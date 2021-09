Programování elektroniky: Když přeteče zásobník, vybuchne jaderná elektrárna Havlíčkův Brod

A máme tu další zranitelnost v programu X, pomocí které může útočník Y spouštět zákeřný kód Z. Zhruba nějak tak začíná každý zpravodajský článek ze světa počítačové bezpečnosti a ze zranitelnosti, zákeřného kódu a jeho spouštění se už pro mnohé staly vlastně nicneříkající slova.

Abychom těmto slovům dali skutečný tvar a obsah, dnes si to celé vyzkoušíme. Ale nebojte se, doktorát z MIT nebude potřeba, tento prakticky vhled do počítačové (ne)bezpečnosti totiž s trochou píle zvládne i vaše babička.

Útokem buffer overflow obejdeme heslo

V dnešním pokračování našeho seriálu o programování elektroniky nebudeme flashovat žádný malý čip, ale vytvoříme aplikaci pro ovládání fiktivní jaderné elektrárny v Havlíčkové Brodě s primitivním přihlašovacím formulářem pro jejího ředitele, inženýra Papouška.

Podívejte se na náš útok v praxi. Podrobné vysvětlení krok za krokem najdete níže v článku pro předplatitele:

Zdrojové kódy a spustitelné desktopové programy pro Windows i Linux najdete na GitHubu našeho seriálu

No, a pak – aniž bychom znali Papouškovo heslo – se do ovládacího pultu dostaneme také. Demonstrujeme si na něm totiž učebnicový útok z rodiny buffer/stack overflow. Jako vždy nebude chybět kompletní a komentovaný zdrojový kód programu. Tak, dost bylo teoretické omáčky a hurá do Havlíčkova Brodu.

Jaderná elektrárna Havlíčkův Brod

Poblíž soutoku Šlapanky a Sázavy stojí už od roku 1986 elektrárna s dvojicí reaktorů VVER 440 Milada-I3A a Zuzana-I3B. Pro výrobu páry v generátorech se pak používá přilehlá vodní nádrž s docela trefným názvem Kafíčko.



Jaderná elektrárna Havlíčkův Brod s nádrží Kafíčko na Mapy.cz

JEHB (Jaderná elektrárna Havlíčkův Brod) prošla v 90. letech rozsáhlou modernizací a jako první v tehdejším mladičkém Česku dostala nový počítačový systém, jehož autorem byl Státní ústav číslicový, s.p.

Součástí je textový a multiplatformní terminál pro vzdálený přístup skrze internetovou síť napsaný v jazyku C. A právě s ním si dnes pohrajeme, program se totiž zrodil před bezmála 30 lety, no a tomu odpovídá i jeho naivní zabezpečení.



Textový terminál pro přístup pana ředitele Papouška

Textový terminál pro ředitele Papouška

Terminál vás po spuštění požádá o heslo, no a pokud bude odpovídat, inženýr Papoušek bude moci provést hromadu operací. Mohl by třeba z tepla své postele přetížit sekundární reaktor Zuzana-I3B a proměnit malebnou Vysočinu na stovky let v radioaktivní pustinu.



Úspěšné přihlášení k zabezpečenému terminálu elektrárny