (display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { Serial.println("OK"); } else Serial.println("CHYBA"); // Nastartuj gyroskop display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.print("Gyroskop... "); display.display(); Serial.print("Startuji gyroskop MPU6050... "); mpu6050.begin(); // Knihovna pri startu nevraci zadnou hodnotu a nelze overit, jestli spojeni funguje Serial.println("OK"); display.println("OK"); display.display(); delay(2000); // Nastartuj Wi-Fi display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.print("Wifi..."); display.display(); Serial.print("Startuji Wi-Fi..."); WiFi.mode(WIFI_STA); // Vynuceni vysokeho vykonu WI-FI, ale tim padem i vyssi spotreby // https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_wifi.html#_CPPv415esp_wifi_set_ps14wifi_ps_type_t esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE); WiFi.begin(ssid, password); // Konfigurace MDNS // Na podporovanych platformach bude // Mrija dostupna i na LAN domene mrija.local MDNS.begin("mrija"); MDNS.addService("http", "tcp", 80); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(" OK"); Serial.printf("IP: %s\r

", WiFi.localIP().toString().c_str()); display.println(" OK"); display.display(); delay(2000); // Namir Mriju cumakem k displeji // Provedu kalibraci gyroskopu // Natoceni cumakem k displeji je klicove, // jinak bude Mrija na monitoru natocena // pod spatnym uhlem v rovine (osa Z/boceni) display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("Namir Mriju"); display.println("k displeji"); display.display(); Serial.println("Namir zarizeni v rovine na displej"); delay(5000); display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.print("Kalibruji... "); display.display(); Serial.println("Kalibruji gyroskop... "); mpu6050.calcGyroOffsets(true); display.print("OK"); display.display(); Serial.println(""); delay(2000); // Nastartuj websocketovy server na stanovenem TCP portu // Pri udalosti zavola funkci websocketUdalost websocket.begin(); websocket.onEvent(websocketUdalost); // Konfigurace je hotova, // a tak vypiseme an displej IP adresu Mriji // Pote se uz spusti smycka loop display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("IP adresa letadla:"); display.println(WiFi.localIP().toString()); display.display(); } // Funkce loop se opakuje stale dokola void loop() { // Zpracuj ulohy websocketoveho serveru websocket.loop(); // Pokud se pripojil nejaky websocketovy klient // a zaroven uplynulo 100 ms od posledniho odeslani dat, // ziskej nove hodnoty z gyroskopu a odesli je vsem // pripojenym klientum a pro kontrolu vypis do seriove linky if (websocket.connectedClients(false) > 0 && millis() - casOdeslanychDat > prodlevaMeziOdeslanim) { casOdeslanychDat = millis(); mpu6050.update(); char zprava[100]; sprintf(zprava, "%f,%f,%f", mpu6050.getAngleX(), mpu6050.getAngleY(), mpu6050.getAngleZ()); websocket.broadcastTXT(zprava, strlen(zprava)); Serial.println(zprava); } } // Tuto funkci zavola websocketovy server, pokud se neco stane // Registruji udalost pripojeni/odpojeni klientu a prijem textovych dat void websocketUdalost(uint8_t id, WStype_t typ, uint8_t *data, size_t length) { IPAddress ip = websocket.remoteIP(id); switch (typ) { // Klient se odpojil case WStype_DISCONNECTED: Serial.printf("Klient %u (%s) se odpojil\r

", id, ip.toString().c_str()); break; // Klient se pripojil, vypisu jeho IP adresu case WStype_CONNECTED: Serial.printf("Klient %u se pripojil z IP adresy %s\r

", id, ip.toString().c_str()); websocket.sendTXT(id, "#Mrija Websocket Server te vita!"); break; // Textova ASCII data od klienta // Jen je vypisu do seriove linky, mohli bychom je ale pouzit // treba pro konfiguraci case WStype_TEXT: Serial.printf("Zprava od klienta %u (%s): %s

", id, ip.toString().c_str(), data); break; } }

Zdrojový kód pro Processing