Programování elektroniky: Vyrobíme termokameru, která rozpozná požár a vyvolá alarm

V dalším pokračování našeho seriálu o programování elektroniky si vyrobíme velmi jednoduchou termovizi s grafickou desktopovou aplikací, která zobrazí jak tolik efektní heatmapu, tak základní statistiku nejteplejších a nejchladnějších míst a dokáže vyvolat zvukový alarm, pokud teplota překročí stanovenou mez.

Zvládne to levou zadní každý začátečník, desktopovou (a multiplatformní) aplikací totiž nebude nic jiného než skript pro prostředí Processing – takové docela efektní Arduino pro Windows, macOS a Linux na rychlé prototypování.

O samotné měření okolní teploty se postará úsporný infračervený snímač MLX90640 (PDF datasheet) od belgického Melexisu na britském prototypovacím modulu Pimoroni. Termokameru má v nabídce také český RPishop za 1 602 korun.

Podívejte se na ukázku termokamery v akci:

Termokamera s rozlišením 32 × 24 pixelů

Snímač je k dispozici ve dvou provedeních s 55° (s tímto budeme pracovat i v dnešním článku) a širším 110° zorným polem, oba ale mají k dispozici stejné rozlišení 32×24 pixelů, z nichž každý dokáže změřit teplotu v rozsahu -40 až 300°C.

Termokamerka se tedy hodí nejen na kutilské experimenty, ale i k chytřejším instalacím – třeba k detekci požáru, přehřívání nějaké kritické komponenty, detekci člověka a tak podobně.



Drobný prototypovací modul od Pimoroni a jednoduché zapojení k 3-6V zdroji a sběrnici I²C. Nic dalšího není třeba

To vše při poměrně nízké spotřebě elektrické energie, 3,3V čidlo totiž bude podle dokumentace za chodu odebírat jen 15 až 25 mA. S trochou kutilské píle jej tedy utáhne třeba i malý solární panel s lithiovým akumulátorem na noční provoz.

Modul od Pimoroni nabízí ještě stabilizátor pro napájení v rozsahu 3-6 V a je kompatibilní jak s 3V logikou, tak 5V, takže se nemusíte bát, že kameru zničíte po připojení třeba k 5V Arduinu.

Půlsnímky překresluje rychlostí až 64 Hz

MLX90640 pracuje až při frekvenci 64 Hz, ovšem pozor, kamera pracuje v prokládaném režimu, kdy po sběrnici I²C posílá při této rychlosti buď půlsnímky šachovnice, nebo jako na starém televizním vysílání řádkové půlsnímky, které musí složit až náš řídící mikrokontroler.



Jeden celý snímek vznikne až složením dvou půlsnímků, které jsou organizované buď do prokládaných řádků, nebo liché a sudé šachovnice

Snímkové FPS je tedy vždy poloviční a pro 64 Hz je rovno 32. Takové rychlosti ke všemu dosáhnete jen při vysoké rychlosti sběrnice I²C. Prostředí Arduino pracuje ve výchozím stavu s rychlostí 100 kHz, což bude stačit nejvýše na 8Hz tempo kamery. Pro 16 Hz už budeme muset sběrnici zrychlit na 400 kHz a pro 32 Hz a 64 Hz ještě výše. Snímač si poradí až s 1 MHz, toto tempo ale musí podporovat i druhá strana.



Ke generování celých snímků rychlostí 2 FPS potřebujeme 4Hz režim kamery

S vyšší rychlostí se přidává šum

Rychlost ale není vše a laciný a nízkoodběrový snímač MLX90640 stejně odvede nejlepší práci při nižším tempu. S rostoucími hertzy totiž klesá čas pro samotné měření teploty, což se ve výsledku projeví vyšším šumem. 64 Hz (32 FPS) má proto smysl snad jen pro případy, kdybyste chtěli snímačem zaznamenat třeba rozpálený motor projíždějícího auta nehledě na deformované detaily a nepřesné absolutní hodnoty.



Přenos dvojice půlsnímků na sběrnici I²C v logickém analyzátoru



A ještě jednou v detailu, na kterém je patrné, že logický analyzátor změřil takt sběrnice I²C na vodiči SCL jen okolo 350 kHz. Do hry vstupuje kvalita vodičů, elektrické charakteristiky použitého prototypovacího nepájivého pole a další zdroje rušení

Termokameru oživí deska s čipem ESP32

Jak už jsme si řekli na začátku, tepelná data nám tentokrát zobrazí aplikace napsaná v jednoduchém Processingu (Javě), která bude přijímat snímky z kamery v binární podobě po USB sériové lince při vysoké rychlosti 500 000 b/s.



Schéma zapojení termokamery s deskou ESP32-LPKit

S tou si levou zadní poradí každý svižnější mikrokontroler, respektive USB/UART převodník, přičemž my vše postavíme na oblíbeném čipu ESP32 a některé z prototypovacích desek. Jelikož je třeba podporovat um tuzemských inženýrů, pro experimenty používám českou a velmi úspornou desku LaskaKit ESP32-LPKit, stejně dobře ale v tomto případě pochopitelně poslouží jakákoliv cetka z AliExpressu za pár dolarů.



