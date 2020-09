Programování elektroniky: Postavíme si vlastní webovou MJPEG kameru

Haló, haló, tady brigádní generál Čeněk Kedlubna, velitel 1. tankové divize. Postupujte přes Popudinské Močidľany na Turecký stôl, kde zaujmete střeleckou pozici. Tříštivými granáty a raketomety eliminujte nepřítele, který se ukrývá mezi kopci Třešňovec a Travičná. Zaútočte autonomními tanky Bobík T20.

Zhruba nějak tak by mohl vygradovat hypotetický konflikt budoucnosti mezi Armádou České republiky a separatisty v podhůří Bílých Karpat, do kterého by se zapojily celé divize autonomních strojů počínaje sledovacími UAV a konče robotickými tanky.

Robotickými tanky? A v Česku? Ale jistě, nenechte se zmást, autonomní a dálkově řízené zbraňové systémy totiž samozřejmě vyvíjíme i u nás. Přesvědčili se o tom třeba návštěvníci loňského Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky, který známe spíše pod zkratkou IDET.



České robotické vozidlo UGV TAROS s hromadou čidel a kamer. Obraz je ale třeba rádiově přenášet operátorovi u joysticku.

Svůj stánek tu měl tehdy i státní podnik VOP (Vojenský opravárenský podnik), který se už dávno nespecia­lizuje pouze na opravu samotnou, ale i na vývoj nových technologií. Jednou z nich je i projekt šestikolového robotického obrněného vozidla UGV TAROS (PDF) pro vojenskou a civilní sféru.

I když se počítá s tím, že jednou bude robot vybavený třeba ramenem s čidly a kamerami a bude hlídat nějaký strategický objekt, jeho konstrukce stejně tak umožňuje instalaci skutečného zbraňového systému.



Britské Raspberry Pi letos představilo novou 12Mpx kameru High Quality Camera s výměnnými objektivy. Za zápůjčku děkujeme českému RPishop.cz, který základní modul nabízí za 1 499 korun.

Každý takový tank či jiný robot potřebuje svoje vlastní elektronické oči a my se dnes podíváme, jak na to. Tentokrát si totiž pomocí populárního prototypovacího armového minipočítače Raspberry Pi 4 a 12Mpx kamery s výměnnými objektivy Raspberry Pi High Quality Camera postavíme IP kameru.

Kameru, která po spuštění nastartuje svůj vlastní HTTP server s jednoduchým ovládáním a hlavně video ve formátu MJPEG, které snadno přehraje každý dnešní webový prohlížeč. Ale pěkně popořádku...