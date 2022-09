Programování elektroniky: Vyrobíme blikačku s Bluetooth pro pořádné cyklogeeky

Při jednom z letních cyklovýjezdů jsem ztratil svoji oblíbenou zadní blikačku z AliExpressu, a protože dny se už citelně zkracují, rychle jsem objednal značkové světlo s akumulátorem z prvního e-shopu pro cyklisty.

Blikačka ale nevydržela ani jeden pořádný prázdninový déšť, a tak jsem rezignovaně sedl do své redakční dílničky a začal hledat cokoliv, z čeho by se dala poskládat provizorní zadní svítilna pro těch několik posledních teplých týdnů letošního roku.

Našel jsem hrstku 5mm RGB LED se společnou anodou (+), několik konfekčních bipolárních NPN tranzistorů 2N2222 nejistého původu z Číny, kolébkový spínač a zásobu českých úsporných desek řady ESP32-LPKit s Wi-Fi/Bluetooth čipem Espressif ESP32.

Video: Stavíme cykloblikačku s BLE od A do Z

Deska je vyzbrojená nabíjecím čipem TP4054 a konektorem pro jednočlánkový lithiový akumulátor, takže mám v podstatě všechno ke stavbě elementární svítilny, kterou budu moci ovládat i skrze Bluetooth Low Energy třeba ze svého mobilního telefonu. Podívejte se na video výše.

Po zapnutí začne blikat pět rudých LED

Z dvaceti RGB LED nakonec v červeném kanálu svítilo jen pět exemplářů, to ale bohatě stačí. Pětimilimetrová dioda je už totiž přece jen robustnější a mohu do ní bezpečně pustit 20-30 miliampérů elektrického proudu, který se promění v docela solidní záři.



RGB LED se společnou anodou a katodou. My dnes použijeme pouze červený kanál R

LEDky zapojím paralelně, takže celkový protékající proud bude součtem těch dílčích a neměl by přesáhnout 150 mA. Druhým důvodem co nejnižšího proudu při zachování dobré svítivosti bude skutečnost, že nebudu světýlka napájet přímo z baterie, ale pro jednoduchost zapojení z 3,3V regulovaného zdroje na desce ESP32-LPKit.



Postupná evoluce prototypu BLE lampy od nepájivého pole a zkoušení difuzního krytu po venkovní konstrukci, která už pomaličku začíná připomínat skutečný výrobek z obchodu

Destička je vyzbrojená stabilizátorem HT7833, který při napětí 3,3 V nabídne až 500 mA elektrického proudu. Regulátor nicméně živí i samotný čip ESP32 a nechci, aby se zbytečně přehříval. Naštěstí nebudu pracovat s energeticky náročnou Wi-Fi a zároveň snížím takt procesoru na 80 MHz.

Tranzistor bude spínat silový okruh

Zdroj elektřiny bychom tedy měli, ale ještě musím nějak zajistit blikání a omezit protékající proud v obvodu svítivých diod. O to se postará naprosto konfekční bipolární NPN tranzistor 2N2222. který nechybí snad v žádné sadě pro kutily.



Bipolární NPN tranzistor 2N2222 a jeho schéma zapojení

I v tomto případě se jedná o exemplář z AliExpressu, o jehož kvalitě, specifikaci a původu mohu jen spekulovat, když ale nahlédnu do dokumentace obdobných modelů, měly by si bez problému poradit s protékajícím proudem až okolo 600 mA. V praxi ale bude mnohem menší. Sníží jej zapojený rezistor a samotné blikání, během kterého bude každé světýlko spalovat energii vždy jen polovinu periody.



Zjednodušené schéma zapojení LED s tranzistorem

Tranzistor v typickém obalu TO-92 má tři vodiče: emitor, bázi a kolektor. Kolektor připojíme ke katodám (-) pětice paralelně zapojených LED, emitor do referenční země GND naší prototypovací desky ESP32-LPKit a na bázi budeme konečně zvedat imaginární polovodičová stavidla, která spojí, nebo rozpojí obvod mezi kolektorem a emitorem. Když stavidla otevřeme, začne obvodem protékat proud a světýlka se rozsvítí.