Hotový prototyp ne napájivém poli

Hromada knihoven

Jelikož je rychlé čtení 768 teplot skrze sběrnici I²C už trošku náročnější úkol, Melexis pro svůj čip připravil abstraktní API v C, které najdete na GitHubu. Stačí dopsat propojení s I²C na konkrétní hardwarové platformě a MLX90640 pak snadno nastartujete třeba na Raspberry Pi nebo pomocí univerzálního USB/UART/I²C/SPI/GPIO převodníku FT232HQ klidně i na laptopu s Windows.

Mimochodem, napojení na Raspberry Pi a Python nabízí také knihovna od výrobce prototypovacího modulu Pimoroni.

Knihovna pro Arduino od Adafruitu

V prostředí Arduino pak veškerou práci odvede knihovna od Adafruitu, která tu od Melexisu upravuje přímo pro něj. Má sice své mouchy, bez ručního zásahu do jejího kódu, zvládne jen nižší rychlosti do 4 Hz (navýšení frekvence sběrnice na 400 kHz), ale jinak bude na většině současných prototypovacích desek fungovat na první dobrou.



Pro rychlejší I²C je třeba v souboru knihovny Adafruit_MLX90640.cpp odkomentovat tento řádek, případně v něm stanovit jinou pracovní frekvenci

Pozor ale na Arduino Uno a jemu podobné destičky s maličkou RAM v řádu jednotek kB. To bez totálního přepsání knihovny rozhodně nebude stačit. Jeden snímek tvoří 768 teplot, které knihovna ukládá jako 32bitové reálné číslo, takže finální frame zabere v RAM nějakých 3 072 bajtů. Další podobné buffery si pak vytváří v nitru sama knihovna pro příchozí půlsnímky.

Nastavujeme termokameru v Arduinu

Tak, dost řečí, pojďme si vytvořit přijímač dat na ESP32, který bude stále dokola číst snímky z kamery a následně je bude jako binární proud posílat skrze sériovou linku a USB do PC. Při rychlosti sběrnice 400 kHz a sériové linky 500 000 b/s náš přijímač bez problému zpracuje 8 snímků za sekundu. Při vyšších frekvencích už bude knihovna vracet chybový kód -8, tedy nízkou rychlost I²C a museli bychom ji ještě navýšit.

Samotný start přijímání dat je díky knihovně naprosto jednoduchý.

Nejprve si vytvoříme objekt termokamery:

Adafruit_MLX90640 termokamera;

A ten poté v hlavní funkce setup nastartujeme:

termokamera.begin(0x33, &Wire);

První parametr představuje pevnou I²C adresu 0x33 pro kamery MLX90640, druhým parametrem je pak ukazatel na systémový objekt Wire I²C sběrnice v prostředí Arduino.

Šachovnici, nebo řádky?

V dalším kroku nastavíme šachovnicový příjem půlsnímků:

termokamera.setMode(MLX90640_CHESS);

Jeden půlsnímek tedy bude obsahovat sudou šachovnici, druhý lichou a na monitoru pak uvidíme, jak se rychlý pohyb – třeba mávnutí rukou před objektivem – v aplikaci projeví čtverečkovaným rozmazáním, protože náš snímač kvůli nižší frekvenci rozdělil pohyb hned do několika postupných půlsnímků.



Půlsnímky sudé a liché šachovnice se kvůli rychlému pohybu ruky v záběru silně liší, a tak složený snímek trpí čtverečkováním, které prozrazuje zvolený režim záznamu

Druhou možností je taktéž zmíněné řádkové prokládání, sám Melexis ale doporučuje šachovnici, která je údajně lépe odladěná:

termokamera.setMode(MLX90640_INTERLEAVED);

Rozlišení A/D převodníku kamery

Dalším parametrem, který můžeme nastavit, je rozlišení A/D převodníku kamery, který řídí převod analogového signálu (dopadajícího IR světla) na digitální číslo. K dispozici máme volby 16 bitů až 19 bitů, přičemž vyšší rozlišení nabídne vyšší přesnost odhadu teploty, zatímco nižší rozlišení zase větší tepelný rozsah.

Ponecháme výchozí a relativně vysoké 18bitové rozlišení:

termokamera.setResolution(MLX90640_ADC_18BIT);

Frekvence kamery

Co nám chybí? Samozřejmě ta frekvence generovaných půlsnímků, o které se tu bavíme od začátku. K dispozici máme hodnoty 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 32 Hz a 64 Hz, přičemž k vytvoření celého snímku potřebujeme 2 Hz, FPS je tedy vždy poloviční.

Do 2 Hz si vystačíte s výchozím 100 kHz tempem sběrnice I²C v prostředí Arduino, pak už ji ale budete muset navýšit na 400 kHz a pro 32 Hz a 64 Hz nebude ani to stačit. Poznáte to jednoduše, pokud totiž náš program nedokáže kvůli pomalé sběrnici stáhnout snímek, vypíše do sériové linky chybový kód -8.



