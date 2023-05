Programování elektroniky: Rozsvítíme barevné EL žížaly za stovku. Měří pět metrů a o světlo se tentokrát stará fosfor

Bílé a žluté obálky s 3V gumovými zářícími LED žížalami za pár kaček už jistě zaplavily Česko a dorazily do schránky každého pravověrného kutila, jenže tím žížalománie rozhodně nekončí. Málem bychom totiž zapomněli na sice starší, ale neméně efektní technologii EL drátů.

Oproti třiceticentimetrovým gumičkám mohou mít mnohametrovou délku a svítí spojitým světlem v celé délce a do všech směrů. Dnes si proto vyzkoušíme rovnou pětimetrový drát, který seženete třeba na českém LaskaKitu za 94 korun.

E-shop jej prodává pod názvem flexibilní neonová trubice, slovíčko neon je nicméně trošku zavádějící, v nitru PVC kabelu s průměrem 2,3 milimetrů (podobný jako u LED žížal) se totiž žádný takový plyn nenachází. EL dráty pouze září podobným jasem jako staré reklamní poutače.

Podívejte se na video krok za krokem, co si dnes postavíme a jak EL drát svítí za bílého dne, v naprosté tmě a pod mikroskopem:

Elektroluminiscenční drát

Ve skutečnosti se tedy jedná o tzv. EL drát (EL Wire), tedy elektroluminiscenční kabel složený z několika vrstev. Finální barvu a tuhost dává kabelu povrchová vrstva PVC, ve skutečnosti ale září vnitřní elektroluminiscenční jádro složené z dvojice elektrod, které odděluje dielektrické vrstvy z fosforu.



Základní schéma EL drátu

Když na elektrody přivedeme slabý střídavý proud s vysokou frekvencí a napětím nejméně několika desítek voltů, na elektrodách vznikne silné elektrické pole, které vybudí atomy fosforu a jeho elektrony. Ty se začnou uvolňovat a zase rekombinovat, při tom ale uvolní energii ve formě fotonů.

Vrstvička fosforu začne slabě zářit bílým až namodralým světlem, které prostupem přes povrchový obal PVC získá finální odstín. Běžný EL Wire za pár desetikorun rozhodně nedosáhne jasu LED žížal, ale za šera a v noci svítí velmi pěkně.



Elektroluminiscence pod redakční lupou. Všimněte si namodralé záře v nitru odkrytého kabelu. Více si o tom povíme ve videu

Drát se nezahřívá, elektroluminiscence totiž není odporové světlo a EL wire se chová spíše jako dlouhý kondenzátor s kapacitou 6 nF na metr, takže v kratších délkách, které nevyžadují tak vysokou voltáž, může být i součástí oděvů, můžete z něj vytvarovat nějaké svítící logo, zářící prvky na automobilu atp.

Střídavý proud vyrobí vysokofrekvenční invertor

Oscilující signál pro vybuzení atomů fosforu v EL drátech vyrobí speciální invertor. Náš kabel má délku 5 metrů, a tak jsme na LaskaKitu objednal laciný a bezejmenný model za 78 korun. Invertor můžeme napájet z 12V stejnosměrného zdroje, načež vyrobí střídavý proud s frekvencí až 3 kHz a napětím 110 V.



Laciný invertor, který z 12 VDC vyrobí 110 VAC při frekvenci až okolo 3 kHz

Připravte se na to, že s frekvencí v řádu jednotek tisíc Hz budou cívky v nitru invertoru slabě pískat, takže se rozhodně nehodí k posteli a bez dodateční zvukové izolace ani k ozářené psí boudě.

Běží to i na menších frekvencích a napětích

Střídavý proud s napětím 110 V už není zrovna hračka pro děti. Sice sto stále není 50Hz 230V signál z domácí elektrické zásuvky, nicméně ani tak není zrovna nejlepší nápad, abyste se dotýkali živých kontaktů.

Použitý invertor si poradí i s nižším vstupním napětím, takže pokud máte stejně jako já respekt z čehokoliv, co vyrábí více než 12 voltů, můžete jej napájet třeba z 9V baterie, anebo dokonce několika tužkových baterií v sérii.



Různý jas za bílého dne podle napájení invertoru (5-12 V)

V takovém případě bude invertor vyrábět střídavý proud s napětím jen několika desátek voltů a dramaticky se propadné i frekvence, takže přestane pískat. Samozřejmě ale také klesne jas. A to tak, že za světla téměř nepoznáte, že svítí. V šeru a ve tmě ale bude záře opět jasně patrná.

Obecně tedy platí, že jas EL drátu nastavujeme nejen napětím, ale i frekvencí. Ten náš by si měl podle dokumentace (PDF) poradit s těmito rozsahy:

Napětí: 20-220 VAC

20-220 VAC Frekvence: 50-5000 Hz

50-5000 Hz Svítivost při napětí 120 VAC a frekvenci 200-2000 Hz: 30-126 cd/m²

30-126 cd/m² Spotřeba při napětí 120 VAC a frekvenci 200-2000 Hz: 108-1032 mW/m

Mimochodem, co se spotřeby týče, je třeba připočítat ještě odběr samotného invertoru, takže když jsme jej napájeli 12 V ze stolního zdroje, který vyráběl zhruba 106 VAC při 3000 Hz, celkový odběr u pětimetrového kabelu činil zhruba 2,5 W. A jelikož spotřeba neroste lineárně, když jsme snížili vstupní napětí na 5 V, už to byl jen zanedbatelný zlomek (zlomková ale byla i svítivost).

LaskaKit ESP32-DEVKit Neon Shield

K rozsvícení EL drátu potřebujeme jen stejnosměrný zdroj a invertor, co když ale budeme chtít do hry zapojit i nějakou tu logiku? Jak už jsem napsal výše, osobně mám respekt před jakýmkoliv napětím v řádu desítek voltů a výše a spíše mě baví hledat limity na spodní hranici (ultra low power), a tak jsem jakoukoliv práci se 100-110 volty z invertoru přenechal desce Neon Shield, kterou seženete za 288 korun.



Adaptér LaskaKit ESP32-DEVKit Neon Shield pro spínání až šesti EL drátů

Deska nabízí šest výstupních kanálů s dvoupinovými samčími konektory JST XH, do kterých můžete připojovat EL dráty. Ty ale mají zpravidla samčí konektory JST SM, a tak si budete muset vyrobit buď redukci, nebo koncovky drátů nahradit. To se mimochodem týká i invertoru, protože i ten se na desce připojuje výhradně skrze konektor JST XH.



Náhrada konektorů JST SM na EL drátech za JST XH pro snadné připojení k desce a řídící mikropočítače ESP32-LPKit

Nakonec k desce připojíme řídící mikropočítač, přičemž modul už podle svého názvu předpokládá, že to bude prototypovací mašinka ESP32-LPKit, tedy řídící deska s oblíbeným čipem ESP32 s Wi-Fi a Bluetooth, se kterým jsme v našem seriálu pracovali už mnohokrát a můžete jej programovat i v jednoduchém Arduinu.

O spínání kanálů se starají optočleny a triaky

Konektory EL drátů 1-6 jsou na desce ESP32-LPKit připojené na GPIO výstupy 12, 13, 14, 25, 26 27 a spínáme jej prostým nastavením logického stavu na HIGH. Každý z těchto výstupů je připojený na optočlen MOC3063 a triakový spínač Z0103MN (viz schéma desky).



Izolovaný spínač AC pomocí optočlenu MOC3063 a triaku Z0103MN

3V signál z ESP32 se tedy převede na 110VAC okruh invertoru optickou cestou v nitru optočlenu rozsvícením LED a následnou detekcí světla fotodetektorem. Ten zároveň sepne 110VAC okruh při průchodu střídavého signálu nulou, takže by změna měla být maximálně čistá.



Schéma zapojení na desce

Jednouchý program pro spínání pomocí HTTP

A to je vlastně celé. Na desce jsou nakonec ještě konektory pro stejnosměrné napájení 7-20 V a 5V regulátor řady 7805 připojený k ESP32-LPKit. Na pohon celého zařízení bychom proto mohli použit jeden dostatečně silný 12V zdroj, který připojíme do jednoho konektoru, do druhého zapojíme vstup pro invertor a regulátor vyrobí pohon pro destičku řídícího počítače. Tu ale můžete napájet i separátně pomocí USB.



Volitelný zdroj stejnosměrného napájení 7-20V přímo na desce

Mohl by na ní běžet mírně upravený program napsaný v Arduinu, který jsme použili už pro ovládání LED žížaly. Tentokrát ale bude pracovat hned s šesti vstupy. Procesor se tedy po připojení napájení připojí k předdefinované síti Wi-Fi (2,4GHz/802.11bgn) a spustí si primitivní HTTP server, který budeme moci ovládat zavoláním URL s dvojicí parametrů kanal a stav v této podobě:

http://<ipadresa>/?kanal=<hodnota 1-6>&stav=<hodnota 0-1>

Hodnota 1 rozsvítí elektroluminiscenční drát na vybraném kanálu a hodnota 0 jej zhasne. Takže kdyby náš řídící čip získal od Wi-Fi routeru třeba místní adresu 192.168.0.231, pak bychom čtvrtý kanál sepnuli povelem:

http://192.168.0.231/?kanal=4&stav=1

A to je pro dnešek už opravdu všechno. Takže hurá do elektroluminiscence, která sice oproti LED žížalám nenabídne tak silný jas, je to ale vhodné řešení, pokud potřebujete mnohem delší a spojitě svítící vodič, jehož celková spotřeba bude nakonec mnohem menší než alternativa vyrobená z LED.