Bázový rezistor

Stavidla budeme otevírat nastavování logického stavu na bázi, kterou připojíme k některému z volných pinů GPIO na desce ESP32-LPKit. V našem experimentu použiji pin číslo 27.



Testovací zapojení na nepájivém poli jen se čtyřmi LED a silnějším rezistorem báze

Kdybych ale na tomto pinu jen tak nastavil vysoký logický stav HIGH, stavidla budou mít jen relativně nízký elektrický odpor, otevřou se naplno, obvodem pětice LED začne protékat příliš vysoký proud (horním limitem je oněch 500 mA, které vyrábí stabilizátor HT7833) a mohu je rychle zničit a zbytečně přetížit celou desku.

Proto mezi náš pin GPIO 27 a bázi připojím rezistor s vhodným odporem. Mohu začít třeba na odporu 10 kΩ a multimetrem měřit protékající proud, který by neměl být vyšší než násobek počtu paralelně připojených LED a proudu, který zvládnou.



Obvodem se čtyřmi paralelně zapojenými LED nyní protéká 64 mA, což dělá 16 mA na každou z nich a jsem v bezpečném limitu 20-30 mA

Na fotografii níže mám na nepájivém poli zapojené pouze 4 LED a 10kΩ bázový rezistor. Stolní multimetr měří odběr zhruba 64 mA, což dělá 16 mA na LED. Jsem tedy v normě a světýlka přitom už svítí poměrně jasně.

V hotovém obvodu nicméně budu mít zapojeno rovnou pět LED s bezpečných odběrem 20-30 mA, a tak mohu stavidla ještě o něco otevřít volbou slabšího rezistoru se zhruba polovičním odporem 4,7 kΩ. Schválně jsem zvolil hodnoty, které jsou opět velmi typické a nechybějí v žádné sadě drobných rezistorů pro kutily.

LED deska na pájivém poli

V produkční verzi kvůli pevnosti elektrických spojů a rozměrům samozřejmě nebudu moci použít nepájivé pole. Kdybych měl o něco více času, v EasyEDA si navrhnu vlastní tištěný spoj, který mi vyrobí třeba asijské studio JLCPCB. Už jsme si to ukázali v praxi na začátku roku.

Já ale vyrábím blikačku na poslední chvíli, a tak jsem nakonec sáhl po méně elegantním pájivém poli – tedy perforované destičce, do které se drátky nezacvakávají, ale pevně se připájí.



Za toto asi cenu za průmyslový design nedostanu, ale funguje to

Ano, je to ošklivé a příští verze už bude tištěná a oboustranná, svůj účel to ale splnilo. Na pájivém poli je matice 5 rudých LED a zároveň obvod se spínacím tranzistorem a regulačním bázovým rezistorem. Z modulu vedou tři vodiče pro připojení 3,3V (červený), systémovou zemi GND (černý) a samotný signální zelený vodič, který připojíme na pin 27 a softwarovým nastavováním vysokého a nízkého logického stavu budeme zapínat a zhasínat světýlka.

Ještě změřit akumulátor

Každá chytrá BLE lampička musí umět posílat údaj o stavu baterie. Samotná deska ESP32-LPKit ji změřit nedokáže, takže si musíme poradit sami. Nejjednodušší možnosti je obvod děliče napětí se dvěma rezistory jako na obrázku níže.



Dělič nám pomůže se snížením napětí baterie, abychom jej mohli přečíst pomocí A/D převodníku na čipu ESP32

Když bude jednočlánkový lithiový akumulátor nabitý na maximum, dosáhne napětí zhruba 4,2 V. Pomocí děliče s rezistory 27 kΩ a 100 kΩ (nebo jinou kombinací, viz různé kalkulačky) jej můžeme snížit na bezpečné pracovní napětí desky 3,3 V, odečíst skrze A/D převodník a funkci analogRead na některém z analogových pinů a přepočítat zpět na analogové napětí.