Nastavil jsem nejvyšší obnovovací frekvenci kamery, 400kHz sběrnice I²C společně s knihovnou od Adafruitu už ale nestíhají, prozrazuje chyba -8

Pro spolehlivý přenos půlsnímků rychlostí 2 Hz (1 FPS) napíšeme instrukci:

termokamera.setRefreshRate(MLX90640_2_HZ);

Další možné konstanty jsou:

MLX90640_0_5_HZ

MLX90640_1_HZ

MLX90640_2_HZ

MLX90640_4_HZ

MLX90640_8_HZ

MLX90640_16_HZ

MLX90640_32_HZ

MLX90640_64_HZ

O zbytek se postará smyčka loop

Tak, máme hotovo, o cyklické čtení a přeposílání skrze sériovou link use už postará nekonečná smyčka loop, která se v Arduinu spustí ihned po zpracování úvodní funkce setup.

Na úplném začátku programu jsme si vytvořili globální proměnnou:

float snimek[768];

Do které zkopírujeme změřené teploty celé matice 32×24 pixelů, jakmile budou k dispozici:

int chyba = termokamera.getFrame(snimek);

Pokud se to povede, proměnná chyba obsahuje hodnotu 0. V opačném případě se nejčastěji setkáte s chybou -8, která s největší pravděpodobností odpovídá právě pomalé sběrnici I²C. Více informací najdete přímo v dokumentaci knihovny od Melexisu (PDF), kterou ta od Adafruitu pouze překrývá pro potřeby Arduina.

Když tedy funkce vrátí cokoliv jiného než hodnotu 0, vypíšeme číslo chybu a ukončíme další zpracovávání aktuálního cyklu smyčky loop.,

Teploty pixelů převedeme na 16bitová čísla

V opačném případě projdeme pole snimek, které nyní řádek po řádku obsahuje 768 teplot s desetinnou čárkou. Hodnoty jsou uložené v typu float, který zabírá 32 bitů, což je zbytečně moc. Proto každou z teplot převedeme na 16bitový typ celého bezznaménkového čísla (v produkční verzi bychom to udělali rovnou v knihovně od Adafruitu a ušetřili procesorový čas).

Senzor měří v rozsahu -40 až 300 °C, abychom se zbavili záporných hodnot, připočítáme 40. A abychom se zbavili míst za desetinnou čárkou, teplotu ještě znásobíme 100.

Takže pokud měl pixel teplotu třeba -12,25 °C a zabíral 32 bitů, po převodu má hodnotu:

(-12,25 + 40) * 100 = 2775

A zabírá jen 16 bitů, protože se vejde do 16bitového bezznaménkového typu uint16_t (0 až 65535).

Začátek snímku uvede „MAGIC“ teplota

Takto komprimované teploty konečně jednu za druhou zkopírujeme pomocí funkce memcpy do 8bitového pole generických bajtů o velikosti 1 538 B, které později předáme k odeslání objektu Serial.

No dobrá, ale jak druhá strana, které začneme chrlit nepřetržitý proud bajtů, rozpozná, kde vlastně začíná nový snímek? Potřebujeme nějaký identifikační záchytný bod – často se mu říká MAGIC byte, bit apod.

V našem případě to bude fiktivní teplota, respektive její 16bitová komprimovaná podoba 55555. Kdybychom ji převedli zpět na teplotu:

(55555 / 100) - 40 = 515,55 °C

Získáme hodnotu, která je vysoko nad rozsahem měření termokamery MLX90640, takže víme, že taková teplotu nikdy nezměří, je naprosto unikátní a budeme ji tedy brát jako okamžik, od kterého následujících 768*2 bajtů patří teplotám nového snímku.

Odešli to!

Máme vše připravené, takže předáme celé pole přepočítaných teplot k odeslání objektu Serial. Jelikož jsme jej nakonfigurovali pro rychlost 500 000 b/s a naše dávka zabírá 1538 bajtů (MAGIC + 2*768), tedy 12 304 bitů, zabere to jen okamžik, abych v případě dalšího zrychlování sběrnice I²C dosáhli i vyšších obnovovacích frekvencí.

Pro ještě svižnější přenos bychom si mohli pohrát s efektivnější kompresí. Například bychom mohli teploty posílat jen v 8 bitech (0-255) snížením teplotního rozsahu snímku a přesnosti, což by nakonec asi ničemu nevadilo, protože při 64 Hz (32 FPS) bude v proudu z kamery tak jako tak hromada šumu.

Celý úryvek překladu teplot na surové pole bajtů a jeho odeslání může vypadat třeba takto:

uint8_t zprava[1538]; uint16_t magic = 55555; memcpy(&zprava[0], &magic, 2); for (uint16_t pixel = 0; pixel < 768; pixel++) { uint16_t teplota_16 = (snimek[pixel] + 40) * 100; memcpy(&zprava[2 + (pixel * 2)], &teplota_16, 2); } Serial.write((const uint8_t*)zprava, sizeof(zprava));

Kompletní zdrojový kód pro Arduino

Níže najdete kompletní a komentovaný zdrojový kód pro Arduino, v další kapitole se pak podíváme na část přijímače v Processingu.