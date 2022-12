Programování elektroniky: Jak změřit hladinu vody ve skruži na zahradě pomocí tlakoměru za pár korun

Stěží byste dnes našli elektrokutila s rodinným domem, anebo alespoň zahrádkou kdesi za městem, který by neměřil výšku hladiny v povrchové skruži, respektive v podzemním zásobníku na dešťovku.

Není divu, léta jsou nejistá, vydatné srážky na mnoha místech republiky stále větší vzácností, a tak se z vody na zalévání rajčat a pečlivě zastřiženého trávníku stala komodita, o jejímž množství je dobré mít přehled.

V našem seriálu jsme si už ukázali několik principiálních cest, jak takový měřák postavit za pár kaček pomocí Arduina, no a dnes si načrtneme ještě jednu, která by mohla mnohým nabídnout zajímavou konstrukční výhodu.

Podívejte se na video, co si dnes postavíme:

Plovák, nebo ToF? Dnes ne!

Tradičními způsoby, jak měřit výšku hladiny vody v zásobníku, je plovák, bezkontaktní čidlo na bázi Time of Flight, anebo jejich kombinace. Plovák by mohl svým pohybem měnit délku elektrického obvodu, což se projeví třeba měřitelnou změnou odporu, no a čidla ToF čtenáři našeho seriálu velmi dobře znají, jedná se totiž o bezkontaktní dálkoměry, které měří vzdálenost počítáním doby, po kterou letí signál k překážce a zpět.



Pokročilý laserový dálkoměr VL53L5CX, který měří vzdálenost rovnou v matici 8×8 bodů. Přečtěte si celý článek, ve kterém jsme do hry zapojili i OpenCV

Nejlevnějším příkladem je ultrazvukové čidlo HC-SR04 nebo třeba neméně populární a maličké laserové dálkoměry řady VL53Lx od STMicroelectronics. Stačí je přimontovat ke stropu nádrže, namířit kolmo dolů a výšku hladiny počítat jako rozdíl mezi vertikálním rozměrem nádrže a vzdáleností k hladině od jejího horního okraje.

Tlakoměr

Instalace dálkoměru do horní částí nádrže ale nemusí být vždy snadná – zvláště u podzemních zásobníků s malým povrchovým otvorem. Stejně tak se mohou pulzy zvuku a světla odrážet od bočních stěn, anebo má detektor problémy i s odrazy od dna, což je problém zejména při měření hladiny v těch nejmenších nádobách.

Řešením by mohlo být měření množství vody v zásobníku pomocí barometru. Nikoliv ale toho pro měření běžného atmosférického tlaku, který má příliš malý rozsah, ale pomocí upraveného snímače s vývodem, na který snadno nasadíte trubičku.

Trubičku naplněnou vzduchem pak ponoříte až ke dnu nádrže a o zbytek se postarají zákony hydrostatiky. Výška sloupce vody, který bude stlačovat vzduch v trubičce připojené k barometru, bude analogická k naměřenému tlaku.

Když v zásobníku přibude vody, tlak se zvýší, no a když vody ubude, tlak se naopak sníží.

Tlakoměr MPS20N0040D za pár korun

Přesně to umí třeba laciný analogový snímač MPS20N0040D (datasheet), který vyjádří zvýšený tlak změnou výstupního napětí. Surový modul má skladem třeba tuzemský e-shop Drátek.cz.



Analogový odporový tlakoměr MPS20N0040D

Tlakoměr měří v rozsahu 40 000 Pa a v nitru funguje vlastně úplně stejně jako odporový tenzometr v konstrukci tzv. Wheatstoneova můstku. Jeho funkci jsme si už vyzkoušeli, když jsme si v našem seriálu stavěli jednoduchou 5kg kuchyňskou váhu.

Wheatstoneův můstek

Wheatstoneův můstek slouží pro měření elektrického odporu a jeho velmi malých změn. Podívejte se na jeho schéma se čtyřmi rezistory níže.



Wheatstoneův můstek v nitru MPS20N0040D

Pokud připojíme můstek napájení v bodech 2 a 5 a budeme měřit výstupní napětí mezi body 1 (nebo 6) a 3, můžeme jej vypočítat podle tohoto vzorce:



Výpočet výstupního napětí na můstku

Pokud bude hodnota všech rezistorů R1 až R4 stejná, můstek se nachází ve vyváženém stavu a výstupní napětí je rovno 0 V. Pokud se však hodnota některého odporu změní, změní se i výstupní napětí, které můžeme přečíst na řídícím počítači.

Oním rezistorem, který náhle změní hodnotu svého elektrického odporu, bude právě odporový tenzometr, tedy obvod, který se deformací zkrátí, nebo prodlouží, no a tím se změní i jeho elektrický odpor.

V kuchyňské nebo osobní váze takový tenzometr zdeformuje (ohne) vaše tělesná schránka plná živočišného tuku, no a v případě našeho tlakoměru MPS20N0040D to bude zase membrána nebo nějaký jiný konstrukční prvek, na který tlačí masa vzduchu z trubičky.

Drobný modul s 24bit A/D převodníkem

Změna elektrických charakteristik v obvodu Wheatstoneova můstku bude ale zpravidla nicméně velmi droboučká a jednodušší A/D převodníky s malým rozlišením na běžných mikrokontrolerech na to nebudou stačit.



Modul tlakoměru MPS20N0040D s A/D převodníkem HX710B

Surový MPS20N0040D tak musíme připojit třeba k 24bitovému převodníku HX710B (datasheet), který je určený právě pro snímání hodnot z Wheatstoneova můstku. Naštěstí to nebudeme muset dělat na koleni, internet je totiž plný hotových prototypovacích modulů, které seženete na čínském AliExpressu už od necelých dvou dolarů.

Postavíme to na Wi-Fi desce ESP32-LPKit

Na GitHubu sice najdete hned několik knihoven pro rychlé sériové spojení s převodníkem HX710, komunikace je nicméně natolik jednoduchá, že si vystačíme s vestavěnými funkcemi Arduina a dvěma digitálními piny. Na jednom budeme číst bity, no a ten druhý bude sloužit pro taktový signál a úvodní sled pulzů, kterým dáme převodníku najevo, že má poslat nová data.



Schéma zapojení modulu s tlakoměrem k desce ESP32-LPKit

Tlakoměr a převodník fungují i při napětí 3,3V, které je typické pro desky s oblíbenými Wi-Fi čipy rodiny ESP8266/ESP32, a tak si to celé pojďme vyzkoušet na české prototypovací desce ESP32-LPKit, kterou v našem seriálu používám jako referenční board pro experimenty s mikrokontrolerem ESP32.

Pro signál taktu SCK použijeme pin 12 a pro datový signál OUT pin 14. Prototypovací modul z AliExpressu nakonec připojíme k 3,3V zdroji napětí na desce a systémové zemi GND.

Program pro Arduino

Program níže bude dle zapojení výše a v nekonečné smyčce vypisovat do sériového terminálu rychlostí 115200 b/s surové hodnoty, jak je na můstku změřil A/D převodník.

Jelikož to budou 24bitová čísla, hodnoty to budou poměrně vysoké i v klidovém stavu, protože membránu odporového tenzometru bude vychylovat už sám o sobě vysoký atmosférický tlak v naší nadmořské výšce.

// Dokumentace 24bit A/D prevodniku HX710B: https://www.electronicscomp.com/datasheet/hx710b-ic-datasheet.pdf // Dokumentace tlakomeru MPS20N0040D-S na bazi Wheatstoneova mustku: https://datasheetspdf.com/pdf-file/996460/ETC/MPS20N0040D-S/1 // Piny SCK a OUT pripojime na piny 12 a 14 ridici desky ESP32-LPKit #define PIN_SCK 12 #define PIN_OUT 14 // Halvni funkce setup se zpracuje na zacatku programu void setup() { pinMode(PIN_SCK, OUTPUT); // Nastavime pin SCK na vystup pinMode(PIN_OUT, INPUT); // Nastavime pin OUT na vstup Serial.begin(115200); // Nastartujeme seriovou linku na rychlost 115200 b/s } // Funcke loop je smycka a opakuje se stale dokola void loop() { // Pomoci nasi funkce precteme z externiho A/D prevodniku surovou hodnotu // a vypiseme ji do seriove linky uint32_t hodnota = prectiSurovouHodnotu(); Serial.println(hodnota); } // Funkce pro precteni surove hodnoty z prevodniku HX710B uint32_t prectiSurovouHodnotu() { // Nejprve vytvorime na pinu SCK sled ctyr pulzu, // cimz dame A/D prevodniku HX710 najevo, // ze chceme precist surovou hodnotu for (uint8_t pulz = 0; pulz < 3; pulz++) { digitalWrite(PIN_SCK, HIGH); digitalWrite(PIN_SCK, LOW); } // Cekame na odpoved, tedy dokud HX710B // nenastavi na pinu OUT vysoky stav while (digitalRead(PIN_OUT)) { delay(1); } // Precteme seriove 24 bitu z pinu OUT taktem SCK // Naplnime jimi trojici bajtu v poli bajty // Jak bity, tak bajty v poli budeme ukladat // v poradi od nejvyssiho po nejnizsi (MSB) uint8_t bajty[3]; for (uint8_t poradi = 0; poradi < 3; poradi++) { bajty[2 - poradi] = shiftIn(PIN_OUT, PIN_SCK, MSBFIRST); } // Kontrola na preteceni rozsahu mereni // Viz dokumentace HX710 https://www.electronicscomp.com/datasheet/hx710b-ic-datasheet.pdf bajty[2] ^= 0x80; // Spojime trojici bajtu dohromady uint32_t vysledek; vysledek += (uint32_t)bajty[2] << 16; vysledek += (uint32_t)bajty[1] << 8; vysledek += (uint32_t)bajty[0]; // Vytvorili jsme 24bitové cislo (v 32bitove promenne) // a funkce jej konecne muze vratit pro zpracovani ve smyce loop return vysledek; }

Musí to být dokonale vzduchotěsné

Drobný prototypovací modul má nasávací trysku s průměrem zhruba 2,9 mm. Takto maličkou hadičku nemám, a tak jsme si na 3D tiskárně vyrobil redukci z 2,9 mm na 4 mm, na kterou už nasadím pětimetrovou transparentní hadici z AliExpressu. Přišla mě na pět dolarů.



Spoj mezi hadičkou, redukcí z 3D tiskárny a tlakoměrem musí být dokonale vzduchotěsný, a tak jsem jej izoloval ještě silikonovým lepidlem

Spoj musí být perfektně utěsněný, pokud má totiž tlakoměr pracovat dlouhodobě, v hadička musí zůstat neustále natlakovaná. Pokud nebude spoj dokonale hermeticky uzavřený, tlak se postupně vyrovná s okolím a bude to celé k ničemu.

Namísto redukce z tiskárny by tak spíše pomohla tato tenká hadička s vnitřním průměrem 2,5 mm a opět z AliExpressu, která však do uzávěrky článku nestačila dorazit.



Celý testovací obvod s řídící deskou ESP32-LPKit a tlakoměrem

Abych zamezil unikání plynu kvůli špatnému těsnění i mikroskopickým otvorům v samotném výrobku z FDM/FFF tiskárny, spoje jsem zatřel dostatečně odolným a přilnavým lepidlem na silikonové bázi.

Noříme trubičku do nádoby s vodou

Tak, měřící aparát máme hotový, čip ESP32 na desce LPKit je naprogramovaný a tak zkusme opačný konec pětimetrové hadičky postupně nořit do litrové nádoby.



Tlakoměr funguje i v malých nádobách

Hodnoty vypisující se jedna za druhou do sériového terminálu okamžitě vystřelí vzhůru, a když místo textového výstupu použijete grafický plotr, který je součástí vývojového prostředí Arduino IDE, uvidíte v něm, že má tlakoměr i poměrně slušnou linearitu, je stabilní a tvar křivky grafu přesně odpovídá tomu, jak rychle a jak hluboko noříme do nádoby.



Držím v ruce hadičku a nořím ji do nádoby. Graf je roztřesený, protože i mě se třese ruka

Tlakoměr je v tomto rozsahu natolik citlivý, že měřitelně reaguje i na kolmé zanoření třeba jen o jednotky milimetrů, ale není divu, o každých 20 mm totiž vzroste objem vody, která tlačí na tlakoměr kdesi pět metrů daleko, o dalších 100 ml.

Měření vody v zásobníku s libovolným tvarem

A to se konečně dostáváme k oné zajímavé konstrukční výhodě. Pokud dokonale zamezíme unikajícímu plynu v hadičce skrze spoj s tlakoměrem, můžeme měřit výšku sloupce prakticky v jakékoliv nádobě, na jejíž dno protáhneme drobnou hadičku.



Dal jsem trubičku do úst a vyzkoušel nejnižší a nejvyšší měřitelnou hodnotu sáním (podtlak) a foukáním (přetlak)

I tam, kde by to bylo s měřením pomocí dálkoměru technicky nemožné. A jelikož tlakoměr zaznamená sebemenší změnu a je docela stabilní, lze jej použít i pro mnohem menší nádoby, a nejen velké skruže a tanky, kde se nějaká ta nepřesnost v řádu jednotek litru snadno ztratí a nehraje zase až tak velkou roli.

Pro měření v PSI je třeba kalibrace

S kvalitním referenčním tlakoměrem pak můžete své analogové čidlo přesně zkalibrovat a namísto surových hodnot počítat natlakování hadičky přímo v pascalech, mmHg, atmosférách nebo třeba PSI.

Sice to umějí ze surových hodnot spočítat i některé knihovny pro Arduino – třeba tato –, nicméně není to příliš přesné a pro nějaké vážněji míněné logování hodnot ve standardních jednotkách se bez individuální kalibrace prostě neobejdete. Přece jen ej to laciný analogový tlakoměr za pár desetikorun.