Nemusí to být ale nejpřesnější, druhou možností jsou proto hotové moduly voltmetrů a ještě o kousíček sofistikovanější senzory upravené pro detekci stavu lithiového článku. K těm nejpopulárnějším mezi kutily patří třeba moduly s čipem MAX17043 od Maxim Integrated, které komunikují skrze I2C a změří jak napětí baterie, tak odhadovaný procentuální stav nabití.

Senzor lithiového článku DFR0563

Na laciný AliExpress se mi ale čekat nechtělo, a tak jsem na Farnellu narychlo objednal mnohem dražší destičku DFR0563 s totožným čipem. DFRobot pro něj připravil i vlastní knihovnu, kterou stáhnete z GitHubu, nebo nainstalujete ze správce přímo v Arduinu.



Akumulátorové čidlo DFR0563

Vedle komunikace po sběrnici I2C nabízí MAX17043 ještě signál ALRT – alert –, na kterém se změní logický stav v případě, kdy nabití lithiového článku klesne pod stanovenou hranici. Pro jednoduchost dnešní ukázky ale toto asynchronní varování

Schránka z 3D tiskárny

Co nám zbývá? Nějaký hezký obal z 3D tiskárny. Bude mít tvar strohého válce, ve kterém bude zasunutá relativně dlouhá deska ESP32-LPKit, která bude definovat jeho rozměry. Později bych mohl desku vyměnit za něco menšího, pro jednoduchost příkladu se mi ale hodí, že je vyzbrojená nabíjecím obvodem.



Příprava minimalistické krabičky v Tinkercadu

Ve válci bude otvor pro kolébkový retro spínač a na zadní straně otvor pro šroub k ukotvení úchytu na tyč sedlovky. Čelní stěnu válce, který mohu vytisknout v libovolné barvě, pak uzavře krytka vytištěná z čiré – transparentní hmoty.

Princip domácího FFF/FDM 3D tisku a postupné pokládání natavené struny se postarají o to, aby plast fungoval jako docela použitelný difuzér, který světlo rozptýlí do všech stran a za tmy bude spojitě svítit celá stěna válce.



A takto vypadá výsledek

Zatímco průhlednou krytku vytisknu z odolného materiálu PETG, tubus a úchyt na sedlovku z neméně robustního tiskového plastu ASA. Pokud několikatýdenní testování v terénu vyjde, později mohu sáhnout po ještě odolnějších termoplastech na bázi karbonu, anebo po těch ohebných, aby úchyt na sedlovce pohltil všechny otřesy a neulomil se po prvním dnu.

BLE služby a charakteristiky

Když Espressif před lety představil svůj kombinovaný čip ESP32 s podporou Wi-Fi a Bluetooth, podpora modrého zubu byla zpočátku velmi omezená a slabě dokumentovaná. Už se to ale zlepšilo a to i pro jednoduché programování v Arduinu, pro které je k dispozici i několik knihoven a hromada příkladů, jenž používají úsporný protokol BLE.

Základní principy práce s Bluetooth Low Energy jsme si v našem seriálu už ukázali na desce Arduino Nano 33 BLE s mikrokontrolerem nRF52840, takže jen stručně:

Když skrze BLE zapisujeme, nebo čteme nějaké hodnoty – třeba právě stav baterie v naší blikačce – říkáme tomu BLE charakteristiky. Charakteristiky nicméně nepoletují vzduchem jen tak nazdařbůh, ale jsou zapouzdřené v BLE službách, které slouží pro jejich snadnou organizaci. Služby i charakteristiky zároveň mají svůj jedinečný 128bitový identifikátor UUID, který se zpravidla zapisuje v textové hexadecimální podobě.



Architektura obvyklé stavové komunikace BLE organizovaná do služeb a charakteristik

Některé jsou standardní a rozumějí jim aplikace (třeba právě UUID pro službu a charakteristiku stavu baterie), jiné slouží jen pro vaše interní organizační účely a náhodný UUID si pak můžete vygenerovat třeba na webu guidgenerator.com.

Ještě jednou a pro jistotu: Nejedná se o žádnou centrální registraci, není to žádná evidovaná SPZka. Je to jen vaše naprosto anonymní ID, které by ale mělo být vždy unikátní, aby nedošlo ke kolizi, kdyby si někdo zvolil to samé.

Náš firmware bude používat tyto služby a jejich vnořené charakteristiky:

Světlo (Vlastní UUID: 19B10000-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214 ) Režim (Vlastní UUID: 19B10001-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214 ) Jas (Vlastní UUID: 19B10002-E8F2-537E-4F6C-D104768A1214 )

(Vlastní UUID: ) Baterie (Standardní UUID: 180F ) Stav nabití (Standardní UUID: 2A19 )

(Standardní UUID: )

Ahoj, jsem cyklolampička a nabízím tyto služby

Díky této architektuře může náš firmware po zapnutí počítače začít hulákat do okolí (tzv. advertising) své jméno, BLE MAC a také údaje o jedné ze služeb. Už z ní lze pak přečíst různé informace i bez oboustranného spojení.

V případě oboustranného spojení pak druhá strana získá kompletní seznam služeb a jejích charakteristik, které naše cyklolampa nabízí.

READ, WRITE, NOTIFY

Každá z charakteristik může kombinovat různé příznaky, které stanovují, jestli se bude jednat o čtení, zápis, anebo notifikaci (včetně). Naše charakteristiky pro nastavení režimu blikání a jas tedy budou mít příznaky READ a WRITE, aby druhá strana zjistila aktuální stav (READ) a mohla jej změnit (WRITE), no a charakteristika stavubaterie bude mít příznaky READ a NOTIFY. Stav baterie tedy dokáže druhá strana na vyžádání přečíst, ale stejně tak může zareagovat pokaždé, když vyšleme notifikaci.

Naše charakteristiky budou mít velikost jednoho bajtu:

Režim:

0: Zhasnuto

Zhasnuto 1: Svítím

Svítím 2-255: Blikám s prodlevou, která odpovídá násobku 50 ms a čísla-1. Takže hodnota 2 spustí blikání s prodlevou 50 ms, hodnota 3 s prodlevou 100 ms a tak dále

Jas:

0-255: Jas pomocí obdélníkového PWM signálu. 0 odpovídá nejslabšímu jasu, 255 pak tomu nejsilnějšímu

Stav baterie:

0-100: Standardní údaj v celých procentech. Jelikož mi nedorazil zmíněný měřící čip na lithiový akumulátor, budu posílat fiktivní hodnotu pro ověření funkce

Kdo bude druhou stranou?

Takže firmware bychom měli (jeho komentovaný kód najdete v závěru článku), ale kdo bude vlastně tou druhou stranou? Může to být třeba mobilní aplikace na vašem chytrém telefonu. Tu si ale naprogramujeme až příště, článek by se nám totiž nafouknul do obřích rozměrů.



Testovací spojení s BLE lampou skrze nRF Connect for Mobile

Namísto toho funkci ověříme pomocí mobilního BLE analyzátoru nRF Connect for Mobile od severského Nordicu. K dispozici je pro iOS i Android a dokáže zobrazit a ovládat libovolné Bluetooth Low Energy zařízení v dosahu.



Testovací spojení s lampou skrze nRF Connect for Desktop a speciální BLE přijímač

Stejný analyzátor nRF Connect for Desktop můžete spustit i na velkém počítači, v takovém případě ale budete potřebovat některou z BLE destiček od Nordicu – třeba nRF52840 Dongle – a speciální firmware, který ji promění v univerzální přijímač.

A to je vše. Cyklolampička funguje, po aktivaci bliká a stejně tak nabízí vzdálené ovládání pomocí Bluetooth Low Energy. V úvodním videu se podívejte na její ostrý test ve večerním Brně.

Zdrojový kód pro čip ESP32 a prostředí Arduino

Kód níže vyžaduje nainstalování podpory pro čipy ESP32 do vývojového prostředí Arduino.