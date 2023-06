Programování elektroniky: Jak v nitru funguje otočný ovladač s rotačním enkodérem

V dalším pokračování našeho seriálu o programování elektroniky se opět vrátíme k naprostým základům, ukážeme si totiž, jak funguje ovladač ve formě rotačního enkodéru.

Pokud tento termín slyšíte poprvé, je třeba připomenout, že rotační enkodéry patří k těm nejrozšířenějším digitálně-vstupním součástkám. Mohou sloužit buď jako počítadlo otáček nějaké hřídele – třeba elektromotoru –, anebo právě jako rotační ovladač.

Ovladač, jehož otáčením můžeme zvyšovat hlasitost, měnit frekvenci rádiového přijímače, režim pračky anebo třeba procházet nějakou nabídku na displeji. Rotační enkodér je tedy digitální variantou analogového ovladače ve formě potenciometru.

Podívejte se na video, jak funguje rotační enkodér, jak vypadá jeho signál v logickém analyzátoru a jak se dá použít v praxi:

Zatímco potenciometr otáčením hřídele mění elektrický odpor v obvodu, rotační enkodér otáčením hřídele spojuje a rozpojuje obvod, a tak v něm vytváří obdélníkový signál.

Magnetické a IR otáčkoměry

Enkodérů je celé řada podle toho, jakým způsobem spínají obvod. V případě digitálním otáčkoměrů se k tomu zpravidla používá magnetické pole, anebo infračervené světlo.

Pokud na otáčející se hřídel (třeba) elektromotoru umístíme magnet a do jeho blízkosti Hallův snímač magnetického pole, kdykoliv se otáčející magnet přiblíží, snímač sepne obvod, ve kterém se vytvoří pulz.



Běžný stejnosměrný motor s modulem otáčkoměru se dvěma magnetickými snímači

Anebo bychom mohl na hřídel připevnit malý disk s otvory. Na jedné straně disku bude IR LED a na druhé IR detektor. Jakmile se při otáčení disku dostane mezi IR LED a IR detektor otvor, snímač zaregistruje světlo a opět sepne obvod.

Otáčející hřídel vyrábí obdélníkový signál

Otáčení hřídele tedy můžeme detekovat jako sled pulzů na vodiči enkodéru. Pokud by byl na disku jen jeden otvor, respektive pokud bychom na enkodér umístili jen jeden Hallův snímač, každý pulz bude představovat právě jednu celou otáčku.



Bezkontaktní infračervený otáčkoměr s detekcí celých otáček

Jejich počítáním a měřením času pak můžeme snadno zjistit úhlovou rychlost otáčení (°/s), počet otáček za minutu (RPM), no a pokud bude takový elektromotor pohánět třeba autíčko na dálkové ovládání, tak z obvodu jeho pneumatik konečně také km/h a ujetou vzdálenost.

Jeden otvor ale nestačí a stejně tak snímač

Jeden otvor ale zpravidla nestačí, často totiž potřebujeme měřit otáčení s mnohem vyšším rozlišením než celých 360°. Když bychom takových otvorů v disku vyvrtali třeba deset, rozlišení se nám zvýší z 360°/pulz na 36°/pulz.

Stejně tak si u většiny enkodérů nevystačíme s jedním výstupním vodičem, protože prostým měřením pulzů nedokážeme zjistit směr otáčení. Když ale vedle sebe umístíme dva snímače se svými vlastními obvody, které se budou spojovat a rozpojovat, vše se rázem změní.



Disk s šesti otvory a kontaktními sběrači s malým fázovým posunem. Disk je připojený k systémové zemi, takže při dotyku sběračů je na nich nízký logický stav a při přerušení kontaktu (sběrače nad otvorem) vysoký logický stav

V obou obvodech se bude otáčením vytvářet stejný obdélníkový signál, nicméně díky tomu, že budou snímače vedle sebe, jejich výstupní signály budou fázově mírně posunuté. Změna nejprve nastane na prvním snímači a teprve po dalším drobném posunutí hřídele i na tom druhém. No, a z této posloupnosti už určíme směr.

Kontaktní rotační enkodér se dvěma snímači

Pojďme si to ukázat na zdaleka nejjednodušším rotačním enkodéru, který slouží k jemnému ovládání cílového zařízení a prakticky identický model najdete třeba i na mnoha 3D tiskárnách právě jako ovládací otočný kolík pro procházení nabídky na LCD displeji. Mašiny od českého Prusa Research nejsou výjimkou.



Prototypovací modul kombinovaného rotačního enkodéru s tlačítkem. Podobný najdete i na 3D tiskárnách od Prusa Research

Podobný enkodér ve formě prototypovacího modulu pro snadné propojení má zpravidla vedle napájení tři logické piny pojmenované jako CLK, DT a SW. Zatímco CLK a DT představují obvodu po sobě jdoucích snímačů, SW je připojený k obvodu tlačítka.

Většina ovládacích rotačních enkodérů v sobě totiž kombinuje ještě potvrzovací tlačítko stisknutím hřídele. Jednou jedinou součástkou pak můžeme ovládnout celé uživatelské rozhraní na displeji.

Signál v plotru Arduino a logickém analyzátoru

V prvním programu připojíme modul rotačního enkodérového ovladače k české desce ESP32-LPKit od Laskakitu a budeme jen v nekonečné smyčce vypisovat logické stavy na pinech SW, CLK a DT, na které se podíváme v grafickém plotru prostředí Arduino.



Schéma zapojení dnešního příkladu s deskou ESP32-LPKit

Deska ESP32-LPKit nicméně není samozřejmě nutností. Stejně tak to bude fungovat i s jinými stavebnicemi pro Arduino. Jen pozor na to, že v příkladech používáme metodu Serial.printf, která není u mnoha ostatních čipů podporovaná a výpis do sériové linky bychom museli rozepsat po jednotlivých částech pomocí print a println.

První jednoduchý program s prostým vypisováním digitálních stavů na pinech CLK, DT a SW

#define CLK 25 #define DT 26 #define SW 27 void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(CLK, INPUT); pinMode(DT, INPUT); pinMode(SW, INPUT_PULLUP); } void loop() { Serial.printf("CLK:%d\tDT:%d\tSW:%d\r

", digitalRead(CLK), digitalRead(DT), digitalRead(SW)); delay(10); }

Piny CLK, DT a SW jsme jako na obrázku připojili na piny desky 25, 26 a 27. Obvod tlačítka v klidovém stavu vrací logickou jedničku (obvod je uzavřený) a při stisku logickou nulu (stiskem obvod připojíme k systémové zemi).



Výstup v grafickém plotru Arduino pro oba směry otáčení

Logické stavy pinů CLK a DT pak budou odpovídat tomu, v jakém stavu jsou zrovna sběrače uvnitř enkodéru. Otáčením se tedy bude v plotru vykreslovat jejich obdélníkový signál s pulzy, přičemž bude krásně vidět drobný fázový posuv mezi oběma signály daný tím, že jsou sběrače CLK a DT vedle sebe s malou prodlevou.

Podle směru otáčení bude bude mírně předbíhat signál CLK, nebo naopak DT. Při otáčení proti směru hodinových ručiček se vysoký stav objeví vždy nejdříve na pinu CLK, zatímco při otáčení po směru na pinu DT. To potvrdí i pohled na mnohem přesnější výstup logického analyzátoru v programu Logic.



Stejná situace, ale tentokrát v logickém analyzátoru a aplikaci Logic

Enkodérové počítadlo s určením směru

Teď toho využijeme a napíšeme si počítadlo s detekcí směru. Když budeme hřídelí otáčet po směru hodinových ručiček, počítadlo se bude zvyšovat, no a když směr změníme, počítadlo se bude snižovat. Při každé změně stavu se bude aktuální hodnota i směr vypisovat do sériové linky.



Výstup druhého programu s enkodérovým počítadlem v sériové lince

Tuto informaci bychom už mohli použít třeba právě pro procházení nějaké nabídky na displeji, přičemž hodnota počítadla bude představovat index položky v seznamu. Anebo třeba hlasitost či jinou proměnou.

Detekce pulzu CLK a porovnání s DT

Jak to přesně uděláme? Už jsme si ukázali, že dle směru otáčení se buď pulz vytvoří nejdříve na pinu CLK, nebo na pinu DT. V nekonečné smyčce loop proto budeme stále dokola číst stav na pinu CLK a porovnávat jej se stavem v předchozím průběhu.



Otáčíme rotačním enkodérem

Pokud bude stav na CLK vysoký a zároveň odlišný od předchozího, jsme na začátku nového pulzu. Pokud otáčíme hřídel po směru hodinových otáček, na pinu DT by v tuto chvíli měl být ještě stav logické nuly. Pokud tomu tak bude, navýšíme počítadlo a nastavíme směr na „po směru hodinových ručiček.“



Při detekci nového pulzu na CLK zjistíme stav na DT a podle toho zvýšíme, nebo naopak snížíme počítadlo a změníme směr otáčení

Pokud ale bude stav na pinu DT roven také logické jedničce, znamená to, že na začátku pulzu na CLK byl už pulz i na pinu DT a DT tedy mírně předbíhá. Znamená to tedy, že otáčíme hřídelí proti směru hodinových ručiček, snížíme hodnotu počítadla a také směr.

Na konec vypíšeme hodnotu počítadla a směr do sériové linky a na úplný závěr ještě v nekonečné smyčce loop detekujeme stisk tlačítka, tedy rozpojení obvodu na pinu SW.

Druhý jednoduchý program, který už otáčení převádí na počítadlo včetně určení směru:

// Vystupy rotacniho enkoderu pripojime na rtyto piny desky ESP32-LPKit // Muzete samozrejme pouzit jakokoliv jine #define CLK 25 #define DT 26 #define SW 27 // Pomocne promenne pocitadla, // aktualniho stavu, stisku a smeru int16_t pocitadlo = 0; uint8_t aktualniCLK; uint8_t posledniCLK; String smer = ""; uint32_t posledniStiskTlacitka = 0; // Hlavni funkce setup se zpracuje hned na zacatku void setup() { // Nastartujeme seriovbou linku do PC rychlosti 115200 b/s Serial.begin(115200); // Nastavime piny enkoderu CLK a DT na vsrtup pinMode(CLK, INPUT); pinMode(DT, INPUT); // Nastavime pin tlacitka SW na vstup v rezimu pull-up (v klidovem stavu vysoke napeti, pri stisku nizke) pinMode(SW, INPUT_PULLUP); // Precteme aktualni stav prvnihjo sberace pripojeneho k pinu CLK posledniCLK = digitalRead(CLK); } // Smycka loop se opakuje stale dokola // a spusti se po zpracovani funkce setup void loop() { // Precteme aktualni stav prvniho sberace aktualniCLK = digitalRead(CLK); // Pokud se lisi od predchoziho a je roven logicke 1, // znamena to, ze detekujeme novy pulz a otacime hrideli if (aktualniCLK != posledniCLK && aktualniCLK == 1) { // Precteme stav druheho sberace // Pokud je rovne nule, sberac CLK predbiha DT (na DT jeste neni vysoky pulz), // takze tocime po smeru hodinovych rucicek if (digitalRead(DT) == 0) { // Navysime pocitadlo pocitadlo++; smer = "Po smeru hodinovych rucicek"; // Pokud je roven 1, sberac DT predbiha CLK (na DT uz je vysoky pulz), // takze tocime proti smeru hodinovych rucicek } else { // Snizime pocitadlo pocitadlo--; smer = "Proti smeru hodinovych rucicek"; } // Vypiseme stav enkoderu do serioveho terminalu Serial.print("Pocitadlo: "); Serial.print(pocitadlo); Serial.print(" ("); Serial.print(smer); Serial.println(")"); } // Aktualizujeme promennou s predchozim stavem prvniho sberace posledniCLK = aktualniCLK; // Zjistime, jestli nedoslo ke stisku tlacitka if (digitalRead(SW) == LOW) { // Stisk registrujeme jen kazdych 50 ms, // cimz igfnorujeme sum a vicenasobny rychly stisk if (millis() - posledniStiskTlacitka > 50) Serial.println("Stisk tlacitka!"); posledniStiskTlacitka = millis(); } }

Kód výše bychom mohli upravit takovým způsobem, že detekci náběžné hrany na CLK (příchod nového pulzu) budeme namísto periodického čtení ve smyčce loop zjišťovat asynchronně pomocí systémového přerušení a funkce attachInterrupt.

V ní bychom zaregistrovali událost RISING (detekce náběžné hrany pulzu) na pinu CLK a přečetli bychom zároveň stav na pinu DT. Jejich opětovným porovnáním pak docílíme stejné logiky.

V praxi práci s rotačním enkodérem zastřeší některá z mnoha knihoven, které najdete na GitHubu nebo v katalogu knihoven pro Arduino. My jsme dnes ale chtěli proniknout až na samotnou dřeň principu funkce rotačního enkodéru, a tak jsme si to vše rozepsali až na nejnižší úroveň